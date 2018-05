NetCents Technology unterzeichnet exklusiven Weißprodukt-Vertrag mit WildBunch Gaming über Kryptowährungsabwicklung

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC) (Frankfurt: 26N) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen einen exklusiven Umsatzbeteiligungsvertrag mit WildBunch Gaming (WildBunch) abgeschlossen hat.

Der Weißprodukt-Vertrag sieht vor, dass NetCents sein Kryptowährungs-Händler-Portal an WildBunch mit seinem Netzwerk an Websites für reglementiertes Online-Glücksspiel und Sportwetten zur Abwicklung sämtlicher Kryptowährungstransaktionen lizenziert.

"Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit NetCents und die Implementierung ihrer Lösung für die Kryptowährungs-Zahlungsabwicklung", sagte der CEO von WildBunch. "NetCents ist für uns ein strategischer Partner. Wir werden das NetCents-Zahlungsportal unseren Partnern in verschiedenen Gerichtsbarkeiten zur Verfügung stellen. Mit Funktionen wie Instant Settlements wird die NetCents-Kryptowährungslösung WildBunch dabei helfen, seinen Marktanteil in Europa und anderen internationalen Märkten auszubauen."

Die NetCents-Plattform wird zunächst in fünf der meistbesuchten Glücksspiel-Websites integriert. Wenn die ersten Websites vollständig integriert sind und Kryptowährungstransaktionen abwickeln, wird mit der Integration in die verbleibenden Websites begonnen. NCCO wird dann erste Beta-Tests mit Live-Transaktionen durchführen.

WildBunch erwartet für das erste Quartal ein Kryptowährungs-Transaktionsvolumen durch die ersten fünf Websites zwischen 750.000 EUR und 1 Mio. EUR pro Monat. Innerhalb des ersten Jahres sollen bis zu 8 Mio. EUR monatlich erreicht werden. So ist eine Übergangszeit von herkömmlichem Rechengeld zu Kryptowährung gewährleistet.

Der Online-Glücksspielsektor hatte 2016 ein Volumen von 44,16 Mrd. USD und soll bis 2022 auf 81,71 Mrd. USD anwachsen[1]. Mehr als 80 Staaten haben das Online-Glücksspiel legalisiert, und Europa hat weltweit den größten Online-Glücksspielsektor.

Moore weiter: "Mit diesem Vertrag erreicht unsere Plattform einen milliardenschweren Markt und ein riesiges Zielpublikum. Durch das geschichtete, transaktionsbasierte Erlösmodell eröffnen sich mehrere neue Einnahmequellen sowie neue Geschäftsmöglichkeiten für NetCents."

Informationen zu WildBunch Gaming

WildBunch Software Ltd entwickelt Plattformlösungen für den reglementierten Glücksspielsektor, darunter internationale Konzerne.

Glücksspielbetreiber schätzen unsere robuste, leistungs- und funktionsstarke Produktvielfalt, die ihnen in Bezug auf Kapazität, Verfügbarkeit und innovative Neuprodukte einen Wettbewerbsvorsprung verschafft. Wildbunch Gaming hat in Zusammenarbeit mit seinen Kunden eine maßgeschneiderte Plattform mit immer größerem Funktions- und Leistungsumfang entwickelt. Mit unserer innovativen und dynamischen Herangehensweise an die Softwareentwicklung konnten wir wichtige Kunden gewinnen.

Informationen zu NetCents

NetCents ist eine Online-Plattform der nächsten Generation für Zahlungsabwicklung, die Verbrauchern und Händlern Online-Dienste für die Abwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Das Unternehmen hat sich auf die Migration von Bargeld zu digitaler Währung spezialisiert und setzt dabei innovative Blockchain-Technologie ein, um Zahlungslösungen zu liefern, die einfach, sicher und sorgenfrei sind. NetCents arbeitet unter anderem mit Finanzpartnern, Mobilnetzbetreibern und Börsen zusammen, um das Benutzererlebnis von Online-Transaktionen reibungsloser zu gestalten.

NetCents Technology ist in das Automated Clearing House ("ACH") integriert und als ein Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert, was die Sicherheit und den Datenschutz unserer Verbraucher sicherstellt. NetCents kann für Einzahlungen aus 194 Ländern weltweit verwendet werden und gibt Ihnen den Freiraum, mit der Methode Ihrer Wahl zu zahlen - Pay. Your Way.(TM)

Im Namen des Vorstands

NetCents Technology Inc.

"Clayton Moore"

Clayton Moore, CEO, Gründer und Direktor NetCents Technology Inc. Suite 880, 505 Burrard St (Bentall 1), Vancouver, BC, V7X 1M4 Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

