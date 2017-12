Köln (ots) - Weihnachtslotterie/El Gordo: Vorsicht vor Anbietern der Weihnachtslotterie, die in Deutschland nicht zugelassen sind und die weder Steuern noch Zweckabgaben für gemeinnützige Zwecke in Deutschland abführen! Der geschätzte Schaden durch diese Anbieter beläuft sich auf circa 100 Mio. Euro jährlich.

Kurz vor Weihnachten findet in Kürze wieder die Ziehung der berühmten Spanischen Weihnachtslotterie El Gordo statt sowie die Ziehung der Deutschen Weihnachtslotterie, welche am zweiten Weihnachtsfeiertag live in Sat.1 übertragen wird. Die von der gemeinnützigen Kölner Navidad-Foundation veranstaltete offizielle Deutsche Weihnachtslotterie hat derzeit mit einer Vielzahl von in Deutschland nicht lizensierten Anbietern zu kämpfen, die über das Internet Kopien der Deutschen und der Spanischen Weihnachtslotterie verkaufen. Die Anbieter dieser Kopien verfügen dabei weder über eine spanische noch eine deutsche Erlaubnis oder Lizenz und führen in Deutschland weder Steuern noch Zweckabgaben ab.

"Dem Endverbraucher ist zumeist leider gar nicht klar, dass er gar nicht an der echten Weihnachtslotterie teilnimmt und er kauft in gutem Glauben Lose, die bei den Original-Lotterien gar nicht gewinnberechtigt sind. Anbieter dieser Kopien, die im Steuerparadies Gibraltar ansässig sind, führen darüber hinaus in Deutschland weder Lotteriesteuern noch Zweckabgaben für gemeinnützige Zwecke ab", so Marcus Geiß, Geschäftsführer der gemeinnützigen Navidad-Foundation.

Auch mögliche Gewinne, die auf Wetten dieser Anbieter entfallen könnten, werden weder vom deutschen noch vom spanischen Veranstalter der Weihnachtslotterie ausbezahlt. Den Schaden haben nicht nur gemeinnützige Organisationen sondern auch der deutsche Steuerzahler. Auf circa 100 Mio. Euro schätzt Geiß den Schaden, der dem deutschen Fiskus und gemeinnützigen Organisationen durch diese in Deutschland nicht lizensierten Anbieter pro Jahr entsteht.

Endverbraucher, die die Sicherheit haben möchten, dass ihre eventuellen Gewinne von den offiziellen Veranstaltern der Weihnachtslotterie ausbezahlt oder die Wert darauf legen, dass gemeinnützige Zwecke in Deutschland gefördert werden, sollten daher bei den in Deutschland zugelassenen Anbietern spielen und ggf. ihre schon gekauften Lose stornieren.

Geiß weist darauf hin, dass "die offiziellen Vertriebspartner der Deutschen Weihnachtslotterie www.golotto.de, www.deutsche-weihnachtslotterie.de, www.lotto24.de sowie deren Vertriebspartner, zu welchen z.B. United Internet mit web.de oder ausgewählte Tankstellen gehören, die Losgutscheine für die echte Deutsche Weihnachtslotterie verkaufen, sind".

"Es würde unseren gemeinnützigen Partnerorganisationen wie der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, der Stiftung Lesen oder der Lukas Podolski Stiftung sehr helfen, wenn die deutschen Endverbraucher nur an der echten Weihnachtslotterie teilnehmen und so gemeinnützige Zwecke aus den Bereichen Kinder- und Jugendförderung sowie Sport und Bildung unterstützen würden. Daher sollten für den Kauf der Weihnachtslotterie nur die Angebote von offiziellen Partnern wie z.B.www.deutsche-weihnachtslotterie.de www.golotto.de oder www.lotto24.de genutzt werden", so Geiß weiter.

Über Navidad-Foundation gGmbH

Die Navidad-Foundation gGmbH mit Sitz in Köln verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke, hauptsächlich zur Förderung von Kindern, jungen Menschen und der Altenhilfe. Außerdem stehen Sport, Wissenschaft, Bildung und Forschung im Mittelpunkt. Ihren Zweck verfolgt die Navidad- Foundation gGmbH mit Hilfe der Veranstaltung von sogenannten Soziallotterien. Eine davon ist die Deutsche Weihnachtslotterie. Hierzu verfügt die Navidad-Foundation gGmbH über eine deutschlandweite Veranstalterlizenz auf Basis des 3. Abschnitts des Glücksspielstaatsvertrags §§ 12-17. Die gemeinnützige Navidad-Foundation gGmbH hat die staatliche Lizenz zur Durchführung der Deutschen Weihnachtslotterie am 18.07.2016 vom Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz erhalten und verpflichtet sich die Zweckerträge gemeinnützig zu spenden.

Pressekontakt:

Navidad-Foundation gGmbH

Marcus Geiß

presse@navidad-foundation.org

Am Hof 20-26

50667 Köln

Original-Content von: Navidad-Foundation, übermittelt durch news aktuell