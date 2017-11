Makeblock erhält CES Innovation Award 2018

New York (ots/PRNewswire) - Makeblock, führender Anbieter von MINT-Produkten für die Bildung, hat bekannt gegeben, dass man für Makeblock Neuron mit dem CES Innovation Award 2018 ausgezeichnet wurde. Makeblock Neuron hat somit zum fünften Mal einen international angesehenen Produktpreis erhalten und damit weltweite Anerkennung der herausragenden Innovationsfähigkeit von Makeblock.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/601532/Makeblock.jpg

Makeblock Neuron wurde in der Kategorie "Tech for a Better World" der CES Innovation Awards geehrt und ist eine programmierbare, elektronische Bausteinplattform für die Bildung im Bereich MINT. Es enthält mehr als 30 Bausteinarten mit unterschiedlichen Funktionen: Stromzufuhr, Kommunikation, Sensoren, LED-Feld, Motor etc. Man kann mit dem Pogo Pin Blöcke zusammenfügen, um eigene Kreationen zu schaffen.

Das Produkt verfügt über innovative Funktionen und modernste Technik. Unter anderem können der IoT Pet Feeder, das Virtual Gardening Set und die Smart Door gebaut werden. So wird Spielvergnügen mit praktischem Nutzen verbunden.

"Träger der CES Innovation Awards der CTA zu sein, ist für uns eine große Ehre", sagte Jasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock. "Makeblock war stets stolz darauf, sich um die besten innovativen Produkte zu bemühen, die in der Bildung der Zukunft führend sind. Wir sehen dies als Anerkennung der wachsenden Kapazitäten von Makeblock im Bereich Forschung und Entwicklung und Anerkennung von Produkten mit dem Siegel 'Designed in China'."

Neben der Präsentation von Makeblock Neuron im "Innovation Awards Showcase" der CES 2018 wird Makeblock eine umfassende Palette der MINT-Bildungsprodukte, darunter Makeblock Neuron, auf der CES 2018 zeigen, die vom 9. bis 12. Januar 2018 in Las Vegas (Nevada) stattfindet.

Vor der Auszeichnung mit dem CES Innovation Award hat Makeblock Neuron bereits vier international prestigereiche Preise für Industriedesign gewonnen, darunter den deutschen Red Dot Product Design Award, den amerikanischen IDEA Gold Award, den K-Design Gold Award in Korea und den G-Mark Award in Japan und so Anerkennung in der Technikbranche. Der Makeblock Neuron Innovator Kit wird weltweit Ende November 2017 im Einzelhandel verfügbar sein.

Über Makeblock

Makeblock Co. Ltd. wurde 2013 gegründet und ist ein führender Anbieter von Produkten für die Bildung im Bereich MINT. Makeblock bietet benutzerfreundliche, programmierbare Robot-Kits, eine elektronische Baustein-Plattform, eine DIY-Robotikbauplattform, grafische Programmier-Apps und Kurse, welche Kinder von heute dazu inspirieren, ihr Potenzial und ihre Kreativität für die bessere Welt der Zukunft freizusetzen. Produkte von Makeblock kommen in Klassenzimmern und Kinderzimmern von mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt zum Einsatz.

Um weitere Informationen zu erhalten, folgen Sie @Makeblock auf Twitter, Facebook oder http://www.makeblock.com.

