Sporttourismus ist mehr als Aktivurlaub

Beim "Sport.Tourismus.Forum" am 17.1. in St.Gallen werden die neuesten Trends, nachhaltige Strategien und Kooperationen im Sporttourismus vorgestellt.

45 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreiben intensiv eine oder mehrere Sportarten. Studien belegen, dass die Sportausübung zunehmend zum zentralen Kriterium für die Wahl der Urlaubsdestination wird. Ob Yoga-, Rennrad- oder Fußballreise - die Angebote werden spezifischer. Welche Strategien zielführend sind, darüber wird am 17.1.2020 beim "Sport.Tourismus.Forum" in St.Gallen diskutiert.

Unter dem Motto "Neue Märkte, neue Kooperationen, neue Angebote" findet der Kongress bereits zum dritten Mal statt. Besucher erwarten zahlreiche Gelegenheiten, sich aus erster Hand innovative Ideen und Tipps aus der Sport- und Tourismuswirtschaft zu holen. 20 Experten präsentieren die neuesten Entwicklungen digitaler und klassischer Sportarten, geben Praxis-Tipps und gewähren Einblicke in ihre Eventkonzepte. Themen wie Groß-Sportevents, Sportsponsoring und nachhaltige Sportstrategien für Destinationen, Open Data, Plattformen oder Livekommunikation werden vorgestellt. Das Forum findet im Rahmen der Ferienmesse Grenzenlos in den Olma Messen statt. Neu ist die Sonderschau "Sportreisen" mit aktiven Freizeitideen und sportlichen Trends.

Der Kongress ist eine Börse für neue Ideen, Best Cases und starke Partnerschaften. Infos unter: www.sporttourismusforum.com

Der Kongress findet im Rahmen der Ferienmesse Grenzenlos in St. Gallen statt und rückt das Thema Sporttourismus ins Zentrum. Frische Ideen und Know-How von 20 Experten warten auf die Teilnehmer.

