Monaco Visa Platinum Karten Rose Gold, Space Gray und Obsidian Black bieten jetzt mit LoungeKey(TM) Zugang zu Flughafen-Lounges

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Monaco, Anbieter einer zukunftsweisenden Zahlungs- und Kryptowährungsplattform, baut die angebotenen Kartenzusatzleistungen weiter aus und bietet in Zusammenarbeit mit der Collinson Group Inhabern der Monaco Visa Platinum Karten Rose Gold, Space Gray und Obsidian Black mit LoungeKey(TM) Zugang zu Flughafen-Lounges. Karteninhaber haben mit LoungeKey(TM) Zugang zu über 900 Premium-Lounges in mehr als 450 Städten weltweit. Inhaber der Monaco Visa Platinum Karte Obsidian Black können darüber hinaus auch einen Gast mit in die Lounge mitnehmen.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/620775/LoungeKey.jpg )

LoungeKey(TM) ermöglicht es den Inhabern von Monaco Visa Platinum Karten Rose Gold, Space Gray und Obsidian Black, die Premium-Lounges allein mit ihrer Monaco Visa Karte zu nutzen, ohne dass zusätzliche Karten oder Voucher erforderlich sind. Der LoungeKey(TM)-Zugang ist nicht an eine bestimmte Fluggesellschaft, ein gebuchtes Ticket oder einen bestimmten Ort gebunden. Mit der LoungeKey(TM) Smartphone App können Karteninhaber dank der "Lounge Finder"-Funktion problemlos die nächstgelegene Lounge finden.

LoungeKey(TM) wurde von der Collinson Group entwickelt, einem führenden Anbieter von Lösungen zur Beeinflussung des Kundenverhaltens zur Umsatzgenerierung und Wertschöpfung für seine Kunden und bietet beispiellose Servicequalität, damit sich die Karteninhaber überall zu Hause fühlen können.

Kevin Goldmintz, Executive Vice-President for Asia Pacific bei der Collinson Group, erklärte: "Als Partner von Monaco sorgen wir dafür, dass die Karteninhaber von unseren Reise- und Lifestyle-Vorteilen profitieren können. Wir verfolgen das gleiche Ziel wie Monaco für die Realisierung erstklassiger Kundenerfahrungen und freuen uns, dass die Inhaber der Monaco Visa Platinum Karten Rose Gold, Space Gray und Obsidian Black die Gastlichkeit mit LoungeKey(TM) ohne Zusatzkosten in Anspruch nehmen können."

"Als Engagement für Kunden in aller Welt und zur Verbesserung ihrer Reiseerlebnisse arbeiten wir ständig mit Partnern zusammen, um für die Monaco Visa Karten weitere innovative Features zu entwickeln. Zusätzlich zum LoungeKey(TM)-Zugang profitieren die Inhaber der Monaco Visa Platinum Karten Rose Gold, Space Gray und Obsidian Black auch von hervorragenden bankübergreifenden Wechselkursen und von bis zu 2 % Cashback in Kryptowährung auf alle Einkäufe", sagte Kris Marszalek, Mitgründer und CEO von Monaco.

LoungeKey(TM) bietet Inhabern der Monaco Visa Platinum Karten Rose Gold, Space Gray und Obsidian Black unbegrenzten Zugang zu über 900 Flughafen-Lounges in über 450 Städten in aller Welt

Über Monaco

Die Monaco Technology GmbH ist Anbieter einer zukunftsweisenden Zahlungs- und Kryptowährungsplattform, mit der Kunden Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu reinen Interbanken-Wechselkursen kaufen, wechseln und ausgeben können. Monaco ist im Juni 2016 gegründet worden und erzielte in einer der bisher erfolgreichsten Token-Sale-Aktionen eine Kapitalaufnahme von über 26,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und unterhält Niederlassungen in Hongkong und Singapur. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.mona.co

Monaco Visa Karten können mit der Monaco App reserviert werden, die als Download für Android- und iOS-Nutzer zur Verfügung steht.

Über Collinson Group / LoungeKey(TM)

LoungeKey(TM) wird von Collinson betrieben, einem führenden Anbieter von Lösungen zur Beeinflussung des Kundenverhaltens zur Umsatzgenerierung und Wertschöpfung für seine Kunden. Das Unternehmen beschäftigt einen einzigartigen Mix von Branchen- und Fachspezialisten, die gemeinsam marktführende Erfahrungen in der Realisierung von Produkten und Services in vier Kernfähigkeiten anbieten: Lifestyle-Vorteile, Loyalität, Versicherung und Assistenzleistungen. Collinson verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung, ist an 25 Standorten weltweit vertreten, hat über 800 Kunden in 170 Ländern und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter, die über 20 Millionen Endkunden betreuen.

