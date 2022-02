Limacorporate S.p.A.

DIE FORTSCHRITTLICHE PRÜFEINRICHTUNG VON LIMACORPORATE ERHÄLT DIE ZERTIFIZIERUNG NACH ISO 17025 DURCH DIE ACCREDIA

LimaCorporate ist stolz darauf, die Akkreditierung durch Accredia nach ISO 17025 bekannt geben zu können. Diese wichtige Errungenschaft fußt auf den Aktivitäten von ATLAs, Advanced Laboratory for Testing and Analysis des Unternehmens.

ATLAs ist das Herzstück der experimentellen Überprüfung und Simulation von fortschrittlichen und innovativen Materialien, Produktionsprozessen und orthopädischen Lösungen. Es handelt sich um die interne Welt der mechanischen und chemischen Fähigkeiten von LimaCorporate. In diesem Labor werden die innovativsten Prüfmethoden entwickelt und über eine auf Industrie 4.0 ausgerichtete Web-App angewendet, um einen vollständigen digitalen Fluss von Aktivitäten und Daten zu gewährleisten.

Die Akkreditierung nach ISO 17025 ist eine international anerkannte Qualitätssicherungsnorm für Prüf- und Kalibrierlaboratorien. Sie garantiert die Unparteilichkeit und Kompetenz der Einrichtung des Unternehmens bei der Bewertung von prothetischen Implantaten und Lösungen und bestätigt die technische Kompetenz. Darüber hinaus steigert die Akkreditierung den internationalen Ruf von LimaCorporate in den Augen der Aufsichtsbehörden und verleiht den auf den Markt gebrachten Fertigprodukten einen höheren Wert.

Die fortschrittliche Technologie von LimaCorporate ist ein unschätzbarer Vorteil für Chirurgen, die daran arbeiten, die eMotion of Motion bei ihren Patienten wiederherzustellen, und stärkt den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens.

Accredia ist die nationale Akkreditierungsstelle, die von der italienischen Regierung ernannt wurde, um die Kompetenz, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Laboratorien zu bescheinigen, die die Konformität von Waren und Dienstleistungen sowohl nach freiwilligen als auch nach obligatorischen Normen bewerten.

Mit dieser Errungenschaft stärkt ATLAs seine Rolle im Bereich des soliden Qualitätsmanagements und eröffnet der orthopädischen, industriellen und akademischen Welt neue Möglichkeiten mit dem Ziel, sich zu einem attraktiven Standort für Wissenschaftler, Chirurgen und potenzielle Partner zu entwickeln.

Informationen zu LimaCorporate

LimaCorporate ist ein weltweit tätiges, orthopädisches Unternehmen, das sich auf digitale Innovation und maßgeschneiderte Hardware konzentriert und die patientenzentrierte Versorgung vorantreibt. Seine bahnbrechenden technologischen Lösungen sind dafür konzipiert, Chirurgen zu befähigen und die Patientenergebnisse bei Gelenkersatzoperationen zu verbessern. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung rekonstruktiver und maßgeschneiderter orthopädischer Lösungen für Chirurgen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern, indem sie ihnen die Freude an der Bewegung wiedergeben.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien ist in über 20 Ländern weltweit tätig. LimaCorporate bietet Produkte an, die von großen Gelenkrevisionen und Primärimplantaten bis hin zu vollständigen Extremitäten einschließlich Fixierung reichen.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.limacorporate.com

Limacorporate spa

Via Nazionale 52

33038 Villanova di San Daniele

Udine – Italien

Tel.: +39 0432 945511

e.: info@limacorporate.com press@limacorporate.com

