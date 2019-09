The Charles Bronfman Prize Foundation

David Hertz, Mitbegründer und President von Gastromotiva, wird mit Charles Bronfman Prize 2019 ausgezeichnet

Der in Brasilien geborene Koch und soziale Entrepreneur David Hertz, der ein Modell entwickelt hat, das den Lebensstandard einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen durch bewussten Umgang mit Lebensmitteln verbessert, wird mit dem Charles Bronfman Prize 2019 ausgezeichnet. Hertz war 2006 Mitbegründer von Gastromotiva, einer in Brasilien angesiedelten sozio-gastronomischen Organisation, die Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit bekämpft und gegen die Verschwendung von Lebensmitteln angeht, um "Chancen für Menschen am Rande der Gesellschaft zu schaffen".

Der Charles Bronfman Prize ist eine jährlich mit 100.000 USD dotierte Auszeichnung, die einem Verfechter humanitärer Belange im Alter von unter 50 Jahren verliehen wird, dessen innovative, von jüdischen Werten geprägte Arbeit, in signifikanter Weise zu einer besseren Welt beiträgt. Der Preis wurde von Ellen Bronfman Hauptman und Stephen Bronfman gemeinsam mit ihren Ehepartnern Andrew Hauptman und Claudine Blondin Bronfman ins Leben gerufen, um den 70. Geburtstag ihres Vaters zu würdigen.

"Es ist uns eine Ehre, David auszeichnen zu können und bei der Erweiterung seiner wichtigen Arbeit zu helfen", sagt Ellen Bronfman Hauptman. "Er gesellt sich zu den herausragenden Preisträgern, die zentrale Probleme mit transformativen Lösungen angehen".

Hertzs Erfahrungen als 18-Jähriger in der Küche eines Kibbuz inspirierten ihn, später Projekte zu entwickeln, die Jugendlichen und Bedürftigen helfen.

"Es ist eine enorme Ehre, den Charles Bronfman Prize entgegennehmen zu dürfen", freut sich Hertz. "Ich empfinde es als meine Verantwortung, soziale Unternehmer zu repräsentieren, die jüdische Werte auch außerhalb unserer Gemeinschaft fördern und das Wissen weiterzutragen, wie Nahrung, Essen und soziale Gastronomie die drängenden Probleme unserer Welt angehen und die Grenzen von Geographie, Klasse, Hintergrund und Religion überwinden kann".

Die Arbeit von Hertz gilt einem kritischen Bedarf. "Ein Drittel aller Lebensmittel wird verschwendet", sagt Hertz, "während es eine Milliarde Menschen, die chronisch Hunger leiden und 200 Millionen Arbeitslose auf der ganzen Welt gibt". Gastromotiva bietet eine Lösung: "kostenlose Ausbildung für Küchenpersonal und Schulungen für Unternehmertum, Hauswirtschaft und Ernährung in Brasilien, El Salvador, Südafrika und Mexiko, und wir expandieren weiter".

Während der Olympischen Spiele 2016 hatte Hertz gemeinsam mit Küchenchef Massimo Botura und der Journalistin Alexandra Forbes Refettorio Gastromotiva in Lapa, Rio de Janeiro, eröffnet. Diese auf Null-Verschwendung ausgerichtete Kochschule, die zugleich Restaurant ist, lehrt einkommensschwache Schüler, "köstliche, gesunde Mahlzeiten aus überschüssigen Lebensmitteln zuzubereiten, die sonst im Abfall landen oder verderben", und gibt das Essen an bedürftige, oft obdachlose Bevölkerungsgruppen weiter, "in einer einladenden Atmosphäre, die den Gemeinschaftsgeist fördert".

Hertz war von Devry Boughner Vorwerk nominiert worden, ebenfalls als Young Global Leader ausgezeichnet und vormalig Vice President bei Cargill, die schrieb: "David hat etwas, das leicht als gute Tat auf Community-Ebene hätte verbleiben können, mit einer globalen Bewegung verknüpft".

"Ich bin hocherfreut, dass die Jury sich für David Hertz entschieden hat", erklärt Charles Bronfman. "Seine innovativen Maßnahmen zur Beseitigung des Hungers, die gleichzeitig ein würdevolles Leben ermöglichen, haben weltweite Auswirkungen".

