Bekanntgabe der General Entertainment Authority: der internationale Pianist "Yanni" gibt zum ersten Mal Konzerte in Saudi-Arabien

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die General Entertainment Authority (GEA) gab bekannt, dass der international renommierte Komponist und Multi-Instrumentalist Yanni zum ersten Mal in Saudi-Arabien auftreten wird.

Die 6 Konzerte finden in 3 Städten des Königreichs statt: am 30. November und am Freitag, dem 1. Dezember mit den Eröffnungsshows in der King Abdullah Economic City in Dschidda, am 3. und 4. Dezember in der Princess Nourah bint Abdulrahman University in Riad, und aufgrund der Beliebtheit des internationalen Pianisten und der Nachfrage des Publikums finden zwei weiteren Konzerte am Mittwoch, dem 6. Dezember und am Donnerstag, dem 7. Dezember im King Abdulaziz Center for World Culture in Dhahran statt.

Die GEA reagierte auf die große Nachfrage des saudischen Publikums, das großes Interesse zeigte, indem es die Kapazität der Veranstaltungsorte erhöhte, um die große Zahl der Besucher zu beherbergen und die Anzahl der zu erwerbenden Tickets zu erhöhen.

Die GEA merkte an, dass der Grammy-Preisträger, der beste und talentierteste Instrumentalist und Sänger, Yanni, zum ersten Mal im Königreich Saudi-Arabien seine besten und beliebtesten Stücke vor dem saudischen Publikum spielen wird.

Die GEA hat sich zum Ziel gesetzt, durch diese Weltklasse-Auftritte dem saudischen Publikum ein abwechslungsreiches Programm an Unterhaltungsveranstaltungen zu bieten. Für diesen Winter stellt die GEA einen sehr besonderen und umfangreichen Unterhaltungskalender mit dem Titel #winter_roznamah vor.

Der erste Besuch von Yanni im Königreich Saudi-Arabien ist Teil seiner globalen 2017-2018-Tour, auf der er das Beste seiner musikalischen Karriere vorstellen wird, die im Jahr 1984 begann. Seine Musikkonzerte zeichnen sich durch die audiovisuellen Effekte aus, für die er schon durch seine TV-Show "Live at the Acropolis" bekannt wurde.

Yanni wird auf insgesamt 6 Veranstaltungen von je 2 Stunden Länge in den Städten Dschidda, Riad und Dharan auftreten. Normalerweise verbringt er auf seinen Musiktourneen durchschnittlich weniger Zeit an den jeweiligen Orten.

