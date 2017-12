CITICPE gewinnt bei den Private Equity Exchange & Awards Silber in der Kategorie "Best Global Private Equity Fund"

Peking (ots/PRNewswire) - CITIC Private Equity Funds Management ("CITICPE" oder "Das Unternehmen") hat bei den Private Equity Exchange & Awards, eine der wichtigsten gesamteuropäischen, von der Leaders League ausgerichteten Veranstaltungen mit einem Schwerpunkt auf Privatkapital, in der Kategorie "Best Global Private Equity Fund" (Weltweit beste Private-Equity-Fonds) die Auszeichnung in Silber erhalten.

CITICPE ist die einzige chinesische Private-Equity-Firma, die in diesem Jahr bei den Private Equity Exchange & Awards einen Preis gewonnen hat, was die rasche Entwicklung der chinesischen Private-Equity-Branche in den vergangenen 10 Jahren und die zunehmende Anerkennung der führenden chinesische Markteilnehmer durch die internationale Investment-Gemeinschaft widerspiegelt. Real Desrochers, einer der Geschäftsführer bei CITICPE, nahm an dem Treffen und an der Preisverleihung am 30. November in Paris teil.

Bei den Private Equity Exchange & Awards werden die Private-Equity-Fonds mit der weltweit besten Performance ausgezeichnet. Mithilfe einer gründlichen Forschung, die die Gesamtergebnisse von Unternehmen in den letzten zehn Jahren, deren strategische Positionierung, die Investitionserfahrungen der Managementteams und die Performance der Investitionen in den letzten drei Jahren auswertet, wählt die Jury, die aus mehr als 80 hoch profilierten Experten besteht, darunter Limited Partners und Vermögensverwalter aus der ganzen Welt, die wertvollsten Investmenteinrichtungen.

Als eine der führenden Private-Equity-Firmen in China glaubt CITICPE an die Wertschöpfung mithilfe von Wissen und von Investitionen in eine bessere Welt. Die Firma übernimmt einen langfristigen Ansatz bei Investitionen und investiert in chinesische Unternehmen und internationale Firmen, die mit dem Wachstum in China verbunden sind. Das Unternehmen ist bestrebt, mit seinen Portfolio-Unternehmen eine langfristige Partnerschaft aufzubauen, indem es weltweit bewährte Methoden einbringt und für Investoren eine nachhaltige Rendite generiert.

Real Desrochers sagt: "Es ist eine große Ehre für CITICPE, als ein Unternehmen mit der besten Performance in der Welt ausgewählt worden zu sein. CITICPE liefert innovative Lösungen und schafft für unsere Portfolio-Unternehmen und Investoren einen langfristigen Wert. Mit der zunehmend globalisierten Wirtschaft Chinas und zahlreichen Wachstumschancen, die sich aus der 'One Belt, One Road'-Initiative ergeben, werden wir unsere internationale Präsenz weiter ausbauen, indem wir die grenzüberschreitenden Kapitalflüsse, Warenverkehr und Talente einbeziehen."

In der Kategorie "Best Global Private Equity Fund" 2017 hat CITICPE, zusammen mit den weltweit führenden Investmentfirmen Apollo Global Management, Bain Capital Private Equity, Blackstone, KKR, The Carlyle Group und Warburg Pincus die Auszeichnung in Silber erhalten, wobei Gold an Advent International ging.

Die Leaders League mit Sitz in Paris ist eine Medien- und Ratingagentur für Top-Führungskräfte auf internationaler Ebene und richtet auch internationale Gipfeltreffen und Preisverleihungen aus, über die leitende Führungskräfte innovative Strategien, bewährte Methoden, Expertenmeinungen und Ansichten austauschen können. Die Private Equity Exchange & Awards, die von der Leaders League organisiert werden, zeichnen die besten Marktteilnehmer im Bereich Private Equity in Europa und weltweit aus, wobei die diesjährige Veranstaltung die 16. Auflage war. Weitere Informationen über die Private Equity Exchange & Awards finden sich online unter http://www.private-equity-exchange.com/.

Über CITICPE

CITIC Private Equity Funds Management Co., Ltd. ("CITICPE") ist eine führende Vermögensverwaltungsfirma, die eine Vielzahl von Anlageklassen verwaltet. Dazu gehören Fonds mit Privatkapital, Mezzanine-Kapital und Kapital von offenen Märkten sowie weitere Produkte für eine Gruppe von über 200 inländischen und internationalen Investoren. Die Firma wurde 2008 von einem Weltklasseteam aus Investmentprofis gegründet. CITICPE kennt China wie kein anderer und ist ein global denkender, auf langfristigen Wert ausgerichteter Investor. Die Firma nutzt seine Expertise in der Branche, um einen Dealflow zu erzeugen und die Wertschöpfung voranzutreiben, die auch in der Phase nach einer Investition funktioniert. CITICPE folgt einem disziplinierten Ansatz bei Investitionen, um unser Investorenkapital zu erhalten und es wachsen zu lassen. Das Private-Equity-Portfolio der Firma aus mehr als 100 Unternehmen ist in hohem Maße nach Sektor und Investitionsstufe ausdifferenziert. CITICPE ist auf seine zukunftsgerichtete Investitionsphilosophie stolz und arbeitet hart daran, für unsere Investoren und für eine bessere Welt auf lange Sicht Wert zu erzeugen. Weitere Informationen über CITICPE finden Sie unter www.citicpe.com.

Pressekontakt CITICPE Cindy Qi (86) 010-85078536 QiXin@citicpe.com

FTI Consulting Pui Shan Lee (86) 021-23151068 ps.lee@fticonsulting.com

Original-Content von: CITICPE, übermittelt durch news aktuell