ET Energy plant Bau einer 61-MWp-Solaranlage für UiTM in Malaysia

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - ET Energy, ein weltweit führender Entwickler und Betreiber umweltfreundlicher Energieerzeugungsanlagen, und sein Partner, Northwest Electric Power Design Institute Co., Ltd. ("NWEPDI") der China Power Engineering Consulting Group, gaben heute die Unterzeichnung eines Turnkey-EPC-Vertrags mit UiTM Solar Power Sdn. Bhd. bekannt, einem führenden Entwickler photovoltaischer Solaranlagen. In diesem Vertrag verpflichten sich die drei Unternehmen zum Bau einer 61-MWp-Solaranlage in Malaysia.

In Gambang (Distrikt Kuantan im Staat Pahang) werden mehr als 220.000 Solarmodule auf dem 110 Hektar großen Gelände aufgestellt. Dieses Projekt wurde in der ersten Runde des Large Scale Solar PV-Ausschreibungsprogramms vergeben, und die 61-MWp-Solaranlage soll bis 2018 ans Netz gehen. Der mit dieser Solaranlage erzeugte grüne Strom wird zur Versorgung von mehr als 80.000 Haushalten ausreichen.

Als Anbieter von Turnkey-Energieerzeugungslösungen wird ET Energy zusammen mit NWEPDI eine Komplettlösung bereitstellen - einschließlich Engineering, Beschaffung, Bau, Betrieb und Instandhaltung. Aufgrund der Fachkenntnisse und Erfahrung beider Seiten als Lieferanten und Betreiber internationaler Projekte setzt man bei diesem Projekt hohe Erwartungen in "Lieferpünktlichkeit" und gute Systemleistung.

"Wir sind stolz darauf, dass wir als Komplettanbieter für eine der größten Solaranlagen in Malaysia ausgewählt wurden", sagt Dennis She, Präsident und CEO von ET Energy. "ET Energy arbeitet schon seit Juni letzten Jahres an diesem Projekt, und unser Service und Fachwissen sind grundlegend, um das Vertrauen des Projektentwicklers zu gewinnen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Projekt termingerecht und unter Erfüllung der Auflagen unseres Kunden abgeschlossen wird. Unser Ziel ist, es rentablere und nachhaltigere Solaranlagen für Malaysia und unsere Kunden weltweit bereitzustellen."

Herr Azlizan Fadzil, Group CEO von UiTM Holdings Sdn. Bhd, der Holding-Gesellschaft von UiTM Solar Power, sagt dazu: "In erster Linie wollen wir nachhaltige Werte und effiziente Investments schaffen. Daher ist es unsere Aufgabe, Ideen in die Tat umzusetzen und durch Ertragsgenerierung eine Wertschöpfung zu erreichen. Als Vorreiter im Bereich Solar-Großanlagen in Malaysia freuen wir uns, mit erfahrenen und kompetenten internationalen Partnern wie ET Energy und NWEPDI zusammenzuarbeiten."

Informationen zu ET Energy

ET Energy ist ein weltweit führender Entwickler und Betreiber umweltfreundlicher Energieerzeugungsanlagen. Mit innovativer Solartechnik und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen liefert ET Energy erstklassige Komplettlösungen für den gesamten Lebenszyklus von Solaranlagen, einschließlich Entwicklung, Finanzierung, Engineering, Beschaffung, Bau, Betrieb und Instandhaltung. Weitere Informationen über ET Energy finden Sie unter http://www.etsolar.com.

Detaillierte Informationen erhalten Sie von:

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/605859/ET_Energy.jpg

Original-Content von: ET Energy, übermittelt durch news aktuell