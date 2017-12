Carl Data Solutions unterzeichnet Absichtserklärung für Pilotprojekt zur Abfallwirtschaft

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL, FSE:7C5, OTC:CDTAF) ("Carl Data") setzt seine Expansion in den Bereich der Abfallwirtschaft des Industriellen IoT (IIoT) fort und hat eine Absichtserklärung für ein anstehendes Pilotprojekt unterzeichnet. Weltweit wird erwartet, dass der Markt für die Abfallwirtschaft bis zum Jahr 2020 auf rund 562 Mrd. US-Dollar anwachsen wird. Carl Data entwickelt in Zusammenarbeit mit Peak Disposal Services Inc. ("Peak Disposal") ein industrietaugliches Überwachungssystem für die Abfallwirtschaft.

Peak Disposal verwaltet Hunderte von Abfallcontainern für die florierende lokale Bau- und Filmindustrie. Derzeit stehen keine Überwachungssysteme zur Verfügung, die strapazierfähig genug sind, um die auf diesen Baustellen übliche grobe Behandlung zu überstehen. Peak Disposal hat bis zu 140 Abfallcontainer, die von diesem System profitieren würden, und rechnet damit, das System von Carl Data zu implementieren, nachdem es erfolgreich getestet wurde. Alan Ligumsky, Mitinhaber von Peak Disposal, erläuterte: "Ich bin sehr gespannt darauf, wie dieses Projekt funktioniert. Es wird interessant sein zu sehen, wie wir diese Technologie dazu nutzen können, unser System zu automatisieren und Daten zur Steigerung der betrieblichen Effizienz zu erfassen."

Das industrietaugliche Überwachungssystem wird aus hochmodernen Füllstands-Lasersensoren bestehen, die in drahtlose Kommunikationsgeräte integriert sind. Die Daten werden dann in den Cloudspeicher von Carl Data übertragen und Peak Disposal kann aktuelle und frühere Abfallmengen anzeigen.

Für jeden Abfallcontainer können unabhängig voneinander kundenspezifische Füllstandsmeldungen, Alarme und andere Parameter über eine spezielle, benutzerfreundliche, browserbasierte Weboberfläche eingerichtet werden. Durch die Analyse von Datentrends sind standortbasierte Füllstandsprognosen und ähnliche Vorhersagen möglich, mit denen das Unternehmen Geld und Zeit sparen kann.

Kevin Marsh, VP für Geschäftsentwicklung bei Carl Data, merkt an: "Die Abfallwirtschaft ist in Nordamerika und auf der ganzen Welt zu einem großen Anliegen geworden. Die Entwicklung und Einführung dieses neuen Service ermöglicht es uns, in eine neue Vertikale vorzudringen, die nach Überwachungslösungen für IIoT für die Umwelt sucht. Wir sind überzeugt davon, dass Peak Disposal durch den Einsatz unseres Systems seine Gesamtwirtschaftlichkeit enorm steigern wird, und erwarten, dieses Überwachungssystem bei anderen Unternehmen mit ähnlichen Anforderungen einzuführen."

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (IIoT=Industrielles IoT), das innovative Lösungen zur Erhebung, Speicherung und Analyse von Informationen für datenzentrische Unternehmen entwickelt. Das Unternehmen hat in jüngster Zeit verschiedene Firmenübernahmen abgewickelt und hilft seinen Kunden bei der Analyse und beim Verständnis aller Formen von Umgebungsdaten durch eine leistungsstarke Plattform mit Tools für Datenerhebung, Überwachung, Reporting und prädiktive Analyse.

Carl Data entwickelt innovative Anwendungen, die neue, cloudbasierte Massenspeicherdienste und Analysetools (BDaaS) unterstützen, damit Kommunen, Versorgungsbetriebe und andere vertikale Industriesektoren von Skalierbarkeit profitieren können. Auf Grundlage dieser Methoden für Datenerhebung und -speicherung bringt das Unternehmen intelligente SaaS-basierte Anwendungen hervor (SaaS=Software-as-a-Service), die Daten von vielen verschiedenen Quellen erheben und tiefgreifende Einblicke für die Entscheidungsfindung liefern können. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.CarlSolutions.com.

