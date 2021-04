Cle de Peau Beaute, SHISEIDO Co., Ltd.

Zugang zu MINT-Bildung für Mädchen: Clé de Peau Beauté startet zweite jährliche Initiative zur Unterstützung von UNICEF

Tokio (ots/PRNewswire)

Im Rahmen eines langfristigen gemeinnützigen Engagements wird Clé de Peau Beauté einen Teil des weltweiten Umsatzes seines kultigen Produkts "The Serum" spenden, um die Ausbildung von Mädchen als Schlüssel zu einer besseren Welt zu fördern

Clé de Peau Beauté, die weltweite Luxusmarke für Hautpflege und Make-up, kündigt das zweite Jahr ihrer mehrjährigen Partnerschaft mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) an. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Mädchen einen besseren Zugang zu Bildung, Lernmöglichkeiten und grundlegenden Kenntnissen in den Fachbereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) für die Zukunft zu bieten, und ihr Potenzial mithilfe von Wissen zu erschließen. Die Marke wird einen Teil des weltweiten Umsatzes ihres Produkts "The Serum" an das UNICEF-Programm spenden, das unter anderem zur Bildung und Stärkung von Mädchen in Bangladesch, Kirgisistan und im Niger beiträgt. Die Aktion läuft im Mai und Juni in den Geschäften und von Mai bis zum 31. Dezember online.

Von den rund 600 Millionen weiblichen Jugendlichen in unserer Welt haben überproportional viele - insbesondere diejenigen in Entwicklungsländern - keinen Zugang zu grundlegenden Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, und zwar ganz besonders in den MINT-Fachbereichen. Das ist vor allem deshalb von sehr großer Bedeutung, weil mittlerweile über 90 Prozent der Arbeitsplätze weltweit mit digitalen Komponenten abgewickelt werden und jugendliche Mädchen ohne einen besseren Zugang zu digitalen Mitteln noch weniger Beschäftigungsmöglichkeiten haben und damit zusätzliche Hindernissen überwinden müssen, um sich auf dem Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts durchsetzen zu können.[1]

Die weltweite Pandemie erschwert das Leben und die Bildungschancen von Millionen von Mädchen auf der ganzen Welt zusätzlich, und sie hat die Dringlichkeit der digitalen Integration aufgrund unserer zunehmenden Abhängigkeit von Technologie noch deutlicher gemacht. Im Zuge der weltweiten Anpassung der Bildungssysteme an unsere neue Realität entwickelt Clé de Peau Beauté in Zusammenarbeit mit UNICEF einen Entwurf für die bessere Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen, sowohl in der Krise als auch für die Zukunft.

Die für UNICEF eingenommenen Gelder aus dem letztjährigen Verkauf von "The Serum" haben Initiativen auf der ganzen Welt vorangetrieben, die es Mädchen ermöglichen, Bildungsbarrieren zu überwinden und ihr Potenzial freizusetzen:

Bangladesch: Bildung für Mädchen im Wandel

- Clé de Peau Beauté unterstützt die UNICEF-Programme in Bangladesch, um die Gleichstellung der Geschlechter im Bildungssystem zu fördern, geschlechtsspezifische Bildungsbarrieren abzubauen und geschlechtsbezogene Gewalt zu reduzieren. - In Zusammenarbeit mit der Regierung von Bangladesch arbeitet UNICEF daran, einen nationalen Lehrplanrahmen zu entwickeln, die Gleichstellung der Geschlechter zu etablieren und die Entwicklung übertragbarer Fachkenntnisse zu fördern. - UNICEF hat in Bangladesch ein alternatives Lernprogramm für 100 gefährdete jugendliche Mädchen eingeführt, das ihnen Lern- und Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. 95 Prozent der Mädchen in dem Programm haben bereits eine entsprechende Beschäftigung gefunden.

Kirgisistan: Mädchen Zugang zum 21. Jahrhundert bieten

- Clé de Peau Beauté unterstützt die STEM4Girls-Programme von UNICEF in Kirgisistan, um Mädchen eine professionelle Ausbildung und Karriere in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) und Ähnlichem zu ermöglichen. - 110 Mädchen wurden zu Vorbildern und Mentorinnen für jüngere Mädchen in ihren Gemeinden ausgebildet. Die "Peer-Trainer" veranstalten ihre Sitzungen jetzt online und teilen ihr Wissen und ihre Kenntnisse mit Kindern in ihren Gemeinden. Ihr Ziel ist es, noch mehr Mädchen zu erreichen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen und für Veränderung zu sorgen.

Niger: Mädchen zu starken Frauen machen

- Clé de Peau Beauté unterstützt die UNICEF-Programme im Niger, mit denen neue Möglichkeiten für weibliche Jugendliche gefördert werden, indem ihnen Zugang zu grundlegenden Kenntnissen und Fähigkeiten geboten wird. - Die Partnerschaft hat 120 jugendliche Mädchen beim Erwerb von Qualifizierungs- und Alphabetisierungskursen unterstützt und hat ein Peer-Mentoring-Programm mit 200 Mädchen ins Leben gerufen.

"Jedes Mädchen verdient es, in einer Welt voller Möglichkeiten aufzuwachsen und ein erfülltes Leben zu führen. Doch Millionen von Mädchen auf der ganzen Welt bleibt die Chance, sich gleichberechtigt an der Gesellschaft zu beteiligen, aufgrund des fehlenden Zugangs zu Schulbildung und finanziellen Mitteln verwehrt. Die Pandemie hat die Dringlichkeit von Inklusion hervorgehoben und deutlich gemacht, dass Mädchen eine zentrale Rolle dabei spielen müssen, ihr Leben zu verändern und etwas in ihren Gemeinden zu bewirken. Mit der Unterstützung von Clé de Peau Beauté investiert UNICEF in Qualifizierungsinitiativen in den MINT-Fachbereichen, in digitale Technologien und soziales Unternehmertum. UNICEF unterstützt Bemühungen, die darauf abzielen, dass Mädchen ein selbstbestimmtes Leben führen und mit den entsprechenden Ressourcen und Möglichkeiten ausgestattet sind. Die 600 Millionen weiblichen Jugendlichen der Welt können zur größten Generation weiblicher Führungskräfte werden, die die Welt je gesehen hat", erklärte Carla Haddad Mardini, Leiterin für private Spendenaktionen und Partnerschaften bei UNICEF.

"Wir bei Clé de Peau Beauté glauben, dass der Schlüssel zu einer besseren Welt darin liegt, das Potenzial von Mädchen durch die Ausbildung in den MINT-Fächern freizusetzen, und das ist eine Aufgabe, die kein Einzelner und keine Marke allein durchführen kann. Mit dem Kauf von "The Serum" kann jeder die durch unsere Partnerschaft mit UNICEF ermöglichte Arbeit unterstützen und seinen eigenen Beitrag dazu leisten, auch in Zeiten einer weltweiten Krise positive Veränderungen zu bewirken. Es ist uns eine Ehre, dass diese Beiträge dank UNICEF so kanalisiert werden, dass die bestmögliche Wirkung damit erzielt werden kann. Im zweiten Jahr dieser Initiative laden wir alle herzlich ein, selbst eine konkrete Rolle beim Zugang von Mädchen zu Bildung, Befähigung und Arbeitsmarktfähigkeit weltweit zu spielen", erklärte Yukari Suzuki, Geschäftsführerin für Marketing bei Clé de Peau Beauté.

Clé de Peau Beauté hat das Ziel, Mädchen durch Bildung zu stärken - der erste Schritt, damit das Potenzial und die Intelligenz der Mädchen ihre Wirkung entfalten können.

Im Rahmen der Initiative geht bei jedem Kauf von "The Serum" eine Spende an UNICEF, um die Bildung und Förderung von Mädchen weltweit zu unterstützen. Clé de Peau Beauté lädt Frauen dazu ein, einen Beitrag zur Bildung von Mädchen zu leisten, indem sie in einer Zeit an dieser Aktion teilnehmen, in der Mädchen auf der ganzen Welt diese Unterstützung ganz besonders dringend benötigen. Gemeinsam können sie für eine strahlendere, positivere Zukunft sorgen.

Hinweise an die Redaktion

UNICEF unterstützt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.

Informationen zu Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Cosmetics, wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté bedeutet Schlüssel zu schöner Haut. Die Philosophie der Marke besteht darin, die ganze Ausstrahlung einer Frau mithilfe von Make-up-Technologien und fortschrittliche Hautpflegeprodukten aus der ganzen Welt hervorzuheben. Clé de Peau Beauté wird stets von einer exquisiten ästhetischen Sensibilität und Intelligenz geleitet und haucht seinen Produkten Modernität, Magie und Dynamik ein, um als Branchenführer aufzutreten und eine bemerkenswerte Ausstrahlung zu erreichen, die von innen kommt. Verfügbar in 20 Ländern und Regionen weltweit.

Offizielle Website von Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com Offizielle Instagram-Seite von Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/ #KeyToABetterWorld

[1] Plan, 2020. USAID, 2020

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1481770/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

Original-Content von: Cle de Peau Beaute, SHISEIDO Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell