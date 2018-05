Carl Data unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme von Astra Smart Systems, um IIoT-E2E-Lösungen und Blockchain-Entwicklungen zu verbessern

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FSE: 7C5) (OTC: CDTAF) ("Carl Data" oder das "Unternehmen") hat eine Absichtserklärung (Letter of Intent, "LOI") unterzeichnet, um Astra Smart Systems Inc. ("Astra") zu erwerben ("Übernahme"), ein Technologie-Unternehmen, das Umweltkontrollgeräte herstellt, Big Data-Softwareanwendungen produziert und ein Rechenzentrum betreibt, das über 1.000 Server hostet.

Greg Johnston, Präsident und CEO von Carl Data, erklärte hierzu: "Der Standort von Astras Rechenzentrum und die Produktionsstätte für IIoT (Industrial Internet of Things)-Geräte zusammen mit der Produktionslinie sind ein attraktiver Vorteil für uns. Die Übernahme hilft uns, unsere eigenen IIoT-Geräte weiterzuentwickeln und serienmäßig herzustellen. Außerdem erforscht Astra M2M (Machine-to-Maschine)-, Smart Contract- und Blockchain-Produkte, um verteilte Datenspeicherlösungen der nächsten Generation zu entwickeln. Wir planen, Astras bestehendes geistiges Eigentum in unser eigenes zu integrieren, um unsere Expansion in neue Vertikale zu beschleunigen. Astra hat in einem sehr kurzen Zeitraum ein erstaunliches Wachstum verzeichnet. Wir erwarten, dass der gegenwärtig von Astra erzielte Monatsumsatz mit unserer Unterstützung schnell über die 115.000 US-Dollar-Marke steigen wird."

Astra ist in Trail, British Columbia, ansässig und Teil der "Metal Tech Alley", eines Zusammenschlusses von über 80 Unternehmen, die darauf fokussiert sind, nachhaltige Technologien für Ressourcenentwicklungen zu produzieren, die durch den Columbia Basin Trust erschwingliche Leasing-, großartige Humanressourcen- und Branchenanreize für die West Kootenay-Region nutzen. Astra produziert hochentwickelte Umweltsensoren und -geräte und entwickelt komplementäre datenzentrierte Software. Zudem betreibt das Unternehmen ein Datenhosting-Zentrum. Indem Astra und Carl Data ihre Kompetenz und Produktlinien vereinen, werden sie vollständig integrierte End-to-End (E2E)-Umweltkontrolllösungen für Probleme wie Luftqualität, Überschwemmungen und Dürre auf den Markt bringen.

Pilar Portela, CEO von Astra, sagte: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Carl Data. Die Kombination unserer Ressourcen wird unsere Produktangebote stärken sowie Lieferungen und Kundensupport beschleunigen. Diese Partnerschaft wird eine stärkere E2E-Lösung darstellen, die allen unseren Kunden zugute kommt und Brücken zwischen den IIoT-Software und -Hardwaremärkten herstellt, indem sie integrierte Lösungen liefert."

Die Kosten für die Akquisition werden nach Abschluss der Due Diligence des Unternehmens bestimmt, die in den nächsten 30 Tagen durchgeführt wird. Nach Abschluss der Akquisition wird Astra sein Geschäft als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Carl Data fortführen.

Gemäß der Absichtserklärung haben Carl Data und Astra vereinbart, sich in kommerzieller Hinsicht bestmöglich zu bemühen, eine Struktur für die Übernahme zu formulieren, die allen notwendigen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht, nachteilige Steuerfolgen minimiert bzw. beseitigt und möglichst kosteneffizient ist. Die Absichtserklärung wird voraussichtlich durch eine endgültige Vereinbarung zwischen Carl Data und Astra ersetzt. Diese Vereinbarung wird Erklärungen, Garantien und Verpflichtungen enthalten, die bei solchen Transaktionen üblich sind, sowie die gängigen aufschiebenden Bedingungen, wie den zufriedenstellenden Abschluss der Due Diligence und den Erhalt aller für die Akquisition erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen.

Über Astra Smart Systems Inc.

Der Firmensitz von Astra befindet sich im i4C Innovation-Gebäude, das in Trail, British Columbia, Kanada, in einem IIoT-Labor und einer -Produktions- und Entwicklungsanlage liegt. Astras Mission besteht darin, End-to-End-Lösungen für komplexe industrielle Herausforderungen zu entwickeln.

Astras Produktionsanlage befindet sich in der neu errichteten Metal Tech Alley, einem Korridor für Hochtechnologieunternehmen, die auf Industrieinnovationen fokussiert ist. Sie liegt gegenüber dem Flughafen von Trail (YZZ) und verfügt über einen nur sieben Kilometer entfernten Bahnanschluss zur US-amerikanischen Grenze. Astra bietet eine maßgeschneiderte Infrastruktur, Ausrüstung und professionelle Dienstleistungen für IIot-Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://astra.earth.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things) mit dem Ziel, Datenerfassung, -speicherung und analytische Lösungen der nächsten Generation für datenzentrierte Unternehmen bereitzustellen. Carl hilft seinen Kunden, durch seine aktuellen Übernahmen alle Arten von Umweltdaten mithilfe einer leistungsfähigen Plattform der Datenerfassung, -überwachung, -meldung und Vorhersageanalysetools zu analysieren und zu verstehen.

Carl Data entwickelt weiterhin Anwendungen, um mit neuen cloudbasierten Speicherservices und Analysetools (Big-Data-as-a-Service (BDaaS)) zu arbeiten, um Skalierbarkeit für Gemeinden, Versorgungsunternehmen und andere Branchen bereitzustellen. Diese Datenerfassungs- und -speicherungsmethoden ermöglichen es dem Unternehmen, intelligente Software-as-a-Service (SaaS)-basierte Anwendungen zu entwickeln, die Daten aus vielen verschiedenen Quellen erfassen und einen tiefen Einblick zu Entscheidungsfindungszwecken liefern können. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.CarlSolutions.com

Im Namen des Board of Directors:

Greg Johnston President, Chief Executive Officer, Director Carl Data Solutions Inc.

Die kanadische Wertpapierbörse (verwaltet von CNSX Markets Inc.) hat die Inhalte dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Disclaimer für zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsorientierte Finanzinformationen mit finanziellem Ausblick

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen sowie zukunftsorientierte Finanzinformationen mit finanziellem Ausblick (gemeinsam "FOFI" (englisch: financial information, financial outlook)) über das zukünftige Umsatzwachstum von Astra. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass aktuelle Ergebnisse erheblich von den durch zukunftsgerichtete Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsweisenden Wörtern identifiziert werden, wie "möglicherweise", "sollte", "wird", "könnte", "beabsichtigen", "schätzen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "glauben" oder "weitergehen" oder der Negation dieser Wörter bzw. anderer ähnlicher Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen bezüglich: der beabsichtigten Übernahme, der weiteren Geschäftstätigkeit von Astra nach der Übernahme; dem erwarteten Nutzen für das Unternehmen und Astras Geschäftsbetriebs der Übernahme; der Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Integration von Astra nach der Akquisition; der Fähigkeit der Parteien, eine Struktur für die Akquisition zu formulieren und eine endgültige Vereinbarung zu unterzeichnen; der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen bis zum Abschluss der Akquisition; und des erwarteten Nutzens der Akquisition. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere aktuellen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen können, und, auch wenn die besagten aktuellen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert sind, kann es keine Gewissheit geben, dass sie die erwarteten Konsequenzen für oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Faktoren, die dazu führen können, dass die aktuellen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen können, umfassen unter anderem: die nicht abgeschlossene Akquisition; den Nutzen für das Unternehmen und Astras Geschäftsbetrieb in Bezug auf die nicht realisierte Akquisition; die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Integration von Astra nach der Akquisition, die nicht erwartungsgemäß funktionieren oder stattfinden; die Führung von Astra als nicht hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens nach der Akquisition; die Nichtformulierung einer zufriedenstellenden Struktur für die Akquisition durch die Parteien oder die Nichtunterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung; die Nichterfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Akquisition; die Nichterfüllung oder nicht erwartungsgemäße Erfüllung des Nutzens der Akquisition für das Unternehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, einen Markt für seine Dienstleitungen zu etablieren; Wettbewerbsbedingungen in der Branche; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; die Unfähigkeit, zusätzliche Finanzierungen zu sichern; den Wettbewerb für unter anderem Kapital und qualifiziertes Personal; potenzielle Verzögerungen und Änderungen der Pläne in Bezug auf die Bereitstellung von Dienstleistungen oder Investitionsaufwendungen; die Möglichkeit, dass staatliche Vorschriften und Gesetze geändert werden können; technologische Veränderungen; Risiken in Bezug auf den Wettbewerb des Unternehmens; die Unterbrechung oder das Versagen von Informationstechnologiesystemen; und regulatorische Risiken in Bezug auf das Geschäft, die Finanzierungen und die strategischen Akquisitionen des Unternehmens. Die hierin enthaltenen Informationen und jedwede zukunftsgerichteten Aussagen oder FOFI gelten ausschließlich ab dem Datum, an dem sie getroffen wurden und unterliegen Veränderungen. Wir weisen jede Absicht oder jede Verpflichtung zurück, zukunftsgerichtete Aussagen oder FOFI zu aktualisieren, soweit gesetzlich nichts anderes verlangt wird, unabhängig davon, ob neue Informationen, künftige Ereignisse oder andere Faktoren vorliegen. Wenngleich wir der Auffassung sind, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen und den FOFI getroffenen Annahmen angemessen sind, stellen die zukunftsgerichteten Aussagen und FOFI keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und es ist daher zu empfehlen, solche Aussagen aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen.

