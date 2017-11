Dr. Sanusi Umar von Dr. U Devices Inc. reicht Klage gegen Dr. Jean Devroye und Devroye Instruments, Inc. wegen Patentverletzung in Zusammenhang mit dem FUE Hair Transplant Punch ein

Redondo Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Dr. Sanusi Umar, der Eigentümer von Dr. U Devices Inc., des Herstellers der Dr. UGraft und Dr. UPunch Haartransplantationsausrüstung mit mehreren Patenten für Werkzeuge zur Haarrestauration durch Extraktion von Follikeleinheiten (FUE), gab heute bekannt, dass er Klage gegen Dr. Jean Devroye und Devroye Instruments, Inc. bei einem Bundesbezirksgericht in Deutschland eingereicht habe.

In der Klage wird behauptet, dass Dr. Devroye und Devroye Instruments ein Gerät verkaufen, das im Allgemeinen unter den Warenzeichen WAW Punch und Trumpet Punch angeboten wird, und das ein Patent von Dr. Umar verletzt. Das Patent bezieht sich generell auf einen Haarstanzer, der die Haarfollikel effizient aus der Kopfhaut eines Patienten entfernen kann und dabei die Haartransplantate nur minimal beschädigt.

"Dr. U Devices Inc. ist stolz auf sein unkonventionelles Denken, das zu mehreren patentierten Technologien in der Haartransplantationsbranche führte", erklärte Dr. Umar. "Andere Chirurgen haben sich an mich gewandt und mich gebeten, ihnen verschiedene der von mir patentierten Geräte zu verkaufen. Sie wollen wegen des Kaufes von patentverletzenden Stanzern nicht für Patentverletzungen haften müssen."

Dr. Umar führte aus: "Unsere patentierten Stanzer und unsere FUE-Haartransplantationstechnologie benötigten etwa 10 Jahre Forschung und Entwicklung, die zu Veröffentlichungen in wichtigen begutachteten Zeitschriften und zahlreichen, in der ganzen Welt erteilten Patenten führten. Das Ergebnis ist die ultimative FUE-Technologie, die erschwinglich und tragbar ist und in vielerlei Hinsicht die Lernkurve verkürzt, die für die Durchführung sowohl einfacher als auch fortgeschrittener FUE, einschließlich FUE-Extraktionen aus Kopf, Nacken, Körper, Bart und von hartnäckigem Haar mit Afro-Textur erforderlich ist. Es sind Investitionen wie diese, die Erfinder tätigen, um einen Wandel in der Industrie und des Status quo herbeizuführen. Aus diesem Grund sollten Patente auch respektiert werden." Der einzige lizenzierte Vertriebshändler der patentierten Dr. UGraft und Dr. UPunch Advanced FUE Haartransplantationsgeräte ist Ellis Instruments, Inc. in Madison, New Jersey. Darüber hinaus können Bestellungen auch direkt im Internet unter https://ugraft.com/ aufgegeben werden, wo aktuelle Informationen zu den Technologien von Dr. UGraft und Dr. UPunch zu finden sind. Dr. Umar warnte: "Käufer sollten auch auf gefälschte UGraft- und UPunch-Geräte auf dem Markt achten. Auf echten Werkzeugen sind unverwechselbare Logos angebracht und jedes Werkzeug, das nicht von einer der autorisierten Verkaufsstellen erworben wird, ist wahrscheinlich eine Fälschung."

Dr. Umar fuhr fort: "Zur Förderung der Innovation haben viele Länder ein Patentsystem eingeführt, um die Kreativität anzuregen und die Rechte von Erfindern zu schützen, die oft enorme Schwierigkeiten haben, ihre Träume in die Tat umzusetzen. Ich reichte diese Klage erst ein, nachdem klar wurde, dass Dr. Devroye Aspekte meiner Technologie benutzte, um Haarstanzer weltweit zu vertreiben."

Dr. Umar klagt im Rechtsstreit in Deutschland auf Schadenersatz, Unterlassungsanspruch sowie gesetzliche Abgaben und Kosten. Dr. Umar berichtet, dass weitere Untersuchungen bezüglich anderer potenziell verletzender Geräte weltweit im Gange sind, und er wird zusätzliche Klagen wegen Patentverletzung einreichen, falls weitere Verstöße festgestellt werden.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=t4hsOGbAgoM&t=64s

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/603527/Dr_U_Devices_Inc___UPunch_Rotor_IV.jpg

Pressekontakt:

Sanusi Umar

drumar@dru.com

310-318-1500

Original-Content von: Dr. U Devices Inc., übermittelt durch news aktuell