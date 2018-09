Branch kauft TUNEs Attribution Analytics in richtungsweisender Übernahme im mobilen Marketingbereich

Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Branch (branch.io), der am schnellsten wachsende plattformübergreifende Lösungsanbieter für Links und Messung übernimmt TUNE's Attribuierungsanalyse-Plattform (https://www.tune.com/solutions/attribution-analytics/) und Team. Die Übernahme kombiniert Branchs plattformübergreifende Deep Linking- und Messlösungen mit TUNEs Expertise im Bereich der mobilen Attribution zur führenden Marketing und Analytics-Plattform.

"Das ist eine großartige Entwicklung für das TUNE-Team. Ich bin stolz auf die Plattform und das Team, welches wir aufgebaut haben, um das mobile Marketing unserer Kunden zu unterstützen, und ich glaube, dass Branch der beste Partner ist, um die ganze Branche auf ein neues Level zu bringen." sagt Peter Hamilton, CEO bei TUNE. "Ich war verblüfft zu sehen, was das Branch-Team allein im letzten Jahr erreicht und wie es die Konkurrenz in diesem Feld weit hinter sich gelassen hat. Die Kombination von Branchs neuartigem Ansatz für mobiles Linking und TUNEs Service und Erfahrung im Bereich der mobilen Messung wird einen großen Einfluss auf den Erfolg unserer Kunden haben."

Als führender Anbieter im plattformübergreifenden Linking- und Messbereich arbeitet Branch an der Optimierung der Nutzererfahrung über alle digitalen Kanäle hinweg. Derzeit unterstützt Branch 40.000 Apps und über 100 Milliarden Links in Apps und im Netz. TUNE bietet fortschrittliche Lösungen zur mobilen Messung für diverse Fortune 100-Unternehmen. Die strategische Übernahme durch Branch wird eine einheitliche Lösung zur Erstellung und Messung plattformübergreifender Nutzererfahrung im immer komplexer werdenden Bereich des digitalen Marketing schaffen.

"Wir haben ein großartiges Verhältnis mit dem Führungsteam von TUNE und es ist uns eine Ehre uns mit dem Team, welches den Mobile Attribution-Bereich im Jahr 2011 begründet hat, zusammenzutun," sagt Alex Austin, CEO bei Branch. "TUNE stand Branchs Werten - vor allem dem Fokus auf Nutzererfahrung und Datenschutz - schon immer sehr nahe. Durch die Kombination der jahrelangen Erfahrung von TUNE und der Innovationskraft und strategischen Partnerschaften von Branch können wir eine neue Ära im mobilen Marketing einläuten."

Bestandskunden von TUNE Attribution Analytics werden weiterhin denselben hochwertigen Service erhalten wie bisher. TUNEs Services zur Messung, Attribuierung, Betrugserkennung und Auswertung werden weiterhin ohne Unterbrechung bereitgestellt und mit Branchs Lösungen zusammengeführt. Zusätzlich erhalten TUNE-Kunden Zugang zu Branchs leistungsstarker Plattform für mobiles Marketing und Deep Linking, sowie Zugang zur Messung auf Facebook über deren Mobile Measurement Partner-Status (https://branch.io/facebook-mmp/).

Zusammengeführte globale Organisation

Beide Firmen sind mit Standorten in der ganzen Welt vertreten. Durch die Übernahme wird Branch nun eine starke Präsenz in Nordamerika in Städten wie Redwood City, Kalifornien, Seattle und New York haben. International wird die Firma ihre Kunden von Berlin, London, Bangalore, Moskau, Delhi, Seoul, Istanbul, Tokio und Singapur aus betreuen.

Über Branch (www.branch.io)

Branch stellt die führende plattformübergreifende Lösung für Deep Linking und Messung bereit. Hierdurch wird die Nutzererfahrung und Messung über verschiedene Endgeräte, Plattformen und Kanäle hinweg verbessert. Branch stellt Deep Links für über drei Milliarden monatliche Nutzer weltweit, sowie eine zuverlässige Marketing-, Kundenbindungs- und Messlösung für über 40.000 Apps bereit. Zu Branchs Kunden gehören führende Firmen wie AirBnB, Pinterest, Audible, Tinder, Reddit, Buzzfeed, Twitch, OfferUp, Groupon und Poshmark. In Deutschland verwenden unter anderem Zalando Lounge und GoEuro die Branch-Plattform.

Über TUNE (www.tune.com)

TUNE unterstützt den Performance-Marketing-Bereich bei der ROI-Optimierung durch leistungsstarke Mess- und Partnermanagement-Lösungen. TUNEs Service wird von führenden Marken, Anzeigennetzwerken und -plattformen verwendet um Marketingausgaben zuverlässig mit messbaren Ergebnissen zu verbinden. HasOffers by TUNE ist die erste und am weitesten verbreitete SaaS-Plattform für Performance Marketing-Partnerschaften. TUNEs Lösungen werden von Firmen wie Expedia, CVS, Subway, GlobalWide Media, The New York Times, Line Corporation, Baidu, WeQ und AppLift verwendet.

