Weltdiabetestag 2020 - wie smarte Technologie das Leben mit Diabetes erleichtert

Am 14. November ist Weltdiabetestag. Der Aktionstag stellt den Diabetes - eine Erkrankung, die weltweit bereits 463 Millionen Erwachsene betrifft - in den Fokus. Seit 2009 richtet die gemeinnützige Organisation diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministeriums die Zentrale Patientenveranstaltung zum Weltdiabetestag am 14. November in Deutschland aus. In 2020 ist der Weltdiabetestag vor allem der Diabetesberaterin gewidmet, um deren Bedeutung als starke Unterstützung Betroffener für alle Fragen rund um das Leben mit der Erkrankung, zu unterstreichen. Auch Dexcom, weltweiter Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Gewebeglukosemessung in Echtzeit (rtCGM), ist dabei und ruft in der Dexcom-Community, über Facebook und auf dem neuen Instagram-Kanal dazu auf, mit kurzen Online-Videos dem eigenen Diabetes-Team "Danke" zu sagen. Weitere Informationen zum Weltdiabetestag unter www.weltdiabetestag.de.

Diabetesberaterin und smarte Technologie - ein starkes Team für Betroffene

Das gesamte Diabetesteam ist auch der richtige Ansprechpartner, wenn es um die optimale Therapie der Erkrankung geht. Deshalb: Fragen Sie Ihre Diabetesberaterin nach smarter Diabetes-Technologie! Denn durch stetige Innovationen ist immer mehr möglich: rtCGM-Systeme wie Dexcom G6 ermöglichen Menschen mit Diabetes heute Freiheiten, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären. Heute ist dank moderner Technik beispielsweise die Blutzuckermessung ohne Fingerpiks* möglich. Grundsätzlich gilt, je besser die Glukoseeinstellung, desto besser der Langzeitblutzuckerwert HbA1c. Die Zeit im individuell festgelegten Werte-Zielbereich nimmt zu und so kann das Risiko von schweren glykämischen Ereignissen wie Unter- oder Überzuckerungen und damit das Risiko von sekundären Folgeerkrankungen reduziert werden.

Digitale Diabetestechnik: Stetige Innovationen

Schwanger und Diabetes? Die strengen Zielvorgaben einzuhalten fällt jetzt leichter: Denn die Nutzung eines rtCGMs während der Schwangerschaft wird ab diesem Jahr vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) ausdrücklich empfohlen. Und Dexcom geht mit: Der smarte Sensor darf offiziell in der aufregendsten Zeit des Lebens zur Unterstützung beim Diabetes getragen werden. Wenn die Werte aufgrund von Hormonschwankungen Achterbahn fahren, können die individuellen Warnungen, der Alarmplan sowie Hypo-Vorwarnung und Hyposicherheitsalarm die werdende Mama dabei unterstützen, ihre Werte leichter im Zielbereich zu halten und so eventuelle Ängste vor Unterzuckerungen reduzieren. Alles ohne Stechen* oder Scannen. Durch die Share-Funktion der G6 App wissen außerdem auch Partner*in und Angehörige, wie es dem Diabetes der Mutter geht.

Außerdem gibt es erste Schritte in Richtung closed-loop: Noch mehr Erleichterung in der Diabetestherapie ermöglicht die Kombination von Sensor und Pumpe. Das Dexcom G6 System und die t:slim X2 Insulinpumpe sind jetzt offiziell miteinander koppelbar.

Schon gewusst? Anspruch auf rtCGM im DMP 1

Derzeit sind ca. 225.000 gesetzlich krankenversicherte Patientinnen und Patienten in ein Disease Management Programm (DMP) für Typ-1-Diabetes eingeschrieben und werden damit auf dem aktuellen medizinischen Forschungsstand behandelt. Für Betroffene von Diabetes bedeutet das auch: Die Teilnahme am DMP ergibt unter bestimmten Umständen, zum Beispiel bei Nicht-Erreichen der Therapieziele, bei schweren Hypoglykämien, Ketoazidosen (schwere Stoffwechselentgleisungen bei Insulinmangel) und in der Schwangerschaft, einen Anspruch auf eine Kostenerstattung eines rtCGM-Systems.

Extra-Tipp: Share und Follow - nicht nur beim G6 sondern jetzt auch auf Instagram

Die Diabetes-Community im Netz ist riesig. Nirgends sonst gibt es so viel Austausch, Informationen, Erfahrungsberichte und spannende Einblicke zum Diabetes wie auf Social Media - und das jetzt auch exklusiv bei Dexcom. Reels, Stories und Postings zu spannenden Themen rund um Diabetes und rtCGM gibt es von nun an auch auf dem neuen Instagram-Kanal von Dexcom unter: www.instagram.com/mein_dexcom.

D-Talk: Neue Online-Veranstaltungsreihe

Dexcom hat in Zusammenarbeit mit der Charité Berlin eine Online-Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Im D-Talk informieren Experten und Menschen mit Diabetes zu ausgewählten Themen rund um die Erkrankung. Mehr unter www.dexcom-community.de/d-talk.

Die nächsten Termine:

13.11.2020 Typ 1 Diabetes & Schwangerschaft

12.12.2020 Richtig feiern - Weihnachten und Silvester

16.01.2021 Winterurlaub, Reisen, Kinderfreizeit - mit Diabetes auf Tour

20.02.2021 Pubertät, Partnerschaft und Sexualität

* Wenn die Warnungen zu den Gewebeglukosewerten und die Messwerte auf dem G6-System nicht den Symptomen oder Erwartungen entsprechen, sollte der Patient ein Blutzuckermessgerät verwenden, um Behandlungsentscheidungen zu seinem Diabetes zu treffen.

