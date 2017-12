CSU-Bürgermeister Mandl bei Eröffnung des größten Growshops Deutschlands dabei

Bürgermeister Matthäus Mandl (CSU) mit Inhaber Ronalde Fischhold. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/128915 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bavarian Exotics/Ronald Fischhold" Bild-Infos Download

Gangkofen (ots) - Am Donnerstag, 30.11.2017 eröffnete im Niederbayerischen Gangkofen Deutschlands größter Growshop. CSU Bürgermeister Matthäus Mandl war zur feierlichen Eröffnung persönlich anwesend um den Betreibern viel Glück und eine gute Zukunft zu wünschen. Das erste Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte hat ein Stadtoberhaupt einen Grow- & Headshop nach holländischem Prinzip eröffnet und damit offiziell anerkannt. Die Bevölkerung im erzkonservativen Niederbayern zeigte sich sehr aufgeschlossen und interessiert an diesem Gartenbaucenter der besondern Art.

