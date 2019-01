ILIFE stellt die A9-Serie intelligenter Staubsaugerroboter auf der CES 2019 vor

Las Vegas (ots/PRNewswire) - ILIFE, das weltbekannte Unternehmen für Staubsaugerroboter, stellte heute auf der CES 2019 seine revolutionären Staubsaugerroboter der Serie A9 - die Modelle A9 und A9s - vor. Die in Las Vegas stattfindende CES ist die weltweit einflussreichste Fachmesse der Technologiebranche.

Die neueste A9-Serie wurde speziell für eine intelligentere und sauberere Wohnumgebung entwickelt und ist mit aktualisierter PanoView Navigation und einem Gen 3 CyclonePower-Reinigungssystem ausgestattet. Und das einzigartige schallplattenähnliche Design verleiht jedem Heim eine künstlerische Note.

A9-Serie: Intelligente Staubsaugerroboter

Die A9-Serie umfasst zwei Modelle: A9 und A9s. A9 kann seine Umgebung sehen, Anweisungen des Besitzers hören und Befehle verstehen, um Aufgaben genau auszuführen. Dies ist möglich aufgrund einer Live-Vision-Kamera, eines Alexa-kompatiblen Spracherkennungssystems und der CV-SLAM-Technologie. Darüber hinaus verfügt das Modell A9s über einen innovativen künstlichen Vibrationswassertank, damit der Roboter genauso kehren und wischen kann wie es der Mensch tut.

Die herausragenden Funktionen der Modelle A9 und A9s sind der bisher größte Durchbruch von ILIFE und umfassen:

PanoView Navigation - Mit klarer Sicht reinigen

Mit einer Live-Vision-Kamera und fortschrittlichen Algorithmen kann der Roboter der A9-Serie seine Umgebung scannen und aufzeichnen, um das gesamte Haus systematisch und effizient zu reinigten. Im Gegensatz zu anderen Saugrobotern, die einem Zufallsmuster folgen, verhindert diese systematische Methode das Auslassen von Bereichen oder das wiederholte Reinigen desselben Bereichs.

Gen 3 CyclonePower Cleaning System - 3 Lösungsansätze für die Reinigung

Das System führt eine gründliche Reinigung in drei Schritten durch: Seitenbürsten spezieller Borstenlänge und mit einem speziell zugeschnittenen Borstenwinkel fegen den Schmutz von den Ecken und entlang der Wandkante zum Reinigungspfad. Dort nimmt die Walzenbürste an der Unterseite des Saugroboters den Schmutz mit starker Saugkraft auf.

Smart ElectroWall - Off Limits für den Roboter

Die ElectroWall hält den Roboter der A9-Serie von Bereichen fern, die er nicht reinigen soll, ganz gleich, ob es sich um das Spielzimmer der Kinder oder um Kleidung handelt, die auf dem Boden liegt. Den Staubsaugerroboter dazu ganz einfach gegen die Wand platzieren, um den Bereich zu markieren, der nicht gereinigt werden soll.

Integriert Staubsauger mit Wischfunktion - Dualer Prozess. Doppelte Sauberkeit. (A9s-spezifisch)

Um ideale Ergebnisse wie beim manuellen Wischen zu erzielen, verfügt der A9s über einen patentierten künstlichen Vibrationswassertank mit zwei getrennten Fächern. Die Vibration des eingebauten Motors hält den Mopp in engem Kontakt mit dem Boden und hebt den Schmutz vom Boden ab. Drei einstellbare Fließraten lassen Wasser für intelligentes automatisiertes Wischen genau und gleichmäßig ab.

Zum ersten Mal stellt ILIFE auf der CES 2019 seine gesamte Produktpalette vor: den erst kürzlich auf den Markt gebrachten W900-Bodenwischroboter sowie die Saug- und Wischroboter der V-Serie. Die ILIFE-Kollektion beinhaltet Teppichreinigungsroboter, Saugroboter mit Wischfunktion sowie Bodenwisch- und Bodenpflege-Roboter, die auf die weltweit unterschiedlichen Verbraucherbedürfnisse zugeschnitten sind.

Als ein technologie- und verbraucherorientiertes Unternehmen setzt sich ILIFE dafür ein, Spitzentechnologien für alle verfügbar zu machen. Die Popularisierung der Technologie ist ILIFEs beste Antwort auf die diesjährige CES.

Mit der Präsentation seiner gesamten Produktkollektion vermittelt ILIFE den Besuchern am Stand Nr. 27011 in der South Hall 2, LVCC, einzigartige Einblicke und Lösungen für intelligentes Reinigen und Leben.

Informationen zu ILIFE

ILIFE ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf Roboter-Reinigungstechnologie spezialisiert hat. Es wurde 2007 mit Firmensitz in Shenzhen, China, gegründet. ILIFE konnte sich erfolgreich auf dem Weltmarkt etablieren. Mit seinem Vertriebsnetz in mehr als 30 Ländern und Regionen ist das Unternehmen in der Lage, Verbrauchern weltweit technologisch fortschrittliche, qualitativ hochwertige und kostengünstige Saugroboter anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.iliferobot.com. Medienfragen richten Sie bitte an media@iliferobot.com. Facebook: https://www.facebook.com/iliferobotics Twitter: https://www.twitter.com/iliferobotics YouTube: https://www.youtube.com/iliferobot

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/806129/ILIFE_A9_Series_CES2019.jpg

Pressekontakt:

Dreamer Fan

+86-15926499053

Original-Content von: ILIFE, übermittelt durch news aktuell