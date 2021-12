Huobi Technology PTE. LTD.

Huobi Primelist listet RIFI Token und unterstützt damit die Ambitionen von Rikkei Finance, eine sichere offene Kreditvergabe zu ermöglichen

London (ots/PRNewswire)

Huobi Global, eine der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte, gab heute den Start ihrer fünften Primelist-Veranstaltung bekannt, die einen bevorzugten Zugang zum neuen DeFi-Projekt Rikkei Finance und seinem Token RIFI bietet. Rikkei Finance ist ein metaverses DeFi-Protokoll, das eine sichere und offene Kreditvergabe mit Cross-Chain-Unterstützung, NFT-Kreditvergabe und Liquidationsdeckung ermöglicht.

Rikkei Finance geht ein häufiges Problem mit Kreditprotokollen an, von denen viele nur Vermögenswerte auf einer bestimmten Blockchain verleihen können. Um dieses Problem zu lösen, bietet es kettenübergreifende Transaktionen an, bei denen umhüllte Token verwendet werden. Rikkei Finance wendet auch ein verbessertes Zinsmodell an, das die Kosten für die Kreditaufnahme sowohl in Zeiten geringer als auch hoher Auslastung berücksichtigt. Dieser Mechanismus trägt dazu bei, hohe Kreditkosten auszugleichen, wenn die Nachfrage nach Krediten geringer ist.

Mit einem starken technischen Team, einer großen Nutzerbasis und Ressourcen im Ökosystem kann Huobi Rikkei Finance maßgeblich unterstützen und dem Token zusätzliche Liquidität verschaffen.

"Huobi Primelist sucht nach versteckten Perlen, die eine Dynamik haben, aber eine Notierung an einer großen Börse benötigen, um ihre Projekte auf die nächste Stufe zu bringen. RIFI befasst sich mit echten Problemen bei Kreditprotokollen, und wir sind der Meinung, dass ihre Lösungen auf die richtige Marktchance abzielen. Wir freuen uns, dass unsere treuen Nutzer nun am zukünftigen Wachstum von Rikkei Finance teilhaben können", sagt Jeff Mei, Director of Global Strategy bei der Huobi Group.

An der letzten Primelist-Veranstaltung nahmen rund 404.000 Nutzer aus 151 Ländern teil. Die Nutzer hielten mehr als 31,3 Millionen Huobi-Token, um sich zu beteiligen, und der Token stieg in den ersten 15 Minuten des Handels um das 25-fache an.

Ab 10:00 Uhr (UTC) am Dienstag, 7. Dezember 2021, können Benutzer RIFI-Assets auf der Huobi-Primeliste kaufen, indem sie entweder für nummerierte Tickets anstehen oder Huobi-Token besitzen. Für weitere Informationen über die 5. Primelist-Veranstaltung klicken Sie bitte hier.

Risiko-Erinnerung: Der Handel mit digitalen Vermögenswerten und Derivaten von digitalen Vermögenswerten ist aufgrund der starken Preisschwankungen mit hohen Risiken verbunden. Bitte machen Sie sich mit allen Risiken vertraut und treffen Sie vor dem Handel umsichtige Entscheidungen. Bitte lesen Sie unsere ausführlichen Risikohinweise unter https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081.

