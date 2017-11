Linke erlangt höchsten Beraterpartnerstatus im AWS-Partnernetzwerk

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Linke, ein spanisches IT-Unternehmen, das sich auf SAP-Beratungsdienste in der Cloud spezialisiert hat, hat den höchsten ("Premier Tier") Beraterstatus im Partnernetzwerk (APN) der Amazon Web Services (AWS) erlangt.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/613236/Linke_Logo.jpg )

Diese Bezeichnung ist die höchste Ebene, die ein APN-Partner erlangen kann. Sie wird Unternehmen erteilt, die weitreichende Erfahrungen beim Einsatz von Kundenlösungen bei den AWS, eine größere Anzahl von zertifizierten Fachberatern in ihren Organisationen und bewährte Expertise im Projektmanagement haben.

Linkes Erreichen des Status "Premier Consulting Partner" im APN in 12 Monaten

Um sich für den Status "Premier Consulting Partner" im APN zu qualifizieren, müssen die Partner bestimmte Anforderungen erfüllen, die dem Umfang ihrer AWS-Expertise demonstrieren. Das Unternehmen Linke war in der Lage, innerhalb eines Jahres bis zum Premier Consulting Partner im APN aufzusteigen, indem es seinen Kunden fortlaufend bei ihrer digitalen Transformation und dem Migrieren ihrer Dienstleistungen in die Cloud geholfen hat.

Ricardo Casanovas, CTO von Linke, hebt hervor:

"2017 haben wir es geschafft, mehr als 50 Projekte erfolgreich ins AWS zu migrieren; 44 davon waren SAP-Arbeiten. Diese Investition beweist unser Engagement und unsere Überzeugung, dass Unternehmen effektiver sein und schneller wachsen können, wenn sie in die Cloud ziehen."

Infolgedessen erzielen Unternehmen, die AWS nutzen, eine höhere Stufe der Verfügbarkeit und Automatisierung, sparen in bedeutendem Umfang Kosten ein und gewinnen an Agilität. Einige der Erfolgsgeschichten beinhalten bekannte Namen aus verschiedenen Branchen wie etwa Oxfam Intermón, Barcelonesa Grup, Wanup oder Caher. Komplette Fallstudien finden Sie hier.

"Mit AWS zu arbeiten bedeutet, in Zuverlässigkeit und konstante Innovation zu investieren, die wir unseren Kunden vermitteln können, um sie wettbewerbsfähiger zu machen und ihnen zu helfen, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist: auf ihre eigenen Kunden", fügt Casanovas hinzu.

Nun, da Linke den Status "Premier Consulting Partner" im APN erreicht hat, werden seine Hauptaufgaben im Jahr 2018 die kontinuierliche Expansion in EMEA sowie die Arbeit am Erwerb neuer Kompetenzen sein, damit das Unternehmen seinen jetzigen und zukünftigen Kunden neue Dienstleistungen und Lösungen anbieten kann.

Mehr erfahren Sie über Linke unter https://linkeit.com/

Pressekontakt:

Weitere Informationen erteilt Sandra Zavalgo

Marketinganalytikerin

sandra.zavalgo@linkeit.com

+34675514326

Original-Content von: Linkeit, übermittelt durch news aktuell