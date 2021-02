Limacorporate S.p.A.

LimaCorporate erhält behördliche Genehmigungen für die digitale Plattform Smart Space

San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire)

LimaCorporate macht wichtige Fortschritte bei der Entwicklung seiner digitalen Plattform, die Chirurgen nach der meilensteinbasierten Übernahme von TechMah Medical LLC dabei unterstützen soll, mit einem zugänglichen und nachhaltigen Wirtschaftsmodell bessere Ergebnisse zu erzielen. TechMah Medical LLC wurde 2014 von Dr. Mohamed Mahfouz, Professor für Biomedizinische Technik an der Universität von Tennessee, gegründet.

Am 28. Dezember 2020 erhielt TechMah Medical LLC von der FDA die 510-K-Zulassung für seinen unternehmenseigenen "Smart SPACE Humeral 3D Positioner" zur Verwendung beim totalen Schultergelenkersatz. Am 3. Februar 2021 erhielt TechMah Medical LLC die 510-K-Zulassung für seine "Smart SPACE Cubit Guidance", die ebenfalls für den totalen Schultergelenkersatz vorgesehen ist. Darüber hinaus erhielt LimaCorporate am 19. Januar 2021 das CE-Kennzeichen für die Mac OS-Version des Smart SPACE 3D Virtual Planner.

Smart SPACE ist die digitale Plattform von LimaCorporate und verfügt über neuartige orthopädische Technologien und eine umfangreiche Pipeline revolutionärer Anwendungen. Smart SPACE ist eine neue Umgebung, die den Chirurgen weitreichender unterstützen und die Vorhersagbarkeit der Operationsergebnisse verbessern soll, damit der Arzt unbesorgt arbeiten kann. Der Humeral 3D Positioner und die Shoulder Cubit Guidance sind wichtige und innovative Eckpfeiler der Smart SPACE-Umgebung.

Diese bahnbrechende digitale Plattform soll es Chirurgen ermöglichen, mithilfe des Smart SPACE 3D Virtual Planner einen vollständigen präoperativen Plan zu erstellen und diesen mithilfe einer Kombination aus patientenspezifischen 3D-Positionierern und dem Cubit Guidance-System mit seiner unternehmenseigenen Sensortechnologie präzise auszuführen. Die Chirurgen erhalten in Echtzeit Feedback zur Positionierung des Instruments und des Implantats, und können so den gewünschten Operationsplan und die Lage des Patienten beibehalten.

Der Smart SPACE Shoulder Planner ist derzeit im kontrollierten Einsatz in den USA und in Europa. LimaCorporate plant, später im ersten Quartal 2021 mit der kommerziellen Veröffentlichung des Shoulder Planner zu beginnen, und wird im zweiten Quartal 2021 Operationen mit dem Humeral 3D Positioner und der Shoulder Cubit Guidance einleiten.

Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate, erklärte: "Gemäß unserer Innovationstradition planen wir für 2021 eine erhebliche Anzahl neuer Produktversionen. Wir freuen uns, dass viele davon Smart SPACE beinhalten werden, unseren Beitrag zur Transformation der Orthopädie."

Informationen zu LimaCorporate

LimaCorporate ist ein weltweit tätiges, orthopädisches Unternehmen, das sich auf digitale Innovation und maßgeschneiderte Hardware konzentriert und die patientenzentrierte Versorgung vorantreibt. Seine bahnbrechenden technologischen Lösungen sind dafür konzipiert, Chirurgen zu befähigen und die Patientenergebnisse bei Gelenkersatzoperationen zu verbessern. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung rekonstruktiver und maßgeschneiderter orthopädischer Lösungen für Chirurgen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern, indem sie ihnen die Freude an der Bewegung wiedergeben.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien ist in über 20 Ländern weltweit tätig. LimaCorporate bietet Produkte an, die von großen Gelenkrevisionen und Primärimplantaten bis hin zu vollständigen Extremitäten einschließlich Fixierung reichen.

Informationen zu TechMah Medical LLC

TechMah Medical LLC ist ein Technologieunternehmen, das vor allem orthopädische Lösungen anbietet. Wir entwickeln innovative Anwendungen, um Patienten und Ärzten den gesamten Gelenkersatzprozess so einfach wie möglich zu machen. Unser Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren mit Sitz in Knoxville, Tennessee, ist bestrebt, Qualität und Effizienz durch Anpassung zu verbessern.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.limacorporate.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg

Original-Content von: Limacorporate S.p.A., übermittelt durch news aktuell