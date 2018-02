Mit dem navigierten Navilas® Laser System für die Netzhaut kann der Arzt die Behandlung vollständig und genau auf digitalen Diagnosebildern planen und anschließend unterstützt durch Eye-tracking sicher und schnell durchführen. Weitere Informationen zu diabetischen Netzhauterkrankungen und zu den Vorteilen einer navigierten ... Download

Teltow (ots) - Die neue Internetplattform www.navilas.de informiert Diabetiker und deren Angehörige verständlich über das Augenlicht bedrohende Netzhauterkrankungen, die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen und verbesserte Behandlungsmöglichkeiten mit moderner, navigierter Lasertherapie.

Navilas® ist der einzige digitale Netzhautlaser, welcher sich der modernen Eye-tracking-Technologie bedient. Die Vorteile für Patienten: Eine effektive Behandlung zum Erhalt der Sehfähigkeit mit weniger Schmerzen(1) und weniger Nachbehandlungen(2-4).

Die Blutgefäße betreffende Netzhauterkrankungen sind keine Seltenheit. Nahezu alle Diabetiker entwickeln im Laufe ihres Lebens eine diabetische Netzhauterkrankung(5). Die so genannte diabetische Retinopathie betrifft damit in Deutschland ca. 7% der Bevölkerung(6), also mehr als 6 Millionen Menschen. Die Erkrankung stellt die Haupterblindungsursache für Menschen im erwerbsfähigen Alter dar(5,7). Tendenz steigend, denn durch eine alternde Bevölkerung und die wachsende Zahl der als übergewichtig eingestuften Personen wächst auch die Inzidenz an Diabeteserkrankungen.

Gerade weil Patienten in frühen Stadien zunächst keinerlei Beschwerden haben, ist eine Aufklärung über den Verlauf der Erkrankung und über Therapieoptionen besonders wichtig. So werden Patienten für regelmäßige augenärztliche Kontrollen sensibilisiert. Eine frühe Erkennung der Retinopathie erlaubt eine rechtzeitige Behandlung und kann das Risiko einer Erblindung verringern.

Häufig sind zur Behandlung einer diabetischen Retinopathie regelmäßige Injektionen in das Auge erforderlich. Diese können den Verlust der Sehfähigkeit stoppen, behandeln aber in der Regel nur die Symptome und nicht die Ursache. Injektionen müssen daher oft chronisch, teils monatlich, wiederholt werden. Dies führt zu einer hohen Belastung für Patienten und deren Angehörige.

Ein Netzhautlaser verändert langfristig das Netzhautgewebe. Herkömmliche spaltlampen-basierte Systeme haben jedoch ein eingeschränktes Sichtfeld, so dass die Behandlung häufig langwieriger, ungenauer, mit Schmerzen für Patienten verbunden und dadurch auch weniger wirksam ist.

Mit dem navigierten Navilas® Laser System für die Netzhaut kann der Arzt erstmalig die Behandlung vollständig und genau auf digitalen Diagnosebildern planen und anschließend unterstützt durch Eye-tracking sicher und schnell durchführen. Wie klinische Studien zeigen, ist diese Anwendung für Patienten komfortabler und schmerzärmer(1). Zudem sind oft weniger Nachbehandlungen(2-4) erforderlich, um die Sehfähigkeit zu erhalten.

Weitere Informationen zu diabetischen Netzhauterkrankungen und zu den Vorteilen einer navigierten Lasertherapie: www.navilas.de.

Navilas® wird entwickelt und vertrieben von der OD-OS GmbH, ein in Privatbesitz befindliches Medizintechnik-Unternehmen mit Niederlassungen in Teltow bei Berlin und Irvine, Kalifornien. www.od-os.com

