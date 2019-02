STRATACACHE

STRATACACHE zentralisiert den Betrieb in der Asien-Pazifik-Region im neuen Hauptsitz in Singapur

STRATACACHE gab heute die Entscheidung bekannt, einen neuen regionalen Hauptsitz in Singapur zu eröffnen, um die Geschäftstätigkeit in der Asien-Pazifik-Region für die gesamte STRATACACHE-Familie an Marketing-Technologieunternehmen zu leiten. Darunter fällt auch Scala. Das neue 288 Quadratmeter große Büro wird es STRATACACHE ermöglichen, den Betrieb und Support für den Vertrieb, das Marketing, die Entwicklung, die Services und Kundenberatung in dieser weitläufigen Region zentral zu bündeln.

STRATACACHE erlebt derzeit ein rapides Wachstum in der Region - insbesondere in den Bereichen Schnell-Restaurants, Einzelhandels-Transformationen und Privatkunden -Bankgeschäft - und ist Branchenführer in der Markteinführung von so genannten Shopper- und Audience-Engagement-Lösungen (Käufer- und Zielgruppen-Interaktionslösungen). Alle Büros werden an Manish Kumar berichten. Er ist der STRATACACHE Managing Director und SVP für den Geschäftsbetrieb in der Asien-Pazifik-Region und wird das regionale Wachstum betreuen und den gesamten Betrieb in Singapur leiten. STRATACACHE hat kürzlich massiv Personal aufgebaut, um das globale Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Dies umfasste ebenfalls die Übernahme und Umfirmierung eines Unternehmens namens Scala China, das Intelligent Computing und Tablet-Geräte aus einer Hand anbietet. Scala ist die führende Marke der STRATACACHE-Unternehmensfamilie in der Asien-Pazifik-Region.

"Scala hat als Aushängeschild und Plattform für digitale Beschilderung eine wesentliche Markenbekanntheit in der Region erzielt. Auch im Jahr 2019 besteht jedoch noch erhebliches Wachstumspotential, indem wir unseren Kunden in der Asien-Pazifik-Region die intelligenten Marketing-Technologielösungen bereitstellen können, die überall in der STRATACACHE-Familie eingesetzt werden", so Chris Riegel, STRATACACHE CEO. "Indem wir unseren Hauptsitz für die Region nach Singapur verlegen, sind wir in der Lage, unseren Betrieb zu verschlanken und unseren Kunden einen noch besseren Service zu garantieren."

"Die STRATACACHE-Unternehmensfamilie kann global auf sehr erfolgreiche Jahre 2017 und 2018 zurückblicken. Manish und sein Team haben in Indien und der Asien-Pazifik-Region eine gewaltige Trendwende zustande gebracht, indem sie dem Scala-Kundenstamm Services und Lösungen zur Verfügung stellten", fügte Riegel hinzu. "Indem wir unsere Technologien und unser Fachwissen über die gesamte STRATACACHE-Familie hinweg nutzen, werden wir weiteres Wachstum in Bezug auf die Marke sowie die Annahme unserer digitalen Beschilderungs- und Marketing-Technologie in der Region erzielen können."

STRATACACHE bietet skalierbare Kundenerlebnisse und befähigt Einzelhändler somit dazu, mehr über die Einkaufsvorlieben und Verhaltensweisen ihrer Kunden zu erfahren und so eine personalisierte Einkaufsinteraktion zu kreieren. Unsere Lösungen sorgen für eine Kundenaktivierung am Entscheidungspunkt, generieren so neue Verkaufschancen und sorgen für eine gesteigerte Ertragskraft im Einzelhandel. Mit mehr als 2 Millionen Software-Aktivierungen weltweit sind wir der Antrieb hinter dem größten digitalen Netzwerk für die größten Marken der Welt. Über die gesamte STRATACACHE-Unternehmensfamilie für komplementäre digitale Medien-/Werbetechniklösungen hinweg verfügen wir über die nötige Technik, Fachkenntnis und Erfolgsbilanz, um Innovationen für den Einzelhandel zu entwickeln, die sichtbar Ergebnisse erzielen. Erfahren Sie mehr über die STRATACACHE-Familie unter www.stratacache.com, auf Twitter @STRATACACHE oder auf Facebook.

Scala-Lösungen schaffen faszinierende Einzelhandelserlebnisse, indem Netzwerke digitaler Schilder, Kiosks, Mobilgeräte, Webseiten und Geräte mit Internetverbindung miteinander verbunden werden. Scala ist eine Marke der STRATACACHE-Unternehmensfamilie und bietet Marketern, Einzelhändlern und Wegbereitern eine Plattform, um Einkaufserlebnisse leicht zu kreieren und zentral einzusetzen, ohne auf die Flexibilität verzichten zu müssen, schnell auf lokale Wirtschaftsbedingungen und Vorlieben der Kunden im Laden regieren zu können. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Unterhaltung, Information und im Unterrichten verschiedener Zielgruppen ist Scala bekannt für Innovationen und den Einsatz führender Technologien, wie mobiler und prädikativer Analytik, um preisgekrönte Lösungen zu schaffen, die leicht zu bedienen und dennoch unendlich flexibel anpassbar sind. Der Scala-Hauptgeschäftssitz befindet sich in der Nähe von Philadelphia, PA. Das Scala-Netzwerk aus Partnern und Entwicklern in mehr als 90 Ländern betreibt mehr als 500.000 Bildschirmen weltweit.

