Zippo Encore rockt weiter in Partnerschaft mit Stone Sour

London (ots/PRNewswire) - Zippo Encore gab heute sein Sponsoring für die europäische Wintertournee von Stone Sour mit 21 Konzerten bekannt. Die dreifach Grammy-nominierte Rockgruppe, die etliche mit Platin ausgezeichnete Alben produziert hat, geht auf Tournee, um ihr neuestes Hit-Album Hydrograd zu vermarkten.

Los geht es am 15. November in Kopenhagen und das Ende der Tour findet am 15. Dezember in Mailand statt. Bei jeder Veranstaltung auf dieser Europa-Tournee können die Fans Stone-Sour-Feuerzeuge in limitierter Ausgabe erwerben. Man kann diese Rockmusik-Erinnerungsstücke nur an den Tournee-Terminen kaufen. Ihr müsst also da sein, wenn ihr eins haben wollt. Die Kunst auf dem Hydrograd-Cover diente zur Inspiration für diese höchst sammelnswerten Feuerzeuge, die zweifellos bei den Hardcore-Fans der Band beliebt sein werden. Fans werden auch die Möglichkeit haben, vor der Pressebucht zu rocken, wenn sie zu den ersten zählen, die sich ein Feuerzeug an ausgewählten Terminen kaufen, sowie die Chance haben, am Glücksrad zu drehen, um umwerfende Zippo-Preise zu gewinnen.

Das Tournee-Sponsoring ist eine der zahlreichen Live-Veranstaltungen, auf denen Zippo seine reiche Musikgeschichte feiert und dem kultigen in die Luft gehaltenen Feuerzeug, das mit Rockkonzerten einhergeht, Tribut zahlt. Der historische "Encore-Moment", der häufig als der ultimative Fangruß gilt, geht viele Jahrzehnte zurück. In diesem Zeitraum wurde das Zippo-Feuerzeug zu einem gefeierten Teil der musikalischen Ikonografie. Es wurde auf Album-Covern präsentiert und fungierte anstelle eines verlorenen Gitarren-Plektrums - das kultige Sturmfeuerzeug hat sich in der Geschichte der Rockmusik einzementiert.

"In einer Zeit, in der man auf Konzerten ständig Handys in der Luft sieht, erstaunt es einen, dass man auf einem Hardrock- oder Heavy-Metal-Konzert hochgehaltene Zippo-Feuerzeuge in der Menge sieht. Es ist so ein fantastischer Eindruck von der Bühne aus gesehen", sagte Corey Taylor, Lead Singer, Stone Sour. "Zippo war stets ein Förderer von Rockmusik und von uns als Band und wir sind begeistert, weiterhin mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das sich als echter Verbündeter des Rock 'n Roll erwiesen hat".

Lucas Johnson, Global Brand Manager von Zippo sagte über die Partnerschaft: "Seit der Einführung des Programms im Jahr 2012 hat sich Zippo Encore mit mehr als 4,7 Millionen Live-Musik-Liebhabern verbunden. Wir sind bereit, in diesem Winter mit Stone Sour zu rocken, um den "Encore-Esprit" bis in die Festival-Saison 2018 zu auszudehnen."

