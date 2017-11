CIMCON Lighting ruft bahnbrechende NearSky(TM) Plattform für "intelligente Städte" ins Leben

Boston (ots/PRNewswire) - NearSky(TM) ist die erste Plattform für die Transformation bestehender Straßenbeleuchtung in robuste Einrichtungen und Dienstleistungen des Internet im Freien für "intelligente Städte", den sogenannten Smart Cities.

CIMCON Lighting, der führende weltweite Anbieter von intelligenten Beleuchtungs- und Smart-City-Technologien, gab heute den Startschuss für seine NearSky(TM) Plattform und NearSky(TM) 360 Produktfamilie bekannt. Die NearSky(TM) Plattform ermöglicht Städten und Gemeinden die Nutzung des "Internets im Freien" durch Bereitstellung einer Vielzahl von Geräten, Sensoren und Anwendungen über ein großes Spektrum von stadtweiten, intelligenten Netzwerken (den sogenannten "Smart-Grids"), um die Vision einer wahrhaften Smart City zur Realität zu machen.

Intelligente Beleuchtung ist die Gateway-Anwendung für die intelligente, vernetzte Stadt. Die NearSky(TM) Plattform unterstützt Städte und Versorgungsunternehmen bei der Überwachung, Anpassung, Instandhaltung und Vermarktung der Straßenbeleuchtung sowie anderen, an Beleuchtungsmasten angebrachten oder in der Nähe befindlichen Einrichtungen. Auf diese Weise können Anwendungen wie kleine Funkeinrichtungen, LPWAN-Zugang, Bedrohungs- und Situationsbewusstsein, Umgebungsüberwachung und andere Anwendungen für den Bereich der öffentlichen Sicherheit auf einfache Weise zu beliebigen Smart-City-Installationen hinzugefügt werden.

NearSky(TM) 360 von CIMCON beschleunigt die Entwicklung einer Stadt zu einer Smart City, indem die Plattform einen robusten, skalierbaren Backbone für städtische Daten von Sensoren, Controllern und Geräten an oder in der Nähe von Beleuchtungsmasten bereitstellt. Eine simple Plug&Play-Installation ermöglicht NearSky(TM) 360 die einfache Erfassung, Sammlung und Weiterleitung von Sensordaten unterschiedlicher Geräte zu einer Vielzahl von Smart City- und AMI-Netzwerken. Die NearSky(TM) 360 Produktfamilie bietet außerdem externe Stromversorgungs- und Kommunikationsschnittstellen, Abrechnungs- oder Rückbuchungszähler sowie dezentrale Verarbeitung der von diesen Geräten bereitgestellten Daten am Netzwerkrand.

"Unsere NearSky(TM) Plattform und NearSky(TM) 360 Produktfamilie setzen die stolze Tradition der technologischen Innovation von CIMCON fort", sagte Anil Agrawal, CEO von CIMCON Lighting. "NearSky(TM) bietet einer Stadt einen unvergleichlichen Einblick in ihre Betriebsabläufe und ermöglicht die schnelle Durchführung von Anpassungen, die die Betriebseffizienz weiter steigern, die Energiekosten senken, die Umwelt schützen, die öffentliche Sicherheit verbessern und letztendlich die Lebensqualität der Einwohner erhöhen werden."

CIMCON Lighting kann auf eine 25-jährige Geschichte zurückblicken, die von Innovation und Erfahrung in industriellen Automatisierungs- und Outdoor-Wireless-Anwendungen geprägt ist. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von skalierbaren, intelligenten Lösungen für das Management von Outdoor-Wireless-Beleuchtungseinrichtungen mit herkömmlichen, LED- und solargestützten Leuchtelementen in Kombination mit einer Vielzahl von Smart-City-Geräten und -Anwendungen. CIMCON stellt Hardware- und Softwaretechnologien mit Schwerpunkt auf Lösungen bereit, die die geringsten Gesamtbetriebskosten bieten. Dies versetzt Städte und Versorgungsunternehmen in die Lage, ihre Beleuchtungseinrichtungen sowie andere, an oder in der Nähe von Beleuchtungsmasten angebrachten Geräte zu überwachen, instandzuhalten und in vielen Fällen zu vermarkten. Das zeitgesteuerte "Just in Time Lighting(TM)" Konzept von CIMCON reduziert die Energie-, Instandhaltungs- und Reparaturkosten, verbessert die Qualität der Beleuchtungsdienstleistungen und ebnet den Weg für die Entwicklung zu einer Smart City. Die CIMCON-Lösungen für das Management von Beleuchtungseinrichtungen sind für Verkehrswege, Parkplätze und Parkhäuser, Firmen- und Universitätsgelände sowie eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet. Weitere Informationen finden Sie unter www.cimconlighting.com.

