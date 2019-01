Die Zukunft wird anders, wenn Kollege KI im Büro sitzt

BILD zu OTS - In seiner "Bamm! Innovationsshow" zeigt Dietmar Dahmen am 19.2. in Zürich die Trend und Technologien der Zukunft auf. Bild-Infos Download

Zürich (ots) - Der Zukunftsexperte Dietmar Dahmen wuchtet Themen wie Blockchain und Künstliche Intelligenz actiongeladen auf die Bühne. Oder wie Dahmen es nennt: So geht Wirtschaft heute!

Marketing-Seminar war gestern, heute lässt man die Fetzten fliegen. Und das geht mit Pauken, Getöse und Motorsägen. Der Futurist Dietmar Dahmen führt dem Publikum in seiner "Bamm! Innovationsshow" jene Trends vor Augen, die Unternehmer von heute nicht verschlafen sollten.

Am 19.2. wird die Samsung Hall in Zürich zur Marketing-Showbühne für die Trends von morgen. Dabei verknüpft Dahmen die Gegenwart mit neuen Optionen und zeigt an oft einfachen Beispielen, wie Unternehmer von den neuen Technologien profitieren können. Die großen Gamechanger von heute sieht Dahmen in Voice, Mixed Reality, Künstlicher Intelligenz und Blockchain sowie in den datenbasierten Business-Strategien.

"Es ist eine klare Fehleinschätzung, wenn man meint, dass die Blockchain nichts mit Marketing und Kundenbeziehung zu tun hat" , sagt Dietmar Dahmen. Und es sei eine noch größere Fehleinschätzung, wenn man glaubt, dass diese Entwicklungen einen selbst nicht betreffen. Die meisten Menschen arbeiten laut Dahmen nicht für ihr Unternehmen, sondern für ihren Boss. "Wir arbeiten aber konkret für Menschen und das wird auch so bleiben, wenn Kollege KI bei uns im Büro sitzt."

Alles ist im Wandel, was gleich bleibt, ist der Wunsch den Kunden nachhaltig zu erreichen. Mit welchen Mitteln das künftig passiert, wird Dahmen wort- und bildgewaltig in seiner "Bamm! Innovationshow" am 19.2. in der Samsung Hall Zürich (14 Uhr Start, vierstündiges Programm) präsentieren. Die Show liefert keine vorgefertigten Standard-Lösungen, sondern gibt Unternehmern einen provokanten Anstoß dazu, sich auf die Zukunft hinzubewegen. Informationen unter: www.marketingbamm.com

Bamm! Innovationsshow mit Dietmar Dahmen

Datum: 19.02.2019, 14:00 - 18:00 Uhr

Ort: Samsung Hall Zürich

Hoffnigstrasse 1 , 8600 Dübendorf, Schweiz

Url: http://www.marketingbamm.com

