"Sport & Marke": Österreichs Sport im Digital-Boom

Wien (ots)

Am 6. Mai findet mit "Sport und Marke" Österreichs größter Sportbusiness-Kongress in Wien statt. Digitalisierung, neue Eventformate und Trends stehen im Mittelpunkt.

Wie wichtig das Zusammenspiel von Sport, Digitalisierung und Wirtschaft ist, das zeigt die sechste Ausgabe von Österreichs größtem Branchentreff "Sport & Marke". 45 Experten und über 300 Teilnehmer werden zum sportlichen Wissensaustausch im Hilton Vienna Danube Waterfront am 6. Mai erwartet. In diesem Jahr haben die Veranstalter ESB Marketing Netzwerk und Sport&Recht ein besonders breitgefächertes Paket geschnürt. Große Marken und eine Vielzahl klassischer Sportarten treffen auf Pioniere neuer Sportarten. Zu den Topthemen zählen Ligen und Sponsoring-Strategien, Innovationen, Live-Experience, eSport, Blockchain und Formel E.

Dem elektronischen Sport wird ein eigenes Forum gewidmet. Andres Torres, eSportler bei FC Red Bull Salzburg und Österreichs erster eSportler, gibt Einblicke in den Alltag. Am Forum wird auch aufgezeigt, warum sich immer mehr Athleten aus der klassischen Sportwelt im eSport engagieren und weshalb kompetitives Gaming die Industrie der Zukunft ist.

Expertenrunden und Gedankenspiele

Auch Fußball, Eishockey, Handball oder Tennis haben die Chancen der digitalen Transformation erkannt. Wie etwa die FIFA das Produkt Fußball mittels digitaler Tools transportiert, darüber wird Christoph Roost, Manager Special Projekcts FIFA, sprechen. Weitere Vorträge gehen der Frage nach, wie der Sportkonsumenten heute erreicht wird und ob der Sport im Pay-TV verschwindet. Eine brisante Frage: Wie lange kann der Sportwetten-Markt in Österreich noch existieren? Dazu werden Vertreter der drei großen Sportwettanbieter Admiral, tipp3 Sportwetten und Interwetten Auskunft geben.

Sport & Marke ist mehr als nur ein Branchentreff. Es ist die ideale Plattform, um neue Kontakte zu knüpfen und neue Sponsoring-Partnerschaften einzugehen. Ein Auszug aus der Teilnehmerliste bestätigt den Stellenwert der Veranstaltung. Zu den Vertretern von DFL, FIFA, ÖFB, Handball-EM 2020 und Tour de France gesellt sich das Who is Who der Österreichischen Tennisbranche sowie Vertreter der Champions Hockey League. Auch die Sponsoren als wichtige Förderer des Sports sind zahlreich vertreten, wie: Mastercard, KIA, HPYBET und A1 Telekom. Informationen unter: www.sport-marke.at

Datum: 06.05.2019

Ort: Hilton Vienna Danube

Handelskai 269, 1020 Wien, Österreich

Url: http://www.sport-marke.at

Kontakt:

ESB Marketing Netzwerk: Peter Schappacher,presse@esb-online.com, +41 (0) 71 223 78 82,

www.sport-marke.at



