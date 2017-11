Ehemaliger weltweiter Managing Partner von Shearman & Sterling kommt zu Rose & Company

New York (ots/PRNewswire) - Robert Treuhold tritt als Partner in die wachsende strategische Beratungsfirma ein

Rose & Company hat heute den Unternehmenseintritt von Robert Treuhold als Partner bekannt gegeben.

"Ich freue mich, dass Bob sich entschieden hat, sich unserem wachsenden Team anzuschließen", sagte Simon Rose, CEO von Rose & Company. "Bobs Erfahrung in der Beratung führender Managementteams von multinationalen Unternehmen bei einer Vielzahl hochkomplexer Themen verschafft unserem Team eine andere Perspektive. Wir glauben, dass unsere Kunden ein enormer Vorteil aus Bobs tiefgreifenden und weitreichenden Kenntnissen der globalen Kapitalmärkte zugutekommt. Bobs Erfahrung in Bezug auf die Leitung einer multinationalen Sozietät wird im Zuge unserer globalen Ausweitung auch für uns ein großer Zugewinn sein."

"Rose & Company hat einen einzigartigen und sehr differenzierten Ansatz, indem es gemeinsam mit seinen Kunden an der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Verbesserung des Zugangs zu den Kapitalmärkten arbeitet", sagte Herr Treuhold. "Im Laufe meiner Karriere habe ich Hunderte von Kunden zu ihren Kapitalmarktstrategien und -transaktionen beraten. Ich freue mich sehr, diese Erfahrung und Perspektive in meine neue Rolle innerhalb des Unternehmens einbringen zu können."

"Unsere Fähigkeit, unseren Kunden ein hochwertiges und differenziertes Serviceangebot zu bieten, ist mit Bobs Aufnahme deutlich verstärkt worden", sagte Robert Brinberg, President von Rose & Company. "Er bildet eine perfekte Ergänzung zu unserem sehr erfahrenen Team, bestehend aus Fachleuten aus den Bereichen Investmentbanking, Unternehmenskommunikation und Markenmarketing."

"Bob hat eine steile Karriere bei Shearman & Sterling hinter sich, wo er eine treibende Kraft bei der Umsetzung unserer weltweiten Strategie war", sagte Creighton Condon, Senior Partner bei Shearman & Sterling. "Wir gratulieren ihm ganz herzlich zu dieser Position bei Rose & Company, einer innovativen strategischen Beratungsgesellschaft im Bereich Kapitalmärkte, und freuen uns auf seine zukünftigen Erfolge in der nächsten Phase seiner Karriere."

Herr Treuhold wechselt von Shearman & Sterling LLP, einer der renommiertesten internationalen Anwaltskanzleien der Welt, zu Rose & Company. Er kam 1984 zu Shearman & Sterling nach New York und arbeitete viele Jahre im Pariser Büro sowie in den Firmenbüros in London und Abu Dhabi. Er war Managing Partner des Pariser Büros und weltweiter Managing Partner des Unternehmens. Herr Treuhold verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt sowie Fusionen und Übernahmen in den USA und international, wobei sein Schwerpunkt auf grenzüberschreitende Unternehmens- und Finanztransaktionen und Beratung von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen zu Compliance und Corporate Governance liegt.

Informationen zu Rose & Company

Rose & Company ist eine strategische Beratungsfirma, die ihre Kunden bei der erfolgreichen Navigation auf den globalen Kapitalmärkten unterstützt. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Strategien zur Verbesserung ihrer Präsenz in zunehmend globalisierten und komplexen Kapitalmärkten zu evaluieren, zu definieren und umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.roseandco.com.

