Stuttgart (ots) - Zum Wintersemester 2018/19 plant die HFT Stuttgart den Start des neuen, in dieser Form weltweit einmaligen englischsprachigen Master-Studiengang Smart City Solutions. In einem internationalen Umfeld erwerben die Studierenden übergreifende Kompetenzen in den Bereichen 'Smart' Stadtplanung und Gebäude, 'Smart' Infrastruktur und City-Projektmanagement sowie Finanzierung und Digitalisierung.

Weltweit zieht es immer mehr Menschen in die Ballungsräume. Dort versprechen sie sich Arbeit, Wohlstand und eine höhere Lebensqualität. Die Folge ist ein unkontrolliertes Ausufern der Stadtgrenzen (Urban Sprawl) mit einer immensen Zunahme der Mobilitätsbewegungen. Städte in aller Welt leiden zunehmend unter Verkehrsinfarkten, gesundheitsschädigender Luftverschmutzung und Lärm. Städtische Agglomerationen in vielen Weltgegenden sind konfrontiert mit Armut, unkontrolliertem Wachstum, Müllbergen, Stromausfällen und fehlender oder mangelhafter Trinkwasserversorgung. Enorme Investitionen in die technische und soziale Infrastruktur sind erforderlich für eine lebenswerte urbane Zukunft.

Hier greift der Smart City-Ansatz des neuen Master-Studiengangs. Er beruht auf der Erkenntnis, dass bislang eher dissoziierte fachspezifische Kompetenzen in den Bereichen Verkehr, Energie, Städtebau, Verwaltung und Baurecht nur dann den komplexen Anforderungen der zukunftsfähigen und lebenswerten Stadt gerecht wird, wenn diese künftig in einem übergreifenden Ansatz zusammenspielen.

Seit langem leistet die HFT Stuttgart wichtige Beiträge für eine nachhaltige Welt mit Studiengängen, die Energie, Mobilität, Wirtschaftlichkeit und klimagerechtes Bauen im Maßstab des einzelnen Hauses wie der Stadt als Ganzes thematisieren. "Aufbauend auf dieser Erfahrung werden wir die stadtbezogenen, globalen Themen ab dem Wintersemester 2018 vertieft in einem fakultätsübergreifenden neuen Master-Studiengang anbieten," Prof. Roland Dieterle, Studiendekan.

Neben dem "Master of Engineering" an der HFT Stuttgart steht Studierenden auch eine zusätzliche MBA-Option an der John Moores University in Liverpool, UK offen.

Die Nachfrage nach 'Smart City'-Expertinnen und -Experten ist weltweit sehr hoch, so dass die Absolventinnen und Absolventen nach erfolgreichem Abschluss des Studiums zukunftsorientierte Wirkungsfelder in öffentlichen Verwaltungen, IT-Unternehmen sowie Beratungs- und Ingenieurfirmen erwarten können.

www.hft-stuttgart.de/Smart-City-Solutions

