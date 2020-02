DKNY

DKNY präsentiert Suki Waterhouse hautnah in der Intimates-Kampagne Frühjahr 2020

Suki Waterhouse, Model, Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin aus England, ist der Star der Frühjahrskampagne 2020 #UnderneathMyDKNY und stellt die sexy und tragbare neue Intimates-Kollektion vor. Suki verkörpert die Muse von DKNY mit ihrem unaufdringlichen Glamour, rasanten Lifestyle und ihrer mutigen Haltung. Sie vereint Stil und Substanz, Stärke und Verführung in sich und verleiht unserem Dessous-Konzept in der Intimates-Reihe Leben, um etwas Echtes und Persönliches aufzubauen.

Suki, die von Sofia Malamute aufgenommen und von Mariel Haenn gestylt wurde, verströmt in der Vertrautheit ihres eigenen Zuhauses Selbstbewusstsein. In den Aufnahmen posiert sie in der Dusche, im Schlafzimmer und im Treppenhaus und überträgt dabei ihr Gefühl von Stärke, Mut und Echtheit. Sie teilt mit uns freimütig Anekdoten in Videos über "my first..." - Geschichten von Freundschaft und Kindheitserinnerungen - die auch wir selbst alle nachempfinden können. Mit dem Start der Kampagne kann unsere Community im Gegenzug ebenfalls ihre eigenen Stories über "my first..." austauschen, von einem verstohlenen Kuss bis hin zu einer wilden Taxifahrt.

Die Kollektion ist um schwarze, graue und weiße Farbtöne konzipiert und ab und zu blitzt heißes Pink und Himmelblau hervor. Dabei werden sportliche Linien und widerstandsfähige Stoffe mit zarter Spitze, Einsätzen und femininen Schnitten verbunden, die Frauen in ihrem alltäglichen Leben verschönern. Ein sexy Thong oder ein rassiger Bodysuit verleihen der Reihe einen Hauch von Sinnlichkeit. Die Dessous können unterschiedlich miteinander kombiniert werden, um einen persönlichen Look mit Komfort und Stil zu kreieren.

Die Kampagne #UnderneathMyDKNY startet weltweit am 4. Februar.

