NetCents Technology gibt bekannt, dass die Integration mit WildBunch Gaming abgeschlossen ist

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC) (Frankfurt: 26N) freut sich bekannt zu geben, dass die Integration in das WildBunch-Gaming(WildBunch)-Netzwerk abgeschlossen ist und diese Woche live geschaltet wird.

Durch diese Vereinbarung lizenziert NetCents sein Kryptowährungs-Händlerportal für das WildBunch-Netzwerk mit seinen Websites für reglementiertes Online-Glücksspiel und Sportwetten. Das Unternehmen bietet die Dienstleistungen für das Clearing und die Zahlungsabwicklung mit Kryptowährung für die WildBunch Gaming-Plattform an.

WildBunch erwartet für das erste Quartal ein monatliches Transaktionsvolumen von 750.000 - 1 Million Euro pro Monat, das innerhalb des ersten Jahres auf bis zu 8 Millionen Euro pro Monat ansteigen wird, was eine Übergangszeit von der traditionellen Fiat- zur Kryptowährung ermöglicht.

"Wir haben kürzlich unsere einmillionste Krypto-Währungstransaktion übertroffen und mit dem Start von WildBunch realisieren wir kontinuierlich unsere Umsatzmöglichkeiten aus den angekündigten Verträgen, die wir in der Warteschlange haben", erklärte Clayton Moore, CEO von NetCents Technology. "In den kommenden Monaten werden wir diese unterschriebenen Verträge weiterhin online stellen und so das Verarbeitungsvolumen und den Umsatz des Unternehmens steigern."

Wenn ein Unternehmen oder eine Organisation die NetCents-Plattform in ihre Website integrieren möchte, geht es auf https://net-cents.com/business/register und meldet sich für ein Geschäftskonto an, um das Online-Formular auszufüllen und die digitalen Integrations- und Anmeldungsprozesse zu starten.

Informationen zu WildBunch Gaming

WildBunch bietet Lösungen für den reglementierten Spielemarkt. WildBunch entwickelt und liefert Spieleplattformlösungen für seine Kunden, einschließlich internationaler Unternehmen.

Glücksspielbetreiber schätzen die robuste, leistungs- und funktionsstarke Produktvielfalt von WildBunch, die ihnen in Bezug auf Kapazität, Verfügbarkeit und innovative Neuprodukte einen Wettbewerbsvorsprung verschafft. In der Zusammenarbeit mit den Betreibern hat sich WildBunch darauf konzentriert, eine Plattform zu liefern, die genau deren Bedürfnissen entspricht. Dies hat für ein schnelles Wachstum der Funktionen und Fähigkeiten der Plattform gesorgt. Mit seiner innovativen und dynamischen Herangehensweise an die Softwareentwicklung konnte WildBunch wichtige Kunden gewinnen.

Informationen zu NetCents

NetCents ist eine Online-Plattform der nächsten Generation für Zahlungsabwicklung, die Verbrauchern und Händlern Online-Dienste für die Abwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Das Unternehmen hat sich auf die Migration von Bargeld zu digitaler Währung spezialisiert und setzt dabei innovative Blockchain-Technologie ein, um Zahlungslösungen zu liefern, die einfach, sicher und sorgenfrei sind. NetCents arbeitet unter anderem mit Finanzpartnern, Mobilnetzbetreibern und Börsen zusammen, um das Benutzererlebnis von Online-Transaktionen reibungsloser zu gestalten.

NetCents Technology ist in das Automated Clearing House ("ACH") integriert und als ein Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert, was die Sicherheit und den Datenschutz seiner Kunden sicherstellt. NetCents kann für Einzahlungen aus 194 Ländern weltweit verwendet werden und gibt Ihnen den Freiraum, mit der Methode Ihrer Wahl zu zahlen (Pay.Your Way(TM)).

Im Namen des Vorstands

NetCents Technology Inc.

"Clayton Moore"

Clayton Moore, CEO, Gründer und Direktor

NetCents Technology Inc. Suite 1000 - 1021 West Hastings Street Vancouver BC V6B 0C3

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gewertet werden könnten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten, die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, die das Unternehmen für die Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Unter zukunftsgerichteten Aussagen versteht man Aussagen, die keine tatsächlich Fakten enthalten und in der Regel, jedoch nicht immer, an Wörtern wie "erwarten", "planen", "voraussichtlich", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "prognostizieren", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen sind, oder daran, dass Ereignisse oder Umstände auftreten "werden", "würden", "könnten", "mögen" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistung, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Regulierungsmaßnahmen, Marktpreise und die fortlaufende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- bzw. Geschäftsbedingungen. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsführung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen gemacht werden. Außer in den durch Wertpapiergesetze geregelten Fällen ist das Unternehmen nicht dazu verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Firmen-Website unter http://www.net-cents.com

Oder kontaktieren Sie: Gord Jessop, Präsident gord.jessop@net-cents.com +1-604-895-7423

