HEMA eröffnet erste Filialen in Österreich

Amsterdam (ots/PRNewswire) - HEMA plant im Zentrum der österreichischen Hauptstadt Wien im Frühjahr 2018 zwei Filialen zu eröffnen. Die Einzelhandelskette beabsichtigt im Verlauf des nächsten Jahres weitere Filialen in Wien zu eröffnen.

Dank des Erfolgs von HEMA-Filialen in den beiden deutschen Großstädten Köln und Frankfurt ist die Eröffnung neuer Filialen in der österreichischen Hauptstadt für HEMA der nächste logische Schritt in seiner internationalen Expansion. Das Unternehmen wird sich zunächst auf Wien konzentrieren, aber zieht auch die Eröffnung von Filialen in mehreren anderen großen Städten in Österreich in Betracht.

Weitere Expansion in Europa

HEMAs internationale Expansion wird nächstes Jahr schneller stattfinden. Die Warenhauskette wird 2018 voraussichtlich etwa 35 neue internationale Filialen eröffnen. HEMA hat vor kurzem seine Flaggschiff-Filiale auf der Tottenham Court Road am Ende der Oxford Street im Zentrum von London eröffnet. Die neueröffneten Filialen in den deutschen Städten Köln und unlängst in Frankfurt erweisen sich ebenfalls als äußerst erfolgreich und HEMA plant, Anfang 2018 weitere Filialen in Stuttgart sowie in einigen anderen deutschen Großstädten zu eröffnen. In Spanien und in Großbritannien untersucht HEMA mögliche Eröffnungen in anderen Städten außerhalb von Barcelona, Madrid und London.

HEMA findet international großen Beifall

HEMA stößt außerhalb seines Heimatmarktes auf großen Anklang. Kunden sind vom farbenfrohen und positiven Design, der Qualität und dem hohen Wert von HEMA-Produkten begeistert. Haushaltswaren sind in unseren internationalen Filialen die beliebteste Kategorie. Einzigartige und typisch holländische Produkte, wie z. B. Sirupwaffeln und Ingwerkuchen oder aber auch Saisonprodukte wie Schokobuchstaben und Lebkuchennüsse sorgen ebenfalls dafür, dass die Kundschaft wiederkommt. HEMAs internationale Kunden sind relativ jung (über 50 % sind jünger als 34) und folgen HEMA in den sozialen Medien. In Frankreich hat HEMA beispielsweise beinahe viermal so viele Follower auf Instagram wie Carrefour.

Informationen zu HEMA

HEMA sorgt seit 1926 für mehr Leichtigkeit und Freude im Leben seiner Kunden. HEMA-Produkte sind für ihre hohe Qualität und ihr hervorragendes Design zu konkurrenzfähigen Preisen bekannt. Unsere Kunden stehen bei allem, was wir tun, an erster Stelle. HEMA verfügt über 30.000 eigene Markenprodukte und Dienstleistungen, über mehr als 700 Filialen in sieben Ländern und beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter (Franchisenehmer ausgenommen).

