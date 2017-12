Absen stellt neue Produkte vor und erhält drei internationale Auszeichnungen

London (ots/PRNewswire) - Die Absen Corporation gab kürzlich bekannt, dass sie drei internationale Auszeichnungen erhalten hat: die Auszeichnung der WFX für Neuprodukte (WFX New Product Award) und die Auszeichnung für die besten fünf Produkte für Kirchen (Top 5 Products for Churches Award) in Dallas, sowie die Auszeichnung für das beste Produktionsprodukt (Best Production Product Award) auf den "AV Awards" 2017 in London. Die Auszeichnungen galten der neu eingeführten "A27 Series" und dem "M2.9".

Absens "Acclaim A27 Series"

Auf der jüngsten "Worship Facilities Conference & Expo" (WFX Expo) letzten Monat in Dallas (USA) erhielt Absen die Auszeichnung der WFX für Neuprodukte für das beste LED-Video-Display (für Innenräume). Die "WFX", die dieses Jahr im Kay Bailey Hutchinson Convention Center stattfand, ist die größte Messe für den Kirchenmarkt und zieht Führungspersönlichkeiten, geschäftsführende Pastoren, Fachwirte, Gottesdienst- und Musikverantwortliche, technische Leiter und unterstützende Mitarbeiter an.

Darüber hinaus wurde Absens "Acclaim A27 Series" vom "Church Production Magazine" als eines seiner "besten fünf Produkte für Kirchen" ausgewählt. Die WFX hat sich mit den Jahren zu einer starken Plattform entwickelt, über die Hersteller neue Produkte einführen können. Die Mitarbeiter und Beitragenden des Magazins gingen die Messestände ab, nahmen verschiedene gezeigte Produkte in Augenschein und wählten dann das aus, was ihrer Meinung nach auf dem Markt für Andachtsorte (House-of-Worship- bzw. "HOW"-Markt) nächstes Jahr eine bedeutende Rolle spielen wird.

Absens "M2.9"

Anfang letzten Monats standen Absen Europe's Marketingmanager Selen Guler Arabaci und Produktdirektor Liam Winter bei den "AV Awards" 2017 in London auf der Bühne. Vor über 1.200 Fachleuten der Branche nahmen sie für das Modell "M2.9" die Auszeichnung für das beste Produktionsprodukt entgegen.

Liam Winter zu dieser Auszeichnung: "Die Auszeichnung würdigt Absens Leidenschaft für Innovation und sein stetiges Bemühen darum, dass Kunden den Herausforderungen des Marktes für Live-Veranstaltungen auch künftig gewachsen sind."

Absen wurde 2001 als Anbieter integrierter Dienstleistungen und Hersteller auf dem Gebiet der Optoelektronik gegründet. Seine Lösungen haben sich seitdem auf vielerlei Feldern als großartige, zuverlässige Wahl erwiesen - darunter bei Werbeflächen, in Sportstadien, Einzelhandelsgeschäften, als Teil von Bühnen, professionellen Rundfunkstudios und Firmeneinrichtungen. Acht Jahre nacheinander ist Absen zur Nummer 1 der LED-Display-Exporteure Chinas erklärt worden. Die Lieferung der Technik binnen sieben Tagen und Absens Null-Anzahlungs-Konzept bei mehreren seiner Standardmodelle sind wichtige Faktoren seiner weltweiten Erfolgsgeschichte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/600836/Absen.jpg

