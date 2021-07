PRESSEINFORMATION / Autohero: fünf Gründe für den digitalen Gebrauchtwagenkauf

Autohero

Autohero: fünf Gründe für den digitalen Gebrauchtwagenkauf

Den passenden Gebrauchten zu finden, stellt Käufer nicht erst seit der Pandemie vor so manche Herausforderung. Ein limitiertes lokales Angebot, Unsicherheiten beim Preis und eine fehlende Unterstützung bei der PKW-Lieferung machen die Autosuche zu einem sehr zeitaufwändigen Prozess. Autohero, der Onlineshop für Gebrauchtwagen, schafft Abhilfe und bietet eine praktische und sichere Lösung für den modernen Autokauf - komplett digital und bequem aus einer Hand. Alles aus einer Hand: von der Bestellung bis zur Lieferung Im Gegensatz zu digitalen Gebrauchtwagenbörsen, die sich auf Inserate konzentrieren, bildet das E-Commerce-Unternehmen Autohero sämtliche Prozesse des Online-Autokaufs ab: von der Auswahl und Bestellung über die Inzahlungnahme und Finanzierung, bis hin zur Auslieferung des PKW an die Kunden - und ist damit der erste Onlineshop dieser Art in Deutschland. Freie Markenwahl aus dem eigenen Bestand und kontaktarme Vorgänge runden das Angebot ab. Möglich wird diese Gesamtlösung auch dank des großen deutschlandweiten Partnernetzwerks von Autohero, das als Auto1-Tochter von erprobten Prozessen in Logistik und Aufbereitung sowie von der Zusammenarbeit mit zahlreichen KFZ-Experten profitiert. Virtuell: Probesitzen im digitalen Showroom Der PKW-Bestand von Autohero, der regelmäßig erweitert wird, umfasst Gebrauchtwagen aller gängigen Hersteller und Modelle. Egal ob Geländefahrzeug, Cabriolet, Limousine oder Kleinwagen - die Auswahl ist dank freier Markenwahl besonders groß. Durch verschiedene Produktvideos und Bildergalerien ist der Online-Einkauf maximal anschaulich gestaltet. Virtuell Probesitzen lässt sich dank detaillierter 360-Grad-Aufnahmen, die den Innenraum des Gebrauchten digital erlebbar machen. Mögliche Gebrauchsspuren am PKW sind transparent durch einen "orangenen Punkt" markiert, der Auskunft über Art und Umfang der Schönheitsfehler gibt. Sicherheit dank einheitlicher Qualitätsstandards Eine umfangreiche Checkliste bildet die Grundlage für die Aufnahme neuer Gebrauchtwagen in den Onlineshop von Autohero. KFZ-Experten überprüfen jedes Fahrzeug auf Herz und Nieren im Mehraugenprinzip, besonderes Augenmerk liegt auf der Begutachtung der Motoren, Bremsen und Elektronik der PKW. Gebrauchsspuren werden zentral mittels firmeneigener Bewertungs-App erfasst, die gleichzeitig als Planungsinstrument für etwaige Reparaturen dient. Anschließend werden die Autos in den hauseigenen Instandsetzungszentren in Zusammenarbeit mit unabhängigen und ISO-zertifizierten Werkstattpartnern aufbereitet. Wahrgewordene Kindheitsträume: Anlieferung im Glastruck Die kostenlose Lieferung bis vor die Haustür erfolgt mit der eigenen Flotte von Autohero, die deutschlandweit agiert. Alternativ lässt sich der neue Gebrauchtwagen auch in einem der zahlreichen Abholstandorte in Kundennähe entgegennehmen. Für einen besonders denkwürdigen Auftritt bei Anlieferung sorgt der gläserne Truck von Autohero, ein modifizierter Mercedes Sprinter 315 mit verglastem Heck und absenkbarer Ladefläche. Erinnern soll der LKW an die transparente Verpackung von Spielzeugautos, wie man sie bereits aus Kindertagen kennt - einfach Auspacken und Losfahren! Rundum sorglos mit 21 Tage Geld-zurück-Garantie Kundenzufriedenheit steht auch bei Autohero, dem Onlineshop für geprüfte Gebrauchtwagen, an erster Stelle. Neben einer einjährigen Garantie inklusive TÜV von mindestens 12 Monaten, erhalten Käufer auch ein 21-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht auf jeden Gebrauchtwagen. Somit haben Kunden bis zu drei Wochen Zeit, ihren neuen PKW ausführlich kennenzulernen. Weitere Informationen auf https://www.autohero.com/de/how-it-works/ Über Autohero Autohero, der Onlineshop für geprüfte Gebrauchtwagen, ist eine Marke der AUTO1 Group Operations SE und ermöglicht seinen Kunden einen bequemen, sicheren und individuellen Gebrauchtwagenkauf. Das Unternehmen bietet seine Fahrzeuge durchweg mit dem Autohero-Qualitätsstandard zum Kauf an. Käufer profitieren darüber hinaus von einer deutschlandweiten kostenlosen Lieferung des Fahrzeuges direkt bis vor die Haustür oder wahlweise an einen Abholstandort in Kundennähe. Neben einer 21 Tage Geld-zurück-Garantie, verfügen alle Fahrzeuge über ein Jahr Garantie. Social Media: Instagram: www.instagram.com/autohero_de YouTube: www.youtube.com/c/AutoheroDeutschland

