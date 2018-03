Global Food Safety Conference 2018: öffentlich-private-Partnerschaften auf der Kick-off-Pressekonferenz im Mittelpunkt

Tokio (ots/PRNewswire) -

- Die Global Food Safety Conference 2018 in Tokio vom 5. bis 8. März unter Organisation der Global Food Safety Initiative (GFSI) erwartet 1.200 Delegierte aus 52 Ländern - Schwerpunkt der diesjährigen Pressekonferenz ist die Bedeutung von öffentlich-privaten-Partnerschaften (ÖPP) - Auf der Agenda stehen eine Reihe wichtiger Ankündigungen zur Lebensmittelsicherheit für das kommende Jahr

Die Global Food Safety Conference, das wichtigste Event des Jahres für Lebensmittelsicherheit, hat gestern in Tokio, Japan, ihre Tore geöffnet. Die Konferenz wird von der Global Food Safety Initiative (GFSI) organisiert. Dort treffen sich 1.200 Delegierte der Lebensmittelindustrie aus 52 Ländern, um die wichtigsten Aspekte und Trends im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu diskutieren. Den Schwerpunkt der diesjährigen Pressekonferenz, die direkt vor der ersten Plenarsitzung stattfindet, bilden öffentlich-private-Partnerschaften. Die Ankündigungen verdeutlichen die führende Position der GFSI, die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und dem privaten Sektor zu fördern, um Lebensmittelsicherheit voranzubringen und Verbrauchern auf der ganzen Welt ein besseres Leben zu ermöglichen.

Zusammenarbeit mit Regierungsstellen

Öffentlich-private-Partnerschaften (ÖPP) bildeten das zentrale Thema der diesjährigen Pressekonferenz, die direkt nach dem dritten Government to Business(G2B)-Meeting abgehalten wurde. An diesem Meeting nahmen Amtsträger aus der ganzen Welt teil, um die aktuellen Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im Bereich Lebensmittelsicherheit zwischen den öffentlichen und privaten Sektoren zu erörtern. An dem diesjährigen G2B-Meeting nahmen neben dem GFSI-Vorstand 40 Organisationen in Vertretung von 25 Ländern sowie fünf IGOs teil. Paul Mayers, Vizepräsident der Canadian Food Inspection Agency, Kanada; Mika Yokota, Direktor des Food Industrial Corporate Affairs Office des Food Industry Affairs Bureau; und Mike Robach, Vorsitzender des GFSI-Vorstands, leiteten das Meeting.

Bei der Pressekonferenz wurden neue Partnerschaften angekündigt, die den öffentlichen und privaten Sektoren ermöglichen, betriebliche Ansätze zur Lebensmittelsicherheitskultur zu fördern und die Kapazitäten anhand der globalen Marktprogramme der GFSI zu erweitern.

Hilfe für die Industrie bei der Implementierung von Lebensmittelsicherheitssystemen

Das Engagement der GFSI konzentriert sich auf Maßnahmen zur Förderung der Lebensmittelsicherheit in Entwicklungsländern. Die diesjährige GFSI-Pressekonferenz widmete sich einer Reihe von Ankündigung im Hinblick auf die Bereitstellung finanzieller Anreize für kleine und mittlere FMCG-Unternehmen in Entwicklungsregionen. Es ging auch um Erklärungen zu neuen Richtlinien zur Implementierung robuster Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsprozesse, insbesondere im Hinblick auf Third-Party-Audits.

Mike Robach, GFSI-Vorstandsvorsitzender und VP für Corporate Food Safety, Quality and Regulatory Affairs bei Cargill, äußerte: "Die diesjährige Global Food Safety Conference stellt einen Wendepunkt für die Stärkung von Beziehungen zwischen Regierungsstellen und dem privaten Sektor dar. Als GFSI-Vorstandsvorsitzender bin ich stolz darauf, dass die von der GFSI geführten Dialoge immer mehr Beachtung finden. Diese Art von öffentlich-privater-Zusammenarbeit ist beispiellos. Vor 10 Jahren wäre dies noch nahezu undenkbar gewesen, aber die Unterstützung, die wir weltweit beobachten, signalisiert eine große, positive Veränderung."

