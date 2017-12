Monaco verstärkt sein Management-Team mit vier Neueinstellungen

Hongkong (ots/PRNewswire) - Ernennung von Chief Operating Officer, Chief Cybersecurity Officer, Chief Marketing Officer und Platform Architect vor dem weltweiten Rollout

Monaco, Anbieter einer zukunftsweisenden Zahlungs- und Kryptowährungsplattform, kündigt eine Reihe von Neueinstellungen für sein Senior Management Team an, mit Erald Ghoos als Chief Operating Officer, Ken Baylor als Chief Cybersecurity Officer, Sean Rach als Chief Marketing Officer und Weiyi Zhang als Platform Architect.

Ghoos, Baylor, Rach und Zhang berichten direkt an Kris Marszalek, Mitgründer und CEO von Monaco. "Da Monaco sein internationales Geschäft weiter ausbaut, um unser Ziel - Kryptowährung in jeder Geldbörse - zu erreichen, bin ich zuversichtlich, dass das vereinte Know-how von Ghoos, Baylor, Rach und Zhang unseren weltweiten Erfolg ebnen wird", erklärte Marszalek. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit als Team, um unser Ziel umzusetzen, ein vollständig konformer und führender Anbieter im Bereich Kryptowährungen zu sein."

Erald Ghoos, Chief Operating Officer

Erald Ghoos kommt als Chief Operating Officer von Payreto zu Monaco. Payreto ist ein Startup, das Zahlungslösungen für Finanzinstitute anbietet. Dort begleitete er das Unternehmen als Chief Operating Officer von einem Einzelprodukt-Anbieter zu einem weltweiten Anbieter von Komplettlösungen. Ghoos' Erfahrung umfasst auch Führungspositionen bei Unternehmen wie dem Funding Circle, der AXA Bank, der Equa Bank und Paysafe. Als Vice President of Risk and Financial Ops bei Paysafe leitete Ghoos ein Team von über 100 Mitarbeitern, die für die Bereiche Risiko, Compliance, Betrug, Zahlungsverkehr, Banknetzwerke, Bankbeziehungen, Underwriting, Chargeback, Inkasso, Treasury und Abstimmung verantwortlich sind.

"Meine Erfahrungen bei Payreto und Paysafe helfen mir, Monaco in seinem täglichen Geschäft und Wachstum zu leiten, während wir weltweit expandieren", so Ghoos. "Ich freue mich, dem Team beizutreten und an unserem Ziel zu arbeiten, Kryptowährung in jede Geldbörse zu bringen."

Ken Baylor, Chief Cybersecurity Officer

Der weltweit renommierte Sicherheitsexperte Dr. Ken Baylor kommt als Chief Cybersecurity Officer zum Monaco-Team. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Baylor führend in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Baylor gründete die Vendor Security Alliance, einen Industriestandard für die Bewertung der Sicherheit von Drittanbietern, auf den Tausende Unternehmen weltweit vertrauen. Zuvor war er in leitenden Positionen für Sicherheit und Compliance bei Uber, Pivotal, Wells Fargo, Symantec und McAfee tätig. Baylor hält CISSP-, CISM- und CIPP/E-Zertifizierungen und wurde mit einem Doktortitel (Ph.D.) ausgezeichnet. Zudem verfügt er über einen Jura- sowie MBA-Abschluss.

"Sicherheit und Compliance sind von größter Wichtigkeit, wenn es um Kryptowährung geht", so Baylor. "Ich freue mich, für Monaco zu arbeiten und das Team dazu anzuleiten, die Sicherheit unserer Nutzer zu gewährleisten."

Sean Rach, Chief Marketing Officer

Sean Rach kommt als Chief Marketing Officer zu Monaco. In seiner Rolle wird er die globale Marke Monaco aufbauen und für die Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei wichtigen Interessengruppen verantwortlich sein, um das Unternehmen als Vordenker und Innovator in der Branche zu etablieren. Rach kommt von der Prudential Corporation Asia, wo er als Chief Marketing Officer tätig war. Er setzte sich für die Entwicklung integrierter Marketing-Lösungen für Prudential in Asien ein. Vor Prudential leitete Rach den regionalen American Express Account bei Ogilvy & Mather, wo sein Team die Cathay Pacific American Express Karte auf den Markt brachte, eine der bisher erfolgreichsten Co-Branding Kreditkarten. Er war auch Managing Director von OgilvyOne in Hongkong, einer Agentur mit über 100 Mitarbeitern und Kunden wie American Express, Western Union, BlackRock, SmarTone und IBM.

"Monaco bietet ein einzigartiges Leistungsversprechen für Karteninhaber. Ich freue mich, dem Führungsteam von Monaco in dieser Phase der Entwicklung beizutreten und meine Erfahrungen zu nutzen, um die Marke weltweit voranzubringen", fügte Rach hinzu.

Weiyi Zhang, Platform Architect

Dr. Weiyi Zhang tritt dem Team von Monaco als Platform Architect bei. Zuletzt war er Vice President, Quantitative Trading bei AP Capital Management in Hongkong, wo er die Entwicklung einer algorithmischen Handelsplattform und das Arbitrage-Geschäft in der Region Asien leitete. Zhang war zuvor Vice President of Electronic Market Making bei JP Morgan, wo er Strategien für den Volatilitätshandel und Arbitrage im automatisierten Market-Making-Geschäft leitete. Zuvor war er Quantitative Trading Strategist für Equity Derivative Trading bei der Deutschen Bank. Zhang war außerdem vier Jahre lang als Forscher bei der Europäischen Organisation für Kernforschung in der Schweiz tätig, wo er am LHC-ATLAS-Experiment zur Suche nach dem "Gottesteilchen" arbeitete. Zhang hat an der University of Pittsburgh in Computational Physics promoviert.

"Ich freue mich sehr, dem Monaco-Team beizutreten und mein Know-how von Banken und Hedge-Fonds zu nutzen, um ein besseres Produkt für Monacos Kunden zu entwickeln", sagte Zhang. "Das Ziel, das wir verfolgen, ist mutig und ich bin zuversichtlich, dass wir dazu beitragen können, Kryptowährung allgegenwärtig zu machen."

Über Monaco

Die Monaco Technology GmbH ist Anbieter einer zukunftsweisenden Zahlungs- und Kryptowährungsplattform, mit der Kunden Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu reinen Interbanken-Wechselkursen kaufen, wechseln und ausgeben können. Monaco ist im Juni 2016 gegründet worden und erzielte in einer der bisher erfolgreichsten Token-Sale-Aktionen eine Kapitalaufnahme von über 26,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und unterhält Niederlassungen in Hongkong und Singapur. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.mona.co

Monaco Visa Karten können mit der Monaco App reserviert werden, die als Download für Android- und iOS-Nutzer zur Verfügung steht.

