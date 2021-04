Limacorporate S.p.A.

LimaCorporate gibt den erfolgreichen Abschluss der ersten Schulter-Totalendoprothesen-OP mit dem Smart Space Cubit Intraoperative Guidance System bekannt

LimaCorporate erreicht nach der Übernahme von TechMah Medical LLC einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung seiner digitalen Plattform, die Chirurgen hilft, effizienter zu arbeiten, und dabei zugänglich und nachhaltig ist. TechMah Medical LLC wurde 2014 von Dr. Mohamed Mahfouz, Professor für Biomedizinische Technik an der Universität von Tennessee, gegründet.

Am 25. März 2021 führte Dr. Shelden Martin in Scottsdale, AZ, die erste erfolgreiche Schulter-Totalendoprothesen-OP mit dem Smart SPACE 3D Virtual Planner und der digitalen Plattform Shoulder Cubit Guidance durch. Nach Abschluss des Eingriffs sagte Dr. Martin: "Ich freue mich sehr, dass unsere erste Schulterendoprothesen-OP mit Smart SPACE Cubit Guidance sehr gut verlaufen ist. Ich war beeindruckt von der nahtlosen und effizienten Integration des Instrumentariums in meinen normalen Arbeitsablauf. Es waren nur minimale Abweichungen von der normalen Technik erforderlich und es wurde keine zusätzliche Zeit für den Eingriff benötigt. Am wichtigsten ist, dass die endgültige Positionierung der Komponenten genau mit unserem patientenspezifischen präoperativen Operationsplan übereinstimmte. Ich glaube, dass diese einzigartige Technologie sehr viel für die Zukunft verspricht."

Smart SPACE ist die digitale Plattform von LimaCorporate und verfügt über neuartige Technologien und eine umfangreiche Pipeline revolutionärer Anwendungen. Smart SPACE ist eine neue Umgebung, die den Chirurgen weitreichender unterstützen und die Vorhersagbarkeit der Operationsergebnisse verbessern soll, damit der Arzt unbesorgt arbeiten kann. Insbesondere die Shoulder Cubit Guidance wurde entwickelt, um eine genaue Anatomiedarstellung und Instrumentenverfolgung ohne die Probleme und Störungen der optischen chirurgischen Navigation zu ermöglichen. Die Shoulder Cubit Guidance ist die perfekte Ergänzung zum Smart SPACE 3D Virtual Planner, der auf fortschrittlichen, von TechMah Medical, LLC entwickelten KI-Algorithmen basiert. Der Smart SPACE 3D Virtual Planner und die Shoulder Cubit Guidance sind wichtige und innovative Eckpfeiler der Smart SPACE-Umgebung.

Diese bahnbrechende digitale Plattform soll es Chirurgen ermöglichen, mithilfe des Smart SPACE 3D Virtual Planner einen vollständigen präoperativen Plan zu erstellen und diesen mithilfe einer Kombination aus patientenspezifischen 3D-Positionierern und dem Cubit Guidance-System mit seiner unternehmenseigenen Sensortechnologie präzise auszuführen. Die Chirurgen erhalten in Echtzeit Feedback zur Positionierung des Instruments und des Implantats, und können so den gewünschten Operationsplan und die Lage des Patienten beibehalten. Das Smart SPACE Schultersystem befindet sich derzeit in den USA und Europa in der kontrollierten Freigabe und soll im vierten Quartal 2021 auf den Markt kommen.

Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate, erklärte: "Der erfolgreiche Abschluss der ersten Operation, die mit der Shoulder Cubit Guidance durchgeführt wurde, ist ein bedeutender Meilenstein der digitalen Transformation bei LimaCorporate und signalisiert den Abschluss der ersten Phase unseres Strategieplans für Smart SPACE. Ich sehe mit Spannung dem positiven Einfluss entgegen, den diese bahnbrechende Technologie auf die tägliche Praxis unserer Chirurgen bei der Behandlung ihrer Patienten haben wird."

Informationen zu LimaCorporate

LimaCorporate ist ein weltweit tätiges, orthopädisches Unternehmen, das sich auf digitale Innovation und maßgeschneiderte Hardware konzentriert und die patientenzentrierte Versorgung vorantreibt. Seine bahnbrechenden technologischen Lösungen sind dafür konzipiert, Chirurgen zu befähigen und die Patientenergebnisse bei Gelenkersatzoperationen zu verbessern. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung rekonstruktiver und maßgeschneiderter orthopädischer Lösungen für Chirurgen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern, indem sie ihnen die Freude an der Bewegung wiedergeben.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien ist in über 20 Ländern weltweit tätig. LimaCorporate bietet Produkte an, die von großen Gelenkrevisionen und Primärimplantaten bis hin zu vollständigen Extremitäten einschließlich Fixierung reichen.

Informationen zu TechMah Medical LLC

TechMah Medical LLC ist ein Technologieunternehmen, das vor allem orthopädische Lösungen anbietet. Wir entwickeln innovative Anwendungen, um Patienten und Ärzten den gesamten Gelenkersatzprozess so einfach wie möglich zu machen. Unser Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren mit Sitz in Knoxville, Tennessee, ist bestrebt, Qualität und Effizienz durch Anpassung zu verbessern.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.limacorporate.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg

