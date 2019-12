DKNY

DKNY TECH ist jetzt bei URBAN OUTFITTERS erhältlich:

New York (ots/PRNewswire)

VINTAGE-KOLLEkTION auf Grundlage des STREET STYLE der 90-er jetzt EXkLUSIV für U.O.

zwei Jahrzehnte im Schnellvorlauf: die berühmte urbane Marke führt gemeinsam mit URBAN OUTFITTERS einen RELAUNCH ihrer STREETWEAR der Neunziger jahre durch: die NEue GENERATION von DKNY TECH, ab DEzEMBER 2019 exklusiv bei URBAN OUTFITTERS.

DIREKT aus den DESIGN-Archiven für das neue Zeitalter der maximalen Mobilität. DKNY TECH ist sich seiner Wurzeln in NEW YORK CITY bewusst und verbindet dies mit dem Tempo der Gegenwart. FAHRRAD-TOPS IN weiter entwickeltem NYLON. UTILITY-Westen mit Taschen. Verstaubare ANORAKS. ALLes IN extrem leichtgewichtigen Stoffen und mit reflektierenden Details.

Der REFLEkTIErende WICKELROCk. Die Wendejacke. Der großzügige PULLOVER. Der BODYSUIT mit kapuze. ALLe IN den DKNY-SIGNATUR-NEUTRALfarben, aber in ELECTRIC ORANGE. Gemeinsam sind dies die ELEMENTe, die den modernisierten urbanen Look von DKNY TECH ausmachen.

Die DNA der marke findet sich in jedem Stück. Das ORIGINALe LOGO von DKNY TECH Ist zurück, auffällig und mit REFLEkTIerenden Besätzen. INSPIRATION war eine neue Art zeitloser STREETWEAR, die an jedem Ort und Anlass getragen werden kann.

FOTOGRAfiert mit den DJ's ANGEL AND DREN, Zwillingen aus der Bronx, die diese Kollektion mit ihrem ganz eigenen Stil zum Leben erwecken. Diese zwei waschechten NEW YORKER haben dem ursprünglichen Geist von DKNY TECH die Haltung von heute injiziert und das Ergebnis ist eine Neudefinition von DKNY TECH für die Generation von heute.

DKNY TECH ist bei URBANOUTFITTERS.COM uND in Geschäften von URBAN OUTFITTERS weltweit erhältlich, darunter die Standorte HERALD SQUARE, OXFORD CIRCUS, MARBLE ARCH, MANCHESTER, SHEFFIELD, GLASGOW, AMSTERDAM, PARIS, MAILANd, BARCELONA uND DUBAI. Die Preise reichen von 49 USD FüR T-Shirts bis zu 199 USD FüR OUTERWEAR.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1039142/DKNY___ANGEL_AND_DREN.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1039143/DKNY___STREET_STYLE_VINTAGE_COLLECTION.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1039144/DKNY___STREET_STYLE_VINTAGE_COLLECTION___1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1039145/DKNY___ANGEL_AND_DREN___1.jpg

Pressekontakt:

Ally Jameson

212-372-6539

ally.jameson@dkny.com

Original-Content von: DKNY, übermittelt durch news aktuell