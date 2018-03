Ausländische Zuschauer der FIFA Weltmeisterschaft 2018(TM) können mit einer elektronischen FAN-ID aus Russland ausreisen

Moskau (ots/PRNewswire) - Das Ministerium für Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation hat bekannt gegeben, dass das "Föderale Gesetz zur Vorbereitung und Organisation der FIFA-Weltmeisterschaft 2018(TM) und des FIFA Confederations Cup 2017 und die Einführung von Änderungen an einigen gesetzlichen Akten der Russischen Föderation" auf der offiziellen Website des Russischen Präsidenten (http://kremlin.ru/acts/news/57003) veröffentlicht wurde.

Die Änderung der Rechtsvorschriften beziehen sich auf die Dauer der möglichen Einreise von Touristen in die Russische Föderation, die mit einer FAN-ID die Grenze der Russischen Föderation passieren möchten. Ausländische Zuschauer und staatenlose Personen können mit ihrer in dem Zeitraum von zehn Tagen vor dem ersten Spiel bis zum Tag des letztens Spiels nach Russland einreisen, d. h. die Einreise mit einer FAN-ID ist zwischen dem 4. Juni und dem 15. Juli 2018 möglich. Die Besitzer einer FAN-ID müssen das Land spätestens am 25. Juli 2018 verlassen. Ausländische Zuschauer und staatenlose Personen können aus Russland auch mit einer FAN-ID entweder in laminierter Form oder in elektronischem Format ausreisen, wenn sie im Besitz gültiger Ausweisdokumente sind.

"Eine FAN-ID in elektronischer Form ist eine Datei, die man per E-Mail erhält, sobald das FAN-ID-Prüfverfahren abgeschlossen ist. Ausländische Zuschauer können mit dieser Datei in das russische Staatsgebiet sowohl einreisen als auch ausreisen. Für den Zutritt in die Stadien und den Besuch der Spiele ist jedoch eine FAN-ID in laminierter Form erforderlich. Die FAN-ID-Vertriebszentren sind in allen Ausrichtungsstädten vor Ort zu erreichen. Der Versand von FAN-IDs ins Ausland ist ebenfalls möglich", so Andrey Romankov, Stellv. Direktor der Abteilung für die Implementierung Strategischer Projekte, Ministerium für Kommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation.

Die FAN-ID ist eine persönliche Zuschauerkarte und Teil des Identifikationssystem für Fußballfans.

Um eine FAN-ID zu erhalten, müssen Sie eine Anfrage auf http://www.fan-id.ru/ ausfüllen oder sich in einem FAN-ID-Vertriebszentrum registrieren. In Verbindung mit einer Eintrittskarte stellt die FAN-ID einen bequemen und schnellen Zugang zum Stadium sicher. Sie erhalten eine FAN-ID in den folgenden FAN-ID-Vertriebszentren in Russland: Rossotrudnichestvo Internationale Büros, VFS-Visazentren weltweit oder über eine Bestellung mit Postversand.

