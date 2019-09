Zhuhai Huafa Modern Service Investment Holdings Co.,Ltd.

Zhuhai Mozartwettbewerb trägt neuen Charme der chinesischen Stadt der Romantik in die Welt

Zhuhai, China (ots/PRNewswire)

- 3. Zhuhai International Mozart Competition for Young Musicians zieht positive Bilanz

Das Abschlusskonzert der 12 Tage währenden 3. Zhuhai International Mozart Competition for Young Musicians (Zhuhai Mozartwettbewerb) fand am 22. September im Opernsaal des Zhuhai Huafa & CPAA Grand Theatre statt. Zhuhai, in ganz China als Stadt der Romantik bekannt, hat den Wettbewerb in Kooperation mit Salzburg, Mozartstadt und Schauplatz des Films "Meine Lieder, meine Träume", bereits zum dritten Mal ausgerichtet.

Das Thema des diesjährigen Zhuhai Mozartwettbewerbs war die Frage, wie sich eine Stadt durch Musik differenziert, indem Musik als notwendiger Bestandteil des akademischen Lehrplans betrachtet wird. Durch Bildung findet sich ein neuer Ansatz für die erfolgreiche Fusion von Stadt und Musik. Der Wettbewerb erhöht weiter seinen Stellenwert als Kulturmarke von Zhuhai in internationalen Märkten.

Ye Xiaogang, Mitglied des nationalen ständigen Ausschusses der CPPCC, Vizepräsident der chinesischen Föderation der Literatur- und Kunstzirkel und Präsident des chinesischen Musikerverbands, und Yan Wu, stellvertretender Bürgermeister der kommunalen Volksregierung von Zhuhai, hielten jeweils eine Rede bei der Abschlussfeier. Ye sagte: "Der Zhuhai Mozartwettbewerb hat durch den Zauber der Musik eine Brücke der Freundschaft zwischen Zhuhai und der Welt gebaut. Damit einhergehend hat Zhuhai seine Rolle als Tor zur und Drehkreuz innerhalb der Greater Bay Area von Guangdong-Hongkong-Macau (GBA) gestärkt und Chinas Anstrengungen und Erfolge bei der Förderung der jugendlichen Musikpädagogik und klassischen Musik in der modernen Welt maßgeblich unterstützt. Als gesellschaftliches Fundament der chinesischen Seidenstraßeninitiative kommt dem Wettbewerb eine große Bedeutung zu, um die offene Kommunikation zwischen den Völkern der Erde zu verbessern."

Yan fügte hinzu: "Mit der Weiterentwicklung der GBA sind gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen wie der Zhuhai Mozartwettbewerb eine Quelle der menschlichen und kulturellen Inspiration. Sie fördern die Entwicklung der GBA als leuchtendes Beispiel des wirtschaftlichen Küstengürtels."

Bei der Abschlussfeier und beim Abschlusskonzert anwesend waren auch Gustav Alink (Präsident der Alink-Argerich Foundation (AAF)), Paul Roczek (künstlerischer Leiter für Violine beim dritten Zhuhai Mozartwettbewerb und ehemaliger stellvertretender Rektor der Universität Mozarteum Salzburg), Klaus Kaufmann (Abteilungsleiterstellvertreter Tasteninstrumente an der Universität Mozarteum Salzburg) und Xi Xiaole (geschäftsführender Direktor und President von Zhuhai Huafa Modern Service Investment Holdings).

Die Zhuhai International Mozart Competition for Young Musicians, die eine Brücke zwischen der chinesischen und westlichen Kulturen baut, fand rund um die Welt große Beachtung. Berichte über die zweite Ausgabe des Wettbewerbs wurden in über 50 Ländern und Regionen um die 280 Millionen Mal aufgerufen. Es wird erwartet, dass der diesjährige Wettbewerb noch mehr Menschen erreicht und das internationale Ansehen von Zhuhai maßgeblich fördert.

Informationen zur Zhuhai International Mozart Competition for Young Musicians

Die Zhuhai International Mozart Competition for Young Musicians ist ein großer internationaler Wettbewerb für junge Musiker. Bei dem Wettbewerb wird nicht nur die Virtuosität der jungen Musiker, sondern auch ihr Verständnis und ihre Interpretation der klassischen Musik gewertet.

Informationen zur Zhuhai Huafa Group

Die Zhuhai Huafa Group besteht seit 1980 und gehört heute zur Liste der Fortune China 500. Das in Zhuhai beheimatete staatliche Unternehmen ist einer der führenden chinesischen Konzerne.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1000204/Zhuhai_International_Mozart_Competition.jpg

