Forrester veröffentlicht Agenda des B2B Summit EMEA: Insights für Führungskräfte aus B2B-Marketing, -Vertrieb und -Produkt

Britische Singer/Songwriterin Leona Lewis als Stargast beim diesjährigen virtuellen Live-Event

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute das vollständige Konferenzprogramm für den B2B Summit EMEA 2021, der am 28. und 29. September stattfinden wird, vorgestellt. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der B2B Summit eine vertrauenswürdige Anlaufstelle für Marketing-, Vertriebs- und Produktverantwortliche. Hier erhalten sie unabhängige Perspektiven, Inspirationen und umsetzbare Lösungen, die ihr Unternehmen weiterbringen. Die Veranstaltung richtet sich an europäische B2B-Führungskräfte und stellt die neuesten Forschungsergebnisse, Modelle und Frameworks vor, die Firmen dabei helfen sollen, auf das sich ändernde Kaufverhalten ihrer Kunden zu reagieren - und dabei das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Laut Forresters 2021 Global Marketing Survey haben 43% der B2B-Entscheidungsträger in Europa die Bewältigung des sich ändernden Kaufverhaltens als ihre oberste Priorität eingestuft. Um diese akute Herausforderung in Angriff zu nehmen, wird der B2B Summit EMEA Sessions anbieten, die sich auf die neuesten B2B-Kauftrends, die sich ändernden Bedürfnisse der Käufer und neue Praktiken in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Produktmanagement konzentrieren. Forrester wird außerdem neue Frameworks vorstellen - darunter Forresters B2B Revenue Waterfall -, die dem kompletten umsatzgenerierenden Ökosystem zu mehr Effizienz und Wachstum verhelfen. Die Eröffnungs-Keynote beleuchtet, wie leistungsstarke Unternehmen eine um 26% höhere Gewinnrate als ihre Konkurrenten dadurch erzielen, indem sie ihre Leistung in den wichtigsten Opportunity-Phasen durch den B2B Revenue Waterfall von Forrester optimieren.

Auf dem B2B Summit EMEA 2021 werden auch die Gewinner des Return on Integration Honours and Programmes of the Year Award für eine herausragende Abstimmung von Vertrieb, Marketing und Produkten zur Verbesserung der Gesamtleistung des Unternehmens ausgezeichnet. Eventteilnehmer können außerdem in die B2B-Marketing-Zertifizierungskurse von Forrester eintauchen.

Zu den Highlights der Agenda gehören:

Vertrauen aufbauen: Der B2B-Imperativ . Da bei vielen B2B-Käufen viel auf dem Spiel steht, ist Vertrauen hier entscheidend. In einer Zeit, in der genau jenes schwindet, müssen B2B-Unternehmen Vertrauen in ihre Marken und Angebote aufbauen und erhalten. In dieser Keynote wird erläutert, warum Vertrauen für B2B-Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Gleichzeitig wird ein Framework dargelegt, das bei Verständnis und Aufbau von Vertrauen hilft.

Da bei vielen B2B-Käufen viel auf dem Spiel steht, ist Vertrauen hier entscheidend. In einer Zeit, in der genau jenes schwindet, müssen B2B-Unternehmen Vertrauen in ihre Marken und Angebote aufbauen und erhalten. In dieser Keynote wird erläutert, warum Vertrauen für B2B-Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Gleichzeitig wird ein Framework dargelegt, das bei Verständnis und Aufbau von Vertrauen hilft. Aligned, accountable, and ready to act: Wie "customer obsessed" B2B-Unternehmen gewinnen . Kundenorientierte Unternehmen verzeichnen ein höheres Umsatzwachstum, eine höhere Rentabilität, eine bessere Kundenbindung und ein höheres Engagement der Mitarbeiter. In dieser Session wird anhand neuer Forschungsdaten aus Europa erläutert, was es bedeutet, "customer obsessed" zu sein, und wie Unternehmen dies durch konkrete Entscheidungen in Bezug auf Ausrichtung, Transparenz und Innovation erreichen.

Kundenorientierte Unternehmen verzeichnen ein höheres Umsatzwachstum, eine höhere Rentabilität, eine bessere Kundenbindung und ein höheres Engagement der Mitarbeiter. In dieser Session wird anhand neuer Forschungsdaten aus Europa erläutert, was es bedeutet, "customer obsessed" zu sein, und wie Unternehmen dies durch konkrete Entscheidungen in Bezug auf Ausrichtung, Transparenz und Innovation erreichen. Dramatische Verschiebungen und langfristige Trends im B2B-Einkaufsverhalten in EMEA. In dieser Sitzung werden lokale Daten aus der Forrester-Umfrage "Global B2B Buying Survey 2021" vorgestellt und tiefgreifende Veränderungen im europäischen Kaufverhalten aufgezeigt, die auf langfristige Trends zurückzuführen sind - welche durch die Coronakrise beschleunigt wurden.

"Vom Brexit bis zur Pandemie hat sich die Art und Weise, wie wir Kunden in Europa identifizieren, ansprechen, mit ihnen interagieren und sie an uns binden, in den letzten 18 Monaten grundlegend verändert", so Meta Karagianni, VP und Research Director bei Forrester. "In diesem Jahr erforschen B2B-Marketing-, Vertriebs- und Produktverantwortliche mehr als je zuvor neue Strategien, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Sie versuchen zu verstehen, wie sie in diesem neuen Umfeld einen Mehrwert bieten können. Auf dem Forrester B2B Summit EMEA werden wir leistungsstarken Thought-Leadership und Frameworks vorstellen, die B2B-Führungskräfte bei ihrer funktionsübergreifenden Ausrichtung unterstützen, um die sich ändernden Kundenbedürfnisse zu antizipieren und kontinuierlich Mehrwert zu liefern - während sie gleichzeitig das Wachstum ihres eigenen Unternehmens vorantreiben."

Außerdem wird die britische Singer/Songwriterin, Schauspielerin und Philanthropin Leona Lewis bei der Veranstaltung auftreten. Lewis ist bekannt für ihren Stimmumfang und ihr Bühnentalent und wurde dreimal für den Grammy Award, siebenmal für den BRIT Award und zweimal für den World Music Award nominiert. Lewis war die erste britische Solokünstlerin, die mit ihrem Debütalbum "Spirit" seit mehr als 20 Jahren die Spitze der US Billboard 200 Albumcharts erreichte. Neben ihrer beeindruckenden Musikkarriere ist Leona auch eine äußerst engagierte Menschen- und Tierschützerin.

