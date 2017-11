Mit Sporttourismus zu Auslastungs-Höchstleistungen - BILD

BILD zu OTS - Das erste internationale SPORT.TOURISMUS.FORUM findet als Auftakt der Messe ?Grenzenlos? am 19. 1. 2018 in St.Gallen statt. Bild-Infos Download

St.Gallen (ots) - Der neu gegründete Kongress "Sport.Tourismus.Forum" zeigt am 19. Januar Erfolgswege für einen modernen Sporttourismus auf und informiert über Trends, Camps und eSport im Tourismus.

Aktivurlaub boomt. Viele Menschen wollen nicht nur regungslos am Strand liegen. Die Erlebnisorientierung steigt. Touristen erwarten Abwechslung und maßvolle Aktivitäten in ihrem Urlaub. Es werden deutlich mehr Ausflüge und Mietautos gebucht als noch vor einigen Jahren. Der Weg zur Erholung läuft heute über die Aktivität. Deshalb setzen immer mehr Tourismus-Destinationen darauf, ihre regionalen Möglichkeiten auszuschöpfen und Landschaften neu in Szene zu setzen.

Kongress-Projektleiterin Caroline Derungs weiß, dass die Nachfrage nach geeigneten Sportangeboten und -infrastrukturen in Destinationen steigt. "Um von den Erfahrungen anderer zu lernen, innovative Ideen zu spiegeln und gemeinsam die möglichen Entwicklungsfelder zu definieren, braucht es eine Plattform, wo sich Entscheider aus Sport und Tourismus austauschen können", so Derungs.

Aber was sind die Erfolgskriterien für Sportregionen? Wie wird eine Tourismusdestination zum "Place to go" für Sportler? Welche Bedürfnisse haben Sporttouristen und wie gewinnt man neue Gäste durch Augmented Reality oder eSport? Antworten darauf gibt das neu gegründete ["SPORT.TOURISMUS.FORUM"] (http://www.sporttourismusforum.com), das am 19. Januar in St. Gallen neue Wege für einen modernen Sporttourismus aufzeigen wird. Unter dem Motto "Aktiv.Digital.International" werden 27 Experten in spannenden Vorträgen und Diskussionsrunden über Trends und Erfolgsmodelle berichten. Der Kongress ist der Auftakt für die Ferienmesse ["Grenzenlos"] (http://www.grenzenlos-sg.ch) in St. Gallen, bei der sich Vertreter der Tourismus- und Sportbranche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sowie 35.000 Messebesucher treffen.

Im Fokus stehen die Trendthemen "Bike & Ausdauer", "Trends & Events" und "Camps: Fußball & Co". Ihnen widmet der Kongress am Vormittag drei eigenständige Parallel-Bühnen. In der Diskussionsrunde "Grosse Namen - Grosse Tourismuswirkung"wird der Frage nachgegangen, welche Chance große Namen und Sport-Trainingslager für Destinationen bieten. Wie ein traditionelles Skigebiet zum Hotspot für Downhill-Junkies wurde berichtet Josef Schirgi von Serfaus-Fiss-Ladis. Weil neue Generationen neue Trends fordern, ist auch der eSport-Experte Daniel Luther geladen. Er wird über das professionelle Zocken und die Chance für Touristiker sprechen. Vertreter von "The Arcade", dem ersten Gaming-Hotel der Welt, zeigen auf, wie Tourismus und Videospiele vereint werden. Auf der Hauptbühne am Nachmittag wird u.a. Urs Weiss, Geschäftsführer von Hürzeler Bicycle Holidays aufzeigen, wie Mallorca zum Rad-Mekka wurde. Aktuelle Zahlen und Daten über die Zukunft des Aktivurlaubs werden ebenfalls präsentiert.

Das internationale Forum richtet sich an Vertreter von Tourismus-Destinationen, Sportverbänden, Hotels und Reiseanbieter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

