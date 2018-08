NetCents Technology erschließt gemeinsam mit X2 Blockchain Games die Videospielbranche

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC) (Frankfurt: 26N) freut sich, seinen Vertragsabschluss mit X2 Blockchain Games (X2) bekanntzugeben.

X2 wurde von Nolan Bushnell, Gründer von Atari und Chuck E. Cheese's Pizza Time Theatre, gemeinsam mit Spieleentwicklern und dem legendären Hollywood VFX-Experten Zai Ortiz gegründet. X2 ist ein unabhängiger Spieleanbieter, der hochmoderne Strategie- und mobile Spiele mit Blockchain-Technologie entwickelt.

Dieser Vertrag bietet NetCents die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit X2, um Kryptowährung und Zahlungsabwicklung in die Videospielsuite von X2 zu integrieren sowie potenzielle wertschöpfende Möglichkeiten und Dienstleistungen zu untersuchen.

Die NetCents-Plattform wird als Asset Management System innerhalb der Spiele-Suite verwendet werden, über das Anwender ihre Gewinne erhalten und verwalten können. Diese Gewinne werden auf dem NetCents Gateway gespeichert und verwaltet. Das Asset Management System wird alle Wallets verwalten, sodass Anwender ihre Gewinne über ihr X2-Spielerprofil abheben, umtauschen und einlösen können, um diese an ihre externe Brieftasche weiterzuleiten. Dieser Vertrag ermöglicht NetCents außerdem über die Ethereum-Blockchain nun auch intelligente Verträge zu unterstützen, was sowohl ERC 20 als auch ERC 721 Token umschließt.

Aktuell entwickelt X2 eine Spiele-Suite, die Blockchain-Technologie nutzt, um größere, bessere und wertvollere Gaming-Erlebnisse zu bereiten, indem der digitale und physische Bereich nahtlos miteinander verbunden werden, um für Spieler echte Wertschöpfungsmöglichkeiten zu schaffen.

Zu den Spielen, die aktuell entwickelt werden, zählen über 40 Spiele von Nolan Bushnells Backkatalog, die von 1977 bis heute reichen. Diese historischen Spiele werden entsprechend der heutigen technologischen Fortschritte entwickelt und bereichern das Gaming-Erlebnis durch Elemente von Blockchain-Technologie und Kryptowährung.

Informationen zu X2 Blockchain Games

X2 ist ein unabhängiger Spieleanbieter, der hochmoderne Strategie- und mobile Spiele mit Blockchain-Technologie entwickelt. Das Unternehmen wurde vom Paten der Videospielindustrie und dem Gründer von Atari sowie Chuck E. Cheese's Pizza Time Theatre gemeinsam mit Spieleentwicklern und einem legendären Experten für Hollywood VFX gegründet.

X2 Blockchain Games gilt als Vermächtnis von Nolan Bushnell und ist ein wahres Geschenk an die Videospielbranche, die er selbst mitprägte, sowie an seine weltweiten Fans.

Die Spieleentwicklung findet im entsprechenden Unternehmensbereich in Silicon Beach California statt, der südkalifornische Knotenpunkt für Gaming und eSports. Die integrierten Grafiken der erstklassigen und kostengünstigen Entwicklungen zeichnen sich durch Hollywood-Qualität aus.

Informationen zu NetCents

NetCents ist eine Online-Zahlungsabwicklungsplattform der nächsten Generation, die Kunden und Händlern Online-Dienstleistungen für die Abwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Umstellung vom Zahlungsverkehr mittels Bargeld hin zur digitalen Währung mit Hilfe der innovativen Blockchain-Technologie, um einfache, sichere und sorgenfreie Zahlungslösungen anbieten zu können. NetCents arbeitet mit seinen Finanzpartnern, Mobilfunkbetreibern, Börsen etc. an Lösungen, um Online-Zahlungstransaktionen für die Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten.

NetCents Technology ist in das Automated Clearing House ("ACH") integriert und bei FINTRAC als Gelddienstleistungsunternehmen registriert. Damit garantieren wir die Sicherheit und Privatsphäre unserer Kunden. NetCents kann für Zahlungstransaktionen in 194 Ländern weltweit genutzt werden und bietet den Kunden die Möglichkeit, ihre Zahlungsmethode selbst zu wählen, frei nach dem Motto: "Pay. Your Way".(TM)

Im Namen des Vorstands

NetCents Technology Inc.

" Clayton Moore " Clayton Moore, CEO, Gründer und Direktor

NetCents Technology Inc. Suite 1000 - 1021 West Hastings Street Vancouver BC V6B 0C3

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten könnten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten, die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, die das Unternehmen für die Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistung, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Regulierungsmaßnahmen, Marktpreise und die fortlaufende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- bzw. Geschäftsbedingungen. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistung darstellen und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsführung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen gemacht werden. Außer in den durch Wertpapiergesetze geregelten Fällen ist das Unternehmen nicht dazu verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter http://www.net-cents.com

Pressekontakt:

Gord Jessop

President

gord.jessop@net-cents.com

+1-604-895-7423



Original-Content von: NetCents Technology Inc, übermittelt durch news aktuell