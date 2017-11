Matthias Killing moderiert die LIVE-Ziehung der Deutschen Weihnachtslotterie am 26. Dezember um 19:40 Uhr live in SAT.1

Matthias Killing moderiert die Live-Ziehung der Deutschen Weihnachtslotterie am 26.12.17 um 19:40 Uhr in Sat.1. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte... mehr Bild-Infos Download

Köln (ots) - Glücksbote! Der beliebte SAT.1-Moderator Matthias Killing (u.a. Sat.1 Frühstücksfernsehen) wird am zweiten Weihnachtsfeiertag die Ziehung der Deutschen Weihnachtslotterie live in SAT.1 ab 19:40 Uhr moderieren. Die Weihnachtslotterie ist eine Spendenlotterie, deren Erlöse gemeinnützigen Zwecken zu Gute kommen. Das Besondere der Lotterie ist, dass es nicht einen Gewinner gibt, der viele Millionen Euro gewinnt, sondern viele Gewinner, die mit einer vergleichsweise hohen Gewinnwahrscheinlichkeit jeweils 300.000 Euro gewinnen! Jedes Los kostet 20,00 Euro, mitmachen kann jeder, der volljährig ist! Annahmeschluss ist am 26. Dezember 2017 um 14 Uhr. Die Lose sind bei den lizensierten Online-Partnern GoLOTTO (www.golotto.de) und Lotto24 (www.lotto24.de) erhältlich sowie bei deren Vertriebspartnern.

Veranstalter der Deutschen Weihnachtslotterie in Deutschland ist die in Köln ansässige gemeinnützige Navidad-Foundation GmbH, zu den Partnerstiftungen der Deutschen Weihnachtslotterie zählt die Stiftung Lesen (Schirmherrschaft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier), die Deutsche Kinder und Jugend Stiftung (Schirmherrschaft Elke Büdenbender), die Lukas Podolski Stiftung für Sport und Bildung und die Laureus Sport for Good Foundation Germany.

Die Deutsche Weihnachtslotterie basiert auf dem Konzept der Spanischen Weihnachtslotterie, auch Loteria de Navidad oder El Gordo (der Dicke) genannt. Das spanische Vorbild ist eine der erfolgreichsten und größten Lotterien der Welt, erzielt einen Jahresumsatz von ca. 3 Milliarden Euro für die Weihnachtsziehung, die am 22. Dezember in Madrid live in einer 3,5-stündigen TV-Sendung mit einer Einschaltquote von 50% Marktanteil bei allen Zuschauern ausgestrahlt wird. Nahezu jede spanische Familie kauft mindestens ein Los, in der Regel jedoch deutlich mehr.

Bei der Weihnachtslotterie handelt es sich um eine Nummernlotterie, deren Lose aus jeweils einer 5-stelligen Zahlenkombination von 00000 bis 99999 bestehen. Eine Los-Serie besteht demnach aus lediglich 100.000 Losen (wobei 500 Lose vom Verkauf ausgeschlossen sind), mit der daraus resultierenden hohen Gewinnwahrscheinlichkeit von 1:99.500 Losen auf den Hauptgewinn in Höhe von je 300.000 Euro netto. In Spanien wurden 2016 insgesamt rund 1.600 Los-Serien verkauft. Dementsprechend gewannen ebenso viele Lose den Hauptgewinn, was die Lotterie somit nicht nur wegen ihrer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit zu einer der fairsten Lotterien der Welt macht, da im Vergleich zu anderen Lotterien nicht eine Person den Hauptgewinn in Millionenhöhe gewinnt, sondern eine Vielzahl von Gewinnern jeweils 300.000 Euro gewinnen.

Die Deutsche Weihnachtslotterie ist nicht nur wegen ihrer Gewinnverteilung eine der fairsten Lotterien der Welt, sondern auch, weil es sich um eine sogenannte Soziallotterie oder auch Spendenlotterie handelt, welche von der gemeinnützigen Navidad-Foundation GmbH veranstaltet wird, die über eine deutschlandweite Veranstalterlizenz auf Basis des 3. Abschnitts des Glücksspielstaatsvertrags §§12-7 (vergl. "Aktion Mensch" oder "Deutsche Fernsehlotterie") verfügt. Diese Lizenz beinhaltet auch die Erlaubnis, die am 26. Dezember stattfindende Ziehung der Weihnachtslotterie im Rahmen einer TV-Show zu übertragen.

ÜBER Navidad-Foundation gGmbH

Die Navidad-Foundation gGmbH mit Sitz in Köln verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke, hauptsächlich zur Förderung von Kindern, jungen Menschen und der Altenhilfe. Außerdem stehen Sport, Wissenschaft, Bildung und Forschung im Mittelpunkt. Ihren Zweck verfolgt die Navidad- Foundation gGmbH mit Hilfe der Veranstaltung von sogenannten Spendenlotterien. Eine davon ist die Deutsche Weihnachtslotterie. Hierzu verfügt die Navidad-Foundation gGmbH über eine deutschlandweite Veranstalterlizenz auf Basis des 3. Abschnitts des Glücksspielstaatsvertrags §§ 12-17. Die gemeinnützige Navidad-Foundation GmbH hat die staatliche Lizenz zur Durchführung der Deutschen Weihnachtslotterie am 18.07.2016 vom Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz erhalten und verpflichtet sich die Zweckerträge gemeinnützig zu spenden. Geschäftsführender Alleingesellschafter der Navidad-Foundation gGmbH ist Marcus Geiß.

Marcus Geiß

Nach mehr als 15 Jahren Tätigkeit in der digitalen und in der Lotteriebranche, gründete Marcus Geiß 2015 die Navidad-Foundation gGmbh in Deutschland. Marcus Geiß ist ein Branchenprofi, war von 2003 bis 2012 bei im SDAX notierten Tipp24 SE, zuletzt als Vorstand Corporate Development, tätig, und von 2013 bis 2015 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der im Prime Standard notierten mybet SE.

Der Kölner Unternehmer ist zudem Geschäftsführer des Kölner Frühphasen-Investors Rhine Ventures GmbH und gründete 2013 zusammen mit Alessandra Pagliaro und Bahne Carstensen die Neolotto Ltd., für welche er sich als Geschäftsführer bis Mitte 2017 um die strategische Geschäftsentwicklung sowie um alle regulatorischen und rechtlichen Angelegenheiten kümmerte.

LOTTO24

Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und vermittelt innerhalb Deutschlands Spielscheine der 16 staatlichen Landeslotteriegesellschaften. LOTTO24 ist an der Frankfurter Börse notiert und einer der beiden offiziellen Vertriebspartner der Navidad-Foundation gGmbH.

NeoLotto Ltd.

Die NeoLotto Ltd. wurde 2013 gegründet und vermittelt staatlich lizensierte interaktive Lotterien. Über die GoLOTTO-APP für iOS, Android und Windows sowie über responsive Websites können Kunden am offiziellen Lotto 6aus49, EuroJackpot und GlücksSpirale teilnehmen und spielen. Die NeoLotto Ltd. ist eine der beiden offiziellen Vertriebspartner der Navidad-Foundation gGmbH.

