Mit der HDMI 2.1-Spezifikation versehene Produkte nehmen angesichts neuen Ankündigungen auf der CES 2019 weiter zu

Die HDMI 2.1-Spezifikation wurde im November 2017 veröffentlicht. Hersteller verschiedener Produkte, darunter Halbleiter, Fernseher, AVRs, Soundbars und Spielekonsolen, haben Ankündigungen zu kommenden Veröffentlichungen angekündigt, die die Spezifikation unterstützen. HDMI® Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) berichtet, dass auf der CES 2019 viele weitere Ankündigungen für eine breite Palette von Produktkategorien erscheinen werden.

"In einem kurzen Jahr nach der Einführung der HDMI 2.1-Spezifikation haben Unterhaltungselektronikunternehmen innovative Produkte, die das Spielerlebnis verbessern, 8K-Displays und Audio in Kinoqualität für das Heimkino auf den Markt gebracht", sagte Rob Tobias, CEO und Präsident von HDMI LA. "Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der HDMI-Schnittstelle ist die HDMI-Technologie nach wie vor die universelle Schnittstelle für Unterhaltungselektronikprodukte."

HDMI LA berichtet auch, dass voraussichtlich 2019 fast 1 Milliarde HDMI-fähige Geräte auf den Markt kommen werden. Das sind acht Milliarden Geräte, die seit der Veröffentlichung der ersten HDMI-Spezifikation im Jahr 2002 ausgeliefert wurden.

HDMI 2.1-Spezifikation "Feature Showcase" auf der CES am HDMI LA-Stand, Südhalle 1, Nr. 20208.

Nach der Veröffentlichung der HDMI 2.1-Spezifikation arbeiten die Hersteller daran, neue innovative Produkte mit den neuen Funktionen der Spezifikation auf den Markt zu bringen. Am Stand von HDMI LA werden verschiedene Unternehmen mit Erfahrungen von Verbrauchern aufwarten.

- Ultimatives Heimkino mit UHD 8K-TV, Audio mit hoher Bitrate vom Enhanced Audio Return Channel (eARC) und Demonstration der 48G-Ultra-High-Speed-Bandbreite - Verbessertes Spielen mit einer Spielekonsole und einem 4K-Fernsehgerät, das VRR (Variable Refresh Rate) und den automatischen ALL-Latenzmodus (ALLM) unterstützt, sorgen für ein reibungsloses verzögerungsfreies und fließendes Gameplay - Dynamischer HDR 4K-Fernseher mit hoher Bitratenfarbe und Rec. 2020 mit einem breiteren Farbraumbild - Ultra-High-Speed-HDMI-Prototypen für Kabel verschiedener Hersteller, die 48G-Bandbreite unterstützen

"Dank der Einführung der HDMI 2.1-Spezifikation können Hersteller den Verbrauchern tiefgreifendere und dynamischere Erlebnisse bieten. Ich lade alle ein, zu den Vorführungen zu kommen", sagte Robert Blanchard von Sony Electronics, Präsident von HDMI Forum. "In dieser Zeit können die 94 Mitgliedsunternehmen des Forums die erfolgreiche Veröffentlichung und Implementierung der Spezifikation feiern, die sie sich so hart erarbeitet haben."

HDMI LA-Stand beherbergt die jährliche HDMI Tech Zone

Zu sehen sind auch die neuesten Marken, die das Premium HDMI Cable Certification-Programm repräsentieren, das über 100 teilnehmende HDMI-Anwender umfasst, die mehrere hundert große Marken und Wiederverkäufer in den USA, Asien und Europa repräsentieren. Premium HDMI-Kabel müssen in autorisierten HDMI-Testzentren (HDMI Authorized Test Centers, ATCs) getestet und zertifiziert werden und weisen die fälschungssichere Premium HDMI-Kabelkennzeichnung auf.

Darüber hinaus werden sich mehrere HDMI-Anwender in der HDMI Tech Zone befinden, um ihre HDMI-Testgeräte, Testdienste und aktive optische Kabel und Lösungen vorzustellen.

Über HDMI Licensing Administrator, Inc. HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA) ist der vom HDMI-Forum ernannte Agent, um die Version 2.x der HDMI-Spezifikation zu lizenzieren, und ist der von den HDMI-Gründern ernannte Agent zur Lizenzierung aller früheren HDMI-Spezifikationen. HDMI LA übernimmt die Vermarktung, Verkaufsförderung, Lizenzierung und Verwaltungsaufgaben und bietet Schulungen zu den Vorteilen der HDMI-Spezifikation für Anwender, Einzelhändler und Verbraucher an. Weitere Informationen finden Sie unter www.hdmi.org.

Über HDMI Forum, Inc. HDMI Forum Inc. ist ein gemeinnütziges Unternehmen für beiderseitigen Nutzen und besteht aus den weltweit führenden Herstellern von Verbraucherelektronik, persönlichen Rechnern, Mobilgeräten, Kabeln, Komponenten und Silikonlösungen sowie aus Filmstudios und Inhalteanbietern, Dienstleistern, Testlaboren und Testgeräteherstellern. Als offener Fachverband ist es das Ziel des HDMI Forums, eine stärkere Beteiligung der Industrie an der Entwicklung zukünftiger HDMI-Spezifikationen zu fördern und das Ökosystem interoperabler, HDMI-fähiger Produkte zu erweitern. Weitere Informationen zum HDMI Forum oder um ein Mitglied zu werden, finden Sie unterwww.hdmiforum.org.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Premium HDMI Cable Certification-Programm, Premium DMI-Kabel, die Premium HDMI-Kabelkennzeichnung und das HDMI-Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

