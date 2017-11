Clé de Peau Beauté ernennt Felicity Jones zum internationalen Gesicht der Marke

Tokio (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des strategischen Marken-Relaunchs für Clé de Peau Beauté wurde die mit einem Oscar nominierte Schauspielerin Felicity Jones zum internationalen Gesicht der Marke ernannt

Clé de Peau Beauté, die renommierte High-End-Marke der Shiseido Group, freut sich sehr, die mit einem Oscar nominierte Schauspielerin Felicity Jones als das neue Gesicht seiner luxuriösen Hautpflege- und Kosmetikmarke bekanntzugeben. Jones wird erstmals im Januar 2018 in einer Kampagne erscheinen, deren Bilder der britische Fotograf David Sims aufgenommen hat.

Yukari Suzuki, Brand Director von Clé de Peau Beauté, kommentierte: "Für Clé de Peau Beauté ist es entscheidend, Kunden das Gefühl zu vermitteln, dass unsere Marke zu ihrem Leben gehört. Felicity ist anspruchsvoll, aber glaubhaft, was sie zum idealen Gesicht für Clé de Peau Beauté macht. Sie verkörpert die DNA der Marke: intelligent, kompromisslos und exquisit. Durch ihre Leidenschaft und unglaubliche Hingabe für ihr Handwerk war es ihr möglich, Einfluss auf die Welt und die Menschen in ihrem Umfeld zu nehmen."

Jones ist vor allem für ihre mit einem Oskar, BAFTA, SAG und Golden Globe nominierte Rolle an der Seite von Eddie Redmayne in James Marshs Die Geschichte der Unendlichkeit bekannt. Zuletzt hatte sie die Hauptrolle in Rogue One: A Star Wars Story von Regisseur Gareth Edwards. Der Film kam weltweit am 16. Dezember 2016 in die Kinos und überschritt rund um den Globus die 1 Milliarde-USD-Marke. Die in Oxford ausgebildete Schauspielerin wird als nächstes in der Hauptrolle der Ruth Bader Ginsburg Filmbiographie On the Basis of Sex erscheinen, die sich auf die problemreiche Karriere der Supreme Court-Richterin in ihrem Kampf für die Gleichberechtigung konzentriert. Ebenfalls spielt Jones in Regisseur Luca Guadagninos Fassung von Schwanensee, die auf dem klassischen Ballett basiert.

"Mir ist es wichtig, dass meine Werte mit den Marken übereinstimmen, mit denen ich in Verbindung gebracht werde", so Jones. "Clé de Peau Beauté hat deutlich gemacht, dass sie sich aufgrund meiner Prinzipien und meiner Hingabe an mich gewendet haben. Ich bin sehr stolz auf die Frühjahrs-/Sommerkampagne 2018 und kann es kaum erwarten, sie der Welt vorzustellen."

Die Frühjahrs-/Sommerkampagne 2018 wurde über zwei Tage in London aufgenommen. Die Kampagne wird in ganz Asien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Russland und im Reiseeinzelhandel in Druck- sowie Online-Medien geschaltet. Jones wird an exklusiven Launch-Events auf der ganzen Welt teilnehmen, wobei eine Sonderveranstaltung in Los Angeles im Januar 2018 den Auftakt bietet.

Clé de Peau Beauté bedeutet Der Schlüssel zur Schönheit der Haut. Im Einklang mit ihrer Philosophie möchte die Marke das Strahlen einer Frau vollends zum Ausdruck bringen, indem Makeup-Technologien und einige der fortschrittlichsten Hautpflege-Produkte der Welt genutzt werden. Wenn die exklusivsten Elemente zueinander finden, erstrahlt alles im Glanz.

Clé de Peau Beauté ist eine der renommiertesten Hautpflege- und Makeup-Marken und die führende Luxus-Marke in Japan. Die in 13 Ländern erhältliche Marke (Japan, China, Hongkong, Taiwan, Südkorea, Malaysia, Thailand, Singapur, Vietnam, Indonesien, Vereinigte Staaten, Kanada und Russland) steht weltweit für Exzellenz. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.cledepeaubeaute.com oder folgen Sie der Marke in den sozialen Medien (s. unten).

