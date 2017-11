Vezt bietet Musikfans die Chance zum Besitz der Anteile an Rechten eines Hits

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Fans und Musiker teilen Rechte und Tantiemen durch völlig neuartiges Initial Song Offering(TM)

Die Zukunft der Rechte an Musik ist da und alle sind eingeladen, daran teilzuhaben. Ab dem 16. November, 9:00 Uhr UTC, haben Musikfans außerhalb der USA die Gelegenheit, einen Teil des legendären Songs "Jodeci Freestyle" in der Aufnahme von Drake zu besitzen. Durch Teilnahme am Initial Song Offering(TM) (ISO), (dem innovativen Auswertungsverfahren des Unternehmens) besitzen Musikfans Anteile an Rechten und künftigen Tantiemen dieses geistigen Eigentums.

"Wir sind höchst erfreut darüber, dass Musikfans an dieser unterhaltsamen und innovativen Form der Anteile an Musik teilnehmen können", sagte Steve Stewart, CEO von Vezt. "Dies ist nicht wie Streaming oder Downloads eines einzelnen Titels. Die Fans werden tatsächliche Anteile am Song besitzen und haben Rechte an den Tantiemen, welche der Titel in den nächsten drei Jahren generiert."

Details des ISO von "Jodeci Freestyle"

- Vezt wird einen Anteil von 10 % am Copyright des Titels "Jodeci Freestyle" verfügbar machen. - Nur für einen begrenzten Zeitraum! Der ISO beginnt am Donnerstag, 16. November 2017, 9:00 Uhr UTC und endet nach 100 Käufen. - Die ersten 100 Personen, welche die Kryptowährung von Vezt (VZT) erwerben, erhalten einen Anteil der 10 % am Copyright, die Vezt verfügbar macht. - VZT wird auf der Website des Unternehmens erworben (https://vezt.co ). Nur Personen, die nicht in den USA ansässig sind, können teilnehmen. - Die vollständigen Bedingungen sind am Ende dieser Veröffentlichung zu finden.

"Der ISO ist ein revolutionäres neues Verfahren, mit dem Künstler und Rechteinhaber Kontrolle über neue oder bestehende Titel haben. Die Auswertung geschieht einfach durch Auswahl der Anteile der Titel zum Verkauf", sagt CFO Robert Menendez. "Vezt ist der neue Markt für Songs und ermöglicht Musikern, mehr Musik zu schaffen."

Übersicht: Funktionsweise eines ISO

Künstler und Rechteinhaber legen fest, wie viel sie für einen Teil der Rechte an einem Titel erzielen möchten, setzen die Frist für das Rückfallen fest sowie das Datum des ISO.

- Rechtekäufer (darunter Fans, Musikprofis und Marken) erwerben auf Vezt im Rahmen des ISO Rechte an Titeln und die Einkünfte werden dem Konto der Künstler gutgeschrieben. - Die Daten der Titelrechte sind in der Blockchain von Vezt codiert. - Die Tantiemen werden durch die Performing Rights Organizations (PRO) in 137 Ländern eingezogen, sowie von STEM.is, das digitale Tantiemen von Spotify, iTunes, YouTube, Pandora etc. aggregiert. - Vezt transferiert diese Einkünfte an die Rechtekäufer. So wird ein neuer Markt geschaffen, welcher der Kreativität von Musikern keine Grenzen setzt.

Die vollständigen Bedingungen des ISO von "Jodeci Freestyle"

- Der ISO beginnt am Donnerstag, 16. November 2017, 9:00 Uhr UTC und endet nach 100 Käufen. - Die ersten 100 Personen, welche in diesem Zeitraum die Kryptowährung von Vezt (VZT) erwerben, erhalten einen Anteil der 10 % am Copyright, die Vezt verfügbar macht. - VZT wird auf der Website des Unternehmens erworben (https://vezt.co ). Nur Personen, die nicht in den USA ansässig sind, können teilnehmen. - Teilnehmer müssen einen Screenshot der digitalen Quittung an ISO@vezt.co senden sowie eine E-Mail-Kontaktangabe zur Identifizierung. - Die zugesprochenen Rechte für einen Teilnehmer sind anteilig und basieren auf dem Erwerb von VZT-Kryptowährung. Je mehr Kryptowährung erworben wird, desto mehr Rechte werden zugeteilt. - Rechtekäufer können einen Titel nicht weiter lizenzieren oder andere Inhaber von der Lizenzierung abhalten, da sie keine Mehrheitsrechte besitzen.

Über Vezt Inc.

Mit Vezt können Musikfans Anteile an Songs mit den Musikern teilen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles (Kalifornien). Binary Capital und Führungskräfte der Global Trust Group haben zur Finanzierung beigetragen. Auf der Website www.vezt.co und dem Twitterprofil @veztinc sind weitere Informationen erhältlich.

Soziale Netzwerke

https://www.facebook.com/veztinc/

https://twitter.com/VeztInc

https://www.instagram.com/VeztInc/

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/604416/Vezt_Inc_Logo.jpg

Pressekontakt:

Priscilla Vento

30 Miles North PR

priscilla@30milesnorth.com

Original-Content von: Vezt Inc., übermittelt durch news aktuell