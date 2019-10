Cle de Peau Beaute, SHISEIDO Co., Ltd.

Clé de Peau Beauté verkündet auf mehrere Jahre angelegte globale Partnerschaft mit UNICEF

Ziel der Partnerschaft ist die Stärkung von Mädchen auf der ganzen Welt, um ihre Rechte durchzusetzen, ihre Bildungsaussichten zu verbessern und ihr grenzenloses Potenzial freizusetzen

Clé de Peau Beauté, die Luxusmarke für Hautpflege und Make-up der in Tokio ansässigen Shiseido Company Limited, hat heute anlässlich des Internationalen Mädchentags die weltweit größte Hilfszusage über 8,7 Mio. USD angekündigt, um das UNICEF-Programm zur Geschlechtergleichstellung zu unterstützen.

Weltweit hat jedes vierte heranwachsende Mädchen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren keinen Zugang zu Arbeit, Schuldbildung oder Berufsausbildung, während es bei Jungen der gleichen Altersgruppe nur jeden zehnten betrifft. Clé de Peau Beauté ist die erste japanische Marke, die eine auf mehrere Jahre angelegte globale Partnerschaft mit UNICEF eingeht. Ziel ist es, Mädchen zu stärken und ihnen Zugang zu Bildung zu verschaffen. Das Unternehmen wird sich an globalen Initiativen beteiligen, um 6,5 Millionen Mädchen durch Bildungs-, Arbeits- und andere Förderprogramme zu unterstützen.

"Bildung ist einer der besten Garanten, um sich aus Armut zu befreien", sagte UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore. "Bei der Grundschulbildung von Mädchen wurden bedeutende Fortschritte gemacht, aber zu vielen wird der Zugang zu weiterführenden Schulen verwehrt. Frühe Heirat, Armut, Diskriminierung und Geschlechtervorurteile gehören zu den Hürden, die Mädchen beim Wunsch nach Bildung überwinden müssen. Dank der Unterstützung von Partnern wie Clé de Peau Beauté können wir zum Abbau dieser Hürden beitragen."

"Als Clé de Peau Beauté im März 2019 den Power of Radiance Award ins Leben rief, taten wir dies im vollen Bewusstsein, damit eine langfristige philanthropische Verpflichtung einzugehen und eine treibende Kraft für positive Veränderung zu sein. Die neue Partnerschaft mit UNICEF fügt sich ideal in den Bildungsfokus der Marke ein und steht in Einklang mit unserer Unternehmensvision zur sozialen Wertschöpfung. Wir bei Clé de Peau Beauté sind der Überzeugung, dass der Schlüssel zu einer besseren Zukunft darin liegt, das Potenzial von Mädchen freizusetzen. Wir verfolgen das gemeinsame Ziel, mit diesem Programm ein Signal für eine proaktive Haltung auszusenden, um einen messbaren, positiven Beitrag für die Welt zu leisten", sagte Yukari Suzuki, Chief Brand Officer bei Clé de Peau Beauté.

Im Rahmen der Partnerschaft wird die Arbeit von UNICEF in Bangladesch, Kirgistan, Niger sowie anderen Ländern und Regionen unterstützt. Die Förderung erstreckt sich auf die STEM-Bildung (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) - Bereiche, in denen Mädchen aufgrund von Stereotypen und Geschlechtervorurteilen traditionell benachteiligt sind. Dabei lernen die Mädchen auch Kompetenzen wie Selbstvertrauen, Teamarbeit und Entscheidungsfindung. Darüber hinaus wird mit einem Mentoringprogramm ihr erfolgreicher Einstieg in die Berufswelt unterstützt.

Um sein Engagement zur Förderung des Bewusstseins für den Bildungsanspruch von Frauen und Mädchen zu bekräftigen, spendet Clé de Peau Beauté außerdem einen Teil der weltweiten Verkaufserlöse seines Bestsellers The Serum, um die UNICEF-Förderprogramme für Mädchen zu unterstützen. Indem jede Frau darin bestärkt wird, in Aktion zu treten und diese weltweite Bewegung zu unterstützen, spielt die Marke eine proaktive Rolle bei der Bekämpfung globaler sozialer Ungerechtigkeiten wie der Geschlechterungleichheit. Clé de Peau Beauté wird auch auf seinen Online- und Social-Media-Plattformen und mit Ladendisplays auf diese wichtige Sache aufmerksam machen.

Schönheit ist die Essenz von Clé de Peau Beauté. Das Unternehmen vertritt schon immer die Überzeugung, dass eine Frau ihre Schönheit, ihr Leben und ihre Welt verändern kann, indem sie sich aktiv für positive Veränderung einsetzt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird auch die Belegschaft durch interne Aufklärungskampagnen darin bestärkt, sich aktiv für diese zutiefst bedeutsame Initiative stark zu machen.

Bildung ist der Schlüssel zur Chancengleichheit. In jedem von uns steckt das Potenzial, positive Veränderung in der Welt herbeizuführen. Mit dieser gemeinschaftlichen Anstrengung stellen sich Clé de Peau Beauté und UNICEF an die Seite von Mädchen überall auf der Welt, um sie bei der Verbesserung der Welt für sich selbst, ihre Familien und ihre Gemeinschaften zu unterstützen.

Informationen zu Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Cosmetics, wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté bedeutet "Schlüssel zur Schönheit der Haut". Die Philosophie der Marke ist, das Strahlen einer Frau durch Make-up-Technologien und innovative Hauptpflege aus aller Welt zum Ausdruck zu bringen. Stets geleitet von einem exquisiten ästhetischen Gespür und Intelligenz, hat Clé de Peau Beauté seinen Produkten Modernität, Zauber und dynamische Kraft eingehaucht, um sich zu einer branchenführenden Marke zu entwickeln, die einen so bemerkenswert strahlenden Glanz liefert, dass er von innen kommt. Erhältlich in 14 Ländern und Regionen weltweit.

Offizielle Website von Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.comOffizielle Instagram-Seite von Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Informationen zu UNICEF

UNICEF arbeitet in einigen der schlimmsten Krisengebiete der Welt, um die am stärksten benachteiligten Kinder der Welt zu erreichen. Wir sind in mehr als 190 Ländern und Territorien vertreten und setzen für das Wohl jedes Kindes ein, um eine bessere Welt für alle zu schaffen. Weiterführende Informationen zu UNICEF und der Arbeit des Kinderhilfswerks finden Sie unter www.unicef.org

Folgen Sie UNICEF auf Twitter und Facebook

