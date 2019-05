Huobi Technology PTE. LTD.

Huobi startet regulierten Rechengeld-in-Kryptowährung- & Kryptowährung-in-Rechengeld-Service für Profi-Händler

New York (ots/PRNewswire)

Durch den Einsatz seiner in Gibraltar ausgestellten DLT-Lizenz hostet Huobi nun eine speziell angefertigte Onramp für große Transaktionen von Rechengeld in Kryptowährungen und von Kryptowährungen in andere Kryptowährungen.

Institutionelle Anleger, vermögende Privatpersonen und andere haben ein Interesse daran, Trades mit digitalen Vermögenswerten mit hohem Volumen zu tätigen, verfügen nun über eine bessere Möglichkeit. Die Huobi Group ist stolz darauf, den Start des Huobi OTC Desk anzukündigen, bei dem es sich um einen vollständig regulierten Dienst Handelt, der auf die Distributed-Ledger-Technology-Lizenz (DLT) aufbaut, die von für Huobi von der FSC in Gibraltar ausgestellt wurde. Der Dienst unterstützt Transkationen von Kryptowährungen in andere Kryptowährungen und Transaktionen von Rechengeld in Krypotwährungen, u. a. Transaktionen in US-Dollar (USD), Pfund Sterling (GBP) u Euro (EUR) für Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und sonstige Kryptowährungen.

"In Bezug auf digitale Vermögenswerte können wir ein großes Interesse von Akteuren auf besser etablierten Finanzmärkten erkennen, wobei sich einige jedoch noch unwohl dabei fühlen, in ein nicht reguliertes Handelsumfeld einzutauchen", sagte Jeff Adams, Senior Sales Manager von Huobi Global. "Wir sehen außerdem eine nicht gestillte Nachfrage nach Dienstleistungen für Personen, die beabsichtigen, Transaktionen mit hohem Volumen zu tätigen. Huobi OTC Desk ist ein großer Schritt, um diese beiden Bedürfnisse zu stillen."

Adams kündigte den Start während eines Huobi-Frückstücksmeetings in New York City an.

Das Hinzufügen des Huobi OTC Desk fördert Huobis Entwicklung zu einem Full-Service-Markt-Vermittler im Bereich des Handels mit digitalen Vermögenswerten. OTC gehören bereits seit langem zu den wichtigsten Handelsgeschäften in der traditionellen Finanzwirtschaft und sind nun ein integraler Bestandteil von Huobis Handelslösungen für professionelle, institutionelle und vermögende Kunden.

Die DLT-Lizenz von Huobi war eine der ersten Lizenzen, die von Gibraltar ausgegeben wurden, wobei es sich beim Gibraltar um eines der ersten Gebiete handelt, das einen speziell angefertigten Rechtsrahmen für DLT eingeführt hat.

Welche wichtigen Vorteile bietet der Huobi OTC Desk?

- Der Handel an Börsen kann bei Transaktionen mit hohem Volumen sehr kompliziert sein und es ist möglich, dass die Nutzer den endgültigen Ausführungspreis nicht kennen, bis der Handel tatsächlich ausgeführt wurde. Beim Handel über den Huobi OTC Desk wird den Nutzern jedoch ein Echtzeitangebot unterbreitet, das außerdem ihrem Ausführungspreis entspricht. - Wettbewerbsfähige Preisbildung und Liquidität für Transaktionen mit hohem Volumen. - Nutzer des Huobi OTC Desk erhalten Unterstützung von speziellen Support-Teams.

Der Huobi OTC Desk ist nicht für Nutzer in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Inwieweit unterscheidet sich der Huobi OTC Desk von Huobi Globals Retail OTC Service?

Mit dem Retail OTC Service von Huobi Global können Nutzer mit anderen Nutzern handeln, während der Huobi OTC Desk ein von Huobi Gibraltar bereitgestellter Dienst mit einer Lizenz gemäß dem DLT-Rechtsrahmen von Gibraltar ist. Für weitere Informationen oder für eine Bewerbung um einen Huobi-OTC-Desk-Account senden Sie bitte eine E-Mail an otcdesk@huobi.com

