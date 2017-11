Scala stellt Media Player-Hardware für Digital Signage-Markt vor

Malvern, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Neue Hardware rundet Komplettlösung von Scala zur Bereitstellung, Verwaltung und Erweiterung von Netzwerken ab

Scala, Inc., ein Unternehmen der STRATACACHE-Gruppe von Lösungsanbietern für digitale Medien und Werbetechnik, kündigte heute die Einführung der Scala Media Player-Hardware für sein Digital Signage-Portfolio an. Mit den neuen Playern der Marke Scala erhalten Kunden nun eine umfassende End-to-End-Lösung zur Erstellung, Umsetzung und Verwaltung erfolgreicher digitaler Netzwerke auf intelligente und wirtschaftliche Weise. Scala konzipierte die Player für optimale Leistungen für die jeweiligen Marktanforderungen und nutzt dabei die Erfahrung und Fachkenntnisse der Muttergesellschaft STRATACACHE für die Entwicklung und den Vertrieb der neuen Media Player-Hardware. Mit der neuen Software- und Hardware-Lösung entfällt die komplexe Verwaltung und Installation von Inhalten in einem Netzwerk mit unterschiedlicher Digital Signage und eine kontinuierliche Netzwerkerweiterung wird unterstützt.

"Basierend auf den umfassenden Kenntnissen der Experten von Scala zum Digital Signage-Ökosystem - einschließlich jahrzehntelanger Erfahrung und Best Practices - konnten wir Media Player speziell für Performance, Stabilität und Leistungsfähigkeit entwickeln", sagt Chris Riegel, CEO von Scala. "In erster Linie möchten wir unseren Kunden dabei helfen, ihre Ziele schneller und auf intelligentere Weise zu erreichen, indem wir das Ratespiel und Risiko der Auswahl des richtigen Media Players eliminieren, damit sich unsere Kunden voll auf ihre erfolgreiche visuelle Kommunikationsstrategie konzentrieren können."

Um das volle Spektrum der Leistungsanforderungen aller Kunden liefern zu können, plant Scala die Einführung einer Reihe zusätzlicher Konfigurationen für den Media Player. Mit diesen Variationen signalisiert Scala ganz deutlich sein Ziel, als Anbieter von Digital Signage-Komplettlösungen seinen Kunden erfolgreiche Netzwerkinstallationen zu ermöglichen.

Joe Sullivan, COO von Scala, sagt, die kompakten Media Player seien speziell für einfache Kompatibilität konzipiert. "Scala Media Player sind von vornherein für optimale Integration und Performance von Hardware und Software konstruiert", sagt er. "Grundlegend für die Entwicklung und Vermarktung eines Media Players, der die Anforderungen unserer Kunden erfüllen kann, war der Zugang zum umfassenden Wissen von STRATACACHE über Hardware und Logistikeinrichtungen."

Die Scala Media Player sind einfach in der Instandhaltung, Verwaltung und Unterstützung, damit Ihr Netzwerk immer auf dem neuesten Stand ist. Die optimierte Hardware-Architektur ist speziell für die Scala Software konzipiert, um während der gesamten Lebensdauer des Players maximale Performance zu liefern. Der robuste 24/7-Dauerbetrieb des Systems minimiert Schwachstellen und liefert zuverlässige Wiedergabe und Sicherheit, damit Ihre Daten und Inhalte sicher und kontinuierlich abgespielt werden.

Über Scala, Inc. Die Lösungen von Scala stellen die Verbindung zwischen Netzwerken aus digitaler Werbung, Kiosks, Mobilgeräten, Websites und mit dem Internet verbundenen Geräten her, um Einzelhandelskunden effektiv anzusprechen. Scala, eine Tochtergesellschaft von STRATACACHE, liefert die Plattform für Vermarkter, Einzelhändler und Innovatoren zur einfachen Erstellung und zentralen Verwaltung der Bereitstellung von Shopping-Erlebnissen bei gleichzeitiger Erhaltung der nötigen Flexibilität für die schnelle Anpassung an lokale Handelsbedingungen und Kundenpräferenzen in Geschäften. Scala ist mit seiner 30-jährigen Erfahrung in der Unterhaltung, Information und Bildung des Zielpublikums für seine erstklassigen, innovativen Technologien (wie z. B. mobile und prädiktive Analytik) zur Entwicklung preisgekrönter Lösungen renommiert, die einfach in der Anwendung und zugleich endlos anpassbar sind. Der Firmensitz von Scala befindet sich in der Nähe von Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania, und das Partner- und Entwicklernetzwerk des Unternehmens in mehr als 90 Ländern betreibt über 500.000 Bildschirme weltweit. Detaillierte Informationen finden Sie unter http://scala.com/.

Über STRATACACHE

STRATACACHE ist ein führender Anbieter von intelligenter Digital Signage, Digital Merchandising, Implementierung von Mobiltechnologie und Rich Media-Lösungen. Diese Lösungen beeinflussen den Verbraucher am Entscheidungspunkt und schaffen so neue Umsatzmöglichkeiten. Mit mehr als 1,5 Millionen Software-Aktivierungen weltweit betreiben wir die umfassendsten digitalen Netzwerke und verbessern unser Angebot ständig, um unsere Kunden noch besser bedienen zu können. Der Hauptsitz von STRATACACHE befindet sich in Dayton im US-Bundesstaat Ohio. Das Unternehmen bedient Kunden in 28 Ländern und betreibt Filialen in San Francisco, Los Angeles, Chicago, Bentonville, Dallas, Calgary, Toronto, Montreal, Vancouver, London, Hongkong, Tokio, Adelaide, Luxemburg und Bangalore. Detaillierte Informationen zu STRATACACHE und seinen Tochtergesellschaften Scala Inc., PRN, Carmanah, Optika, SuperLumin und enVu finden Sie unter www.stratacache.com oder folgen Sie uns auf Twitter @STRATACACHE bzw. auf Facebook.

Pressekontakt:

Jocelyn Thomas

LEWIS

E-Mail: scala@teamlewis.com

Telefon: +1-781-761-4496

Original-Content von: Scala, Inc., übermittelt durch news aktuell